İmamoğlu: "Kadın-Erkek Eşitliğiyle Sporcu Katılımını Paris'e Yollamanın Gururunu Yaşıyoruz"

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 11 olimpik ve 13 paralimpik olmak üzere toplam 24 sporcu ile temsil edecek. Türkiye'yi temsil edecek sporcuları kamuoyuna tanıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "12 kadın, 12 erkek sporcu ile eşit bir sporcu, kadın-erkek eşitliğiyle bir sporcu katılımını Paris'e yollamanın İBB olarak gururunu yaşıyoruz" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek toplam 24 İBB Spor Kulübü sporcusu kamuoyuna tanıtıldı. İBB'nin Saraçhane'deki merkez yerleşkesinde düzenlenen tanıtım toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, paralimpik okçuluk dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sadık Savaş ile tekvando dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Merve Dinçel Kavurat birer konuşma yaptı.

İstanbul'un bir spor şehri olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu spor şehri kimliği, aslında çok öne çıkmaz ama çıkmalıdır. Çünkü dünya ölçeğinde kulüpleriyle, sporcularıyla, organizasyonlarıyla olağanüstü bir geçmişe sahip kentlerden bir tanesidir İstanbul. İstanbul'da neredeyse 19. yüzyılın sonlarından itibaren spora dönük mücadele ve var olma, aynı zamanda spor ve sporcu gelişimiyle ilgili atılan öncü adımlar, ülkemiz adına da milletimiz adına da öncü kuruluşlar ve adımlar olmuştur" dedi.

"İlk spor master planını hazırladık"

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi öncü kuruluşların dünya ve Türkiye vitrininde ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Bu bağlamda ülkemize çok sayıda sporcu ve spor insanı kazandırmış bu şehrin, spora dair her hassasiyetini korumak da bizim yükümlülüğümüzde. Spora dair hassasiyet derken tarih yazmış semt kulüpleri, tarih yazmış büyük kulüpleri ve spor insanları, yöneticileri, her yönüyle sporcuları mutlaka isimleri yaşamalı, yaşatılmalı ve gelecek nesillere aktarılmalı" diye konuştu. Spora dair tespit edilen eksiklikleri tamamlamak ve toparlamak adına güçlü adımlar attıklarını vurgulayan İmamoğlu, "Bu anlamda uzman spor insanlarıyla birlikte sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin ilk spor master planını hazırlayan kadro olduk. Bu planla ortaya koyduğumuz ihtiyaçlar, hedefler doğrultusunda yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Rastgele değil, bilimin ışığında bunu yapıyoruz. Böylece İstanbul'un spor altyapısını ve sporcu yetiştirme kapasitesini de anlamlı bir biçimde büyütmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toplumun sporla barışık olması meselesi kıymetli"

"Yetenekli çocuklarımızı, gençlerimizi sahada tespit edip onların doğru yönlendirilmesi hususunda da gerçekten önemli adımlar atmaya devam ediyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Her yaştan, her sağlık koşulundan hemşehrimizi de düşünüyoruz. Spor, sadece lisanslı sporcu ya da burada gördüğümüz gibi başarılarıyla gurur duyduğumuz sporculardan ibaret değildir. Spor, aynı zamanda toplumsal bir kabulü gerektirir. Toplumun sporla barışık olması ve sporun evrensel bir duygu olduğunu ve bunu hisseden bir toplum olma meselesi de çok kıymetlidir. İstanbul'umuzda, özellikle dünyanın belki en evrensel kentlerinden biri olma, sorumlu olan bir şehirde bu duygunun en üst seviyeye tırmanması için de çalışmalarımızı güçlü bir şekilde yapıyoruz. Her yaştan, her sağlık koşulundan hemşehrimizin spor yapma imkanını artırırken, bu şehrin bir spor kenti olma duygusunu var edebilme adına yeşil alanlarının korunması, spor tesislerinin artırılması, kamusal alanlarda kamusal spor mekanlarının güçlendirilmesi de kentimizin gelecek vizyonu açısından önemli bir yolculuk tarifidir."

"İstanbul, 2027 yılında Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak"

İstanbul'un 2036 olimpiyatları ve paralimpik oyunları yolculuğuna da değinen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Attığımız bu adımlarla birlikte İstanbul, 2027 yılında Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak. 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma yolunda çok önemli adımlar atmaya ilk günden itibaren başlamıştık, devam ediyoruz. İddiamızı da büyük ölçüde artırdığımıza eminim. Başlattığımız spor atılımlarıyla beraber İBB Spor Kulübü'nün de başarılarını buna eklemek değerli olacaktır. Toplam 25 branşta 3 bin 500 sporcuyla faaliyet gösteren İBB Spor Kulübümüz, '2036 İstanbul Olimpiyat ve Paralimpik Vizyonu' çerçevesinde geleceğin sporcularını, yıldızlarını ve şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. Bu sene içerisinde 28 temel branş arasında yer alan bisiklet, kürek, kanoyu da kulübümüzün bünyesinde aktif hale getirdik. 24 sporcu ile Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ülkemizden en çok sporcu gönderen spor kulübü olma başarısını göstermiştir. Halen kota mücadelesi veren bir sporcumuza da başarılar diliyorum. İnşallah onu da ekibimizin arasında görmeyi umut ediyoruz. 12 kadın, 12 erkek sporcu ile eşit bir sporcu, kadın-erkek eşitliğiyle bir sporcu katılımını Paris'e yollamanın da İBB olarak gururunu yaşıyoruz"

"Sıkı bir olimpiyat izleyicisiyim"

Çocukluğundan beri sıkı bir olimpiyat izleyicisi olduğunu dile getiren İmamoğlu, "2024 Olimpiyat Oyunları, aynı zamanda bizim olimpiyatlara katılımımızın da 100'üncü yıldönümü. Daha özel bir durum söyleyeyim. Cumhuriyeti ilan eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Cumhuriyet'in ilanını netleştirmeden olimpik sporlara ilgi gösteren, komiteyi kuran ve olimpiyata hazırlık yapan, 1924 Olimpiyatları'na katılmayla ilgili insanları faaliyete geçiren muazzam bir bakış açısıyla bizi olağanüstü bir geleceğe hazırlamışlardır. Onun için ben spor, olimpiyat, spor ruhu, olimpik ruh adına da buradan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve emeği geçen bütün yol arkadaşlarını rahmetle, minnetle hepinizin huzurunda anmak istiyorum. Sporda katılımı, var olmayı yeni öğrenen ulusların, milletlerin parayla yapamadıklarını o zaman öngörüyle yapabilme başarısını ortaya koyan bir liderin kurduğu ülkenin insanları olmak, muazzam bir kazanımdır. Bunun altını çizmek lazım" diye konuştu.

"Olimpiyat, İstanbul'la taçlanacak"

İmamoğlu, 2036 olimpiyatlarına giden yolda konunun paydaşlarıyla yapılacak iş birliklerinin önemine dikkat çekerek "Bu yolda da üstün bir çabayı İstanbul'un 16 milyon insanıyla, bütün yöneticileriyle ortaya koyacağımızdan, bütün fedakarlıkları yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. İstanbul; iki kıtayı birleştiren, insanları birleştiren, insanlığı birleştiren, kültürleri birleştiren, medeniyetleri birleştiren, doğu-batıyı bir araya getiren, Avrupa'yı taçlandıran bir kent. Bence İstanbul ve Türkiye, Avrupa'nın bir parçası ama aynı zamanda İstanbul, Avrupa'nın merkezi, dünyanın merkezi noktasında bir kent olarak olimpiyatla buluştuğunda sadece İstanbul bundan taçlanmayacak, gururlanmayacak; bence olimpiyat oyunları da İstanbul'da olimpiyatları yaparak taçlanmış olacak. Bu bağlamda bu mücadeleyi veriyor olacağız" dedi.

"Olimpiyata katılmak, dünyanın en önemli madalyasıdır"

İmamoğlu, Türkiye'yi 2024 Paris Olimpiyatları'nda ve Paralimpik Oyunları'nda temsil edecek İBB Spor Kulübü sporcularına da şöyle seslendi:

"86 milyon insanımızın sizleri izleyecek. Fair play ruhu içinde olimpiyat değerlerini sergilemenizi, farklı kültür ve ülkelerden insanlarla tanışmanızı, onlara örnek bir sporcu olduğunuzu, bu güzel Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli birer evlatları olduğunuzu hissettirmenizi şimdiden yürekten diliyorum ve bunu yapacağınızdan eminim. Bu milletin gücünü ve iradesini olduğu kadar temiz kalbini, hoşgörüsünü, adaletini, vicdanını sergilemeniz gerektiğini, temsil etmeniz gerektiğini de belirtmek isterim. Örnek sporcular olarak her zaman en doğrusunu, en güzelini yapacağınızdan hiçbir kuşkum yok. Yolunuz açık olsun. Başarı diliyorum. Madalya, bugünden itibaren sizindir. Olimpiyata katılmak, dünyanın en önemli madalyasıdır. Ondan sonraki madalya kısmı elbette ki daha önemlidir ama esas madalya, hepinizin boynunda. Çünkü olimpiyata katılmak, bence bir sporsever insan olarak söylüyorum, dünyanın en büyük madalyasıdır. Bu bağlamda hepinize başarı diliyor, hepinizi yürekten kutluyorum."

İmamoğlu, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, İBB Spor Kulübü Başkanı Keleş, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve antrenörleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.