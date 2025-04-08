İmamoğlu, Çocukların Kendisi İçin Cezaevine Gönderdiği Notları İletti: "Savcı Olacağım, Hakim Olacağım Seni Kurtaracağım' Diyorlar" - Son Dakika
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İmamoğlu, Çocukların Kendisi İçin Cezaevine Gönderdiği Notları İletti: "Savcı Olacağım, Hakim Olacağım Seni Kurtaracağım' Diyorlar"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde tutuklu CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na çocukların gönderdiği mesajları paylaştı. Çakırözer’e ,Türkiye’nin dört bir yanından binlerce mektup geldiğini aktaran İmamoğlu, ''Türkiye’nin dört bir yanından binlerce çocuk bana çizdikleri resimleri gönderdi. ‘Savcı olacağım, hakim olacağım, seni kurtaracağım’ diyorlar. Çocukların saf dünyalarında dahi bu adaletsizliğe verdikleri tepkiyi görünce ülkem adına, ülkemi bu duruma düşürenler adına ben mahcubiyet duyuyorum. Belki bir gün tüm bu resimler, mesajlardan bir sergi açılır ve ders çıkarması gerekenler ders çıkarır” mesajını verdi.

08.04.2025 15:22  Güncelleme: 16:40
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(İSTANBUL) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi'nde tutuklu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na çocukların gönderdiği mesajları paylaştı. Çakırözer'e, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce mektup geldiğini aktaran İmamoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanından binlerce çocuk bana çizdikleri resimleri gönderdi. 'Savcı olacağım, hakim olacağım, seni kurtaracağım' diyorlar. Çocukların saf dünyalarında dahi bu adaletsizliğe verdikleri tepkiyi görünce ülkem adına, ülkemi bu duruma düşürenler adına ben mahcubiyet duyuyorum. Belki bir gün tüm bu resimler, mesajlardan bir sergi açılır ve ders çıkarması gerekenler ders çıkarır" mesajını verdi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Silivri Cezaevi'nde tutuklu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Murat Ongun, Mehmet Ali Çalışkan ve Necati Özkan'ı ziyaret etti. Çakırözer, ziyareti sonrasında kendisine iletilen mesajları kamuoyu ile paylaştı.

Çakırözer ile görüşmesinde "Demokrasinin, hukukun, adaletin tehdit edildiği, yok edilmek istendiği bir ortam kimseye hayır getirmez" diyen İmamoğlu, " AK Parti'de de MHP'de de bana, diğer başkanlara, arkadaşlarıma, o gencecik öğrencilere yapılan haksız, hukuksuz muameleler karşısında vicdanların ne kadar rahatsız olduğunu biliyorum, görüyorum" mesajlarını aktardı.

Çakırözer'in ziyaretleri sonrası tutuklu başkanların kamuoyu ile paylaştığı mesajlar şöyle:

"Ülkemi bu duruma düşürenler adına ben mahcubiyet duyuyorum"

Ekrem İmamoğlu: "Burada, dışarıda milyonların desteği sayesinde hiç hapiste gibi değilim. Moralim yerinde. Türkiye çok tarihi çok önemli bir dönemden geçiyor. Nasıl Kurutuluş Savaşı'nda tüm zorluklara rağmen Cumhuriyetimiz kurulduysa şimdi de hepimiz aynı bilinçle çalışmak ve mücadele etmekle yükümlüyüz. Demokrasinin, hukukun, adaletin tehdit edildiği, yok edilmek istendiği bir ortam kimseye hayır getirmez. Bunu herkesin bilmesinde fayda var. AK Parti'de de MHP'de de bana, diğer başkanlara, arkadaşlarıma, o gencecik öğrencilere yapılan haksız, hukuksuz muameleler karşısında vicdanların ne kadar rahatsız olduğunu biliyorum, görüyorum. Hepimizi üzen, kaygılandıran bu adaletsiz süreçten çıkışta inanıyorum ki kul hakkı yenmesine itiraz eden, vicdanları izin vermeyen o değerli yurttaşlarımızın kararlı duruşları da etkili olacaktır. Aslında bu adaletsizliği büyüklerden önce çocuklar fark etmiş durumda. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce çocuk bana çizdikleri resimleri gönderdi. 'Savcı olacağım, hakim olacağım seni kurtaracağım' diyorlar. Her gün binlerce mektup geliyor. Çocukların saf dünyalarında dahi bu adaletsizliğe verdikleri tepkiyi görünce ülkem adına, ülkemi bu duruma düşürenler adına ben mahcubiyet duyuyorum. Belki bir gün tüm bu resimler, mesajlardan bir sergi açılır ve ders çıkarması gerekenler ders çıkarır."

"Bize yapılan hukuksuzluğun, adaletsizliğin izahı değil, mizahı yapılabilir ancak"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık: "Bize yapılan hukuksuzluğun, adaletsizliğin izahı değil mizahı yapılabilir ancak. Ama maalesef trajikomik bir durumdayız. Burada bana, bize yaşatılan büyük hukuksuzluklardan daha fazla beni yıkan arkadaşım, dostum Volkan Konak'ın ölüm haberini almak oldu. Gece saat 2'de alt yazıda görünce o kaldığım hücre üstüme yıkıldı. Oturdum 3 sayfa alt alta bir şiir yazdım onun için."

"Türkiye eninde sonunda barış, kardeşlik içinde yaşanan bir demokrasi ülkesi olacak"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan: "Bize ne yaparlarsa yapsınlar Şişli'ye, İstanbul'a hizmet etme aşkımızı söndüremezler, bitiremezler. Burada Silivri'de tek başıma kaldığım koğuşta sanki Şişli Belediyesi'ndeki çalışma odasındaymışım gibi çalışıyorum. 7 gün 24 saat çalışıyorum. Hukuksuzca atanan kayyumun tüm yaptıklarını sıkı takipteyim. Tabii ki yönetmeyi beceremiyorlar, beceremeyecekler. Şişlili hemşehrilerim adına üzgünüm. Çünkü yapılacak birçok şey vardı. ve şu anda maalesef zaman kaybediyoruz ama işlerin yürümesi için ben ve arkadaşlarım tüm gayretimizi gösteriyoruz, göstereceğiz. Kent lokantalarını onlar çalıştırmaz, çalıştıramaz ama biz çalıştırmasını biliriz. Saraçhane'de, Maltepe'de, üniversitelerde, Türkiye'nin dört bir yanında Ekrem İmamoğlu için, bizler için sokağa çıkan milyonlar aslında çok net bir mesaj veriyor. Türkiye ne Rusya olacak ne de başka bir otoriter rejim olacak. Türkiye eninde sonunda barış, kardeşlik içinde yaşanan bir demokrasi ülkesi olacak."

"Büyük hukuksuzlukla karşı karşıyayız"

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe: "Hakkımda gösterilen 7 suçlamadan 6'sında ben İstanbul'da değil, İzmir'deyim. Kalan bir tanesinde ise açık ihale yapılması kararı vermişim. Suçlanacak bir şey yok ama çıkıp en ağır, en ahlaksızca suçlamaları getiriyorlar. 'Gizli tanık' diyorlar, 'rüşvet', 'MASAK raporları' diyorlar, hiçbiri yok! Üzerimde ne tapu ne başka bir şey, hiçbiri yok. 'Kaçma tehlikesi var' diye tutukluyorlar oysa onlar gelmeyince bir gün sonra ben gidip teslim oldum. Bir büyük hukuksuzlukla karşı karşıyayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, Çocukların Kendisi İçin Cezaevine Gönderdiği Notları İletti: 'Savcı Olacağım, Hakim Olacağım Seni Kurtaracağım' Diyorlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu, Çocukların Kendisi İçin Cezaevine Gönderdiği Notları İletti: "Savcı Olacağım, Hakim Olacağım Seni Kurtaracağım' Diyorlar" - Son Dakika
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