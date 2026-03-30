İmamoğlu Davasında Kritikal Gelişmeler

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 12'nci duruşmasına ara verildi."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın çapraz sorgusu yapıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Ertan Yıldız ve Adem Soytekin'in raylı sistem ihaleleriyle ilgili, "Bir metro ihalesinde en başından hangi firma için hangi fiyat teklifinin konuşulduğu, bu ihaleden Fatih Keleş ile Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 7 pay alacağı, ihaleden önce noterden hangi fiyata ihalenin alınacağının gazetelere çıktıktan sonra bu ihalenin iptal edildiğine" yönelik beyanlarını sordu.

Sanık Avşar, iki şahsın ifadesinde tek ağızdan çıkan bir cümle olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz dosyayı inceledik, noter evrakı nerede? O yüzden ihale patlamış. Bu noter kimmiş, neredeymiş? Bu kadar ciddi iddialar var, nerede bunlar? Bir ihbardan bahsediliyor. Kayıtlara girdiği tarih 21 Ekim. Bizim ihaleyi iptal ettiğimiz tarih 7 Ekim. Adem Soytekin'in adını 19 Mart 2025'ten sonra duydum. Bizim ihalemiz hakkında konuşuyor. 3 milyar liralık işi, bizden iş bilmeyen biri alamaz. Alt taşeron olarak alamaz. Kontrol şefi mühendisi müsaade etmez. Önce bir istasyonu bitirirsin. Bizim bu dilekçelerden, iptalden 14 gün sonra haberimiz oldu. Bu piyasada çakallar ve çantacılar var. Yararlanmaya çalışanlar var. İstanbul'da yapılacak raylı sistem ihalesinde, doğru projeleri verirsin. İş potansiyeline bakarsın. Yüzde 7 verilecekse niye iptal edildi, o zaman?"

Savcının, "İhaleden önce belge sunulmuş. Bir kurum ihaleye çıkıyor. Bunun belgesi savcılığa sunulmuş. Dosyaya evrak girmiş. İhaleden önce bir şahıs gelip ihbarda bulunuyor. Birden fazla kişinin ihalenin fesatı ile ilgili beyanları var. WhatsApp konuşmaları var." sözleri üzerine sanık Avşar, "Bu dilekçe kimsenin itibar etmediği bir dilekçe." dedi.

Avşar'ın avukatı da soruya itiraz ederek yönlendirme yapıldığını savundu.

Savcı, "Eylemler hakkında belli başlı beyanlar var. Kirazlı-Halkalı-Üniversite Metrosu Yapım İşine ilişkin Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü olan Ahmet Önal ile mesajlaşmalarınız var. Bu mesajlarda, 'İhaleyi alan firmadan yüzde 10 alacağız, çok şeffafız, Fatih abi bundan yüzde 5 alsa yeter, 10 fazla olur.' şeklinde. Yüzde 5-10 istenme söz konusu mu?" sorusunu yöneltti.

Emniyetteki ifadesinde de bu konuda açıklama yaptığını belirten Avşar, şöyle devam etti:

"Burada bu mesajın atıldığı tarih 13 Mart 2024'tür. İhale, 26 Eylül 2024 tarihli. 6,5 ay sonra ilişkilendirmeye çalışılan bir ifade bu. Telefon elinizde. Ortada ihale yokken bu konuşma yapılıyor. Fatih Gültekin, 15 yıldır beraber çalıştığımız biri. Bu şahıs, Metro İstanbul'da çalışan bir yöneticidir. İBB iştiraki Metro İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gültekin'dir. Raylı sistem alanı büyük bir pazar. Fatih Gültekin, işletmenin dışındaki iş geliştiren kişidir. Fatih Gültekin abi iş hacmini yüzde 5-10'a çıkarmak istiyor. Bizden sürekli 'Ben bu ihaleden elimdeki işin paketini artırmak istiyorum, iş hacmini artırmak istiyorum, mühendislik yapmak istiyorum.' diyor. Bizi sürekli bunaltıyor. Aramızda şakalaşıyoruz. İşinde çok tecrübeli bir insan. Bu mesajlaşmanın ilgili ihaleyle alakası yok. Ben bu iddialar nedeniyle 1 senedir her yere malzeme ediliyorum."

Sanık Avşar'ın avukatlarının beyanından sonra duruşmaya ara verildi.