İmamoğlu: "Kadın-Erkek Eşitliğiyle Sporcu Katılımını Paris'e Yollamanın Gururunu Yaşıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu: "Kadın-Erkek Eşitliğiyle Sporcu Katılımını Paris'e Yollamanın Gururunu Yaşıyoruz"

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye’yi 11 olimpik ve 13 paralimpik olmak üzere toplam 24 sporcu ile temsil edecek. Türkiye’yi temsil edecek sporcuları kamuoyuna tanıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “12 kadın, 12 erkek sporcu ile eşit bir sporcu, kadın-erkek eşitliğiyle bir sporcu katılımını Paris’e yollamanın İBB olarak gururunu yaşıyoruz” dedi.

08.07.2024 14:21  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 11 olimpik ve 13 paralimpik olmak üzere toplam 24 sporcu ile temsil edecek. Türkiye'yi temsil edecek sporcuları kamuoyuna tanıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "12 kadın, 12 erkek sporcu ile eşit bir sporcu, kadın-erkek eşitliğiyle bir sporcu katılımını Paris'e yollamanın İBB olarak gururunu yaşıyoruz" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek toplam 24 İBB Spor Kulübü sporcusu kamuoyuna tanıtıldı. İBB'nin Saraçhane'deki merkez yerleşkesinde düzenlenen tanıtım toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, paralimpik okçuluk dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sadık Savaş ile tekvando dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Merve Dinçel Kavurat birer konuşma yaptı.

İstanbul'un bir spor şehri olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu spor şehri kimliği, aslında çok öne çıkmaz ama çıkmalıdır. Çünkü dünya ölçeğinde kulüpleriyle, sporcularıyla, organizasyonlarıyla olağanüstü bir geçmişe sahip kentlerden bir tanesidir İstanbul. İstanbul'da neredeyse 19. yüzyılın sonlarından itibaren spora dönük mücadele ve var olma, aynı zamanda spor ve sporcu gelişimiyle ilgili atılan öncü adımlar, ülkemiz adına da milletimiz adına da öncü kuruluşlar ve adımlar olmuştur" dedi.

"İlk spor master planını hazırladık"

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi öncü kuruluşların dünya ve Türkiye vitrininde ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Bu bağlamda ülkemize çok sayıda sporcu ve spor insanı kazandırmış bu şehrin, spora dair her hassasiyetini korumak da bizim yükümlülüğümüzde. Spora dair hassasiyet derken tarih yazmış semt kulüpleri, tarih yazmış büyük kulüpleri ve spor insanları, yöneticileri, her yönüyle sporcuları mutlaka isimleri yaşamalı, yaşatılmalı ve gelecek nesillere aktarılmalı" diye konuştu. Spora dair tespit edilen eksiklikleri tamamlamak ve toparlamak adına güçlü adımlar attıklarını vurgulayan İmamoğlu, "Bu anlamda uzman spor insanlarıyla birlikte sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin ilk spor master planını hazırlayan kadro olduk. Bu planla ortaya koyduğumuz ihtiyaçlar, hedefler doğrultusunda yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Rastgele değil, bilimin ışığında bunu yapıyoruz. Böylece İstanbul'un spor altyapısını ve sporcu yetiştirme kapasitesini de anlamlı bir biçimde büyütmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toplumun sporla barışık olması meselesi kıymetli"

"Yetenekli çocuklarımızı, gençlerimizi sahada tespit edip onların doğru yönlendirilmesi hususunda da gerçekten önemli adımlar atmaya devam ediyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Her yaştan, her sağlık koşulundan hemşehrimizi de düşünüyoruz. Spor, sadece lisanslı sporcu ya da burada gördüğümüz gibi başarılarıyla gurur duyduğumuz sporculardan ibaret değildir. Spor, aynı zamanda toplumsal bir kabulü gerektirir. Toplumun sporla barışık olması ve sporun evrensel bir duygu olduğunu ve bunu hisseden bir toplum olma meselesi de çok kıymetlidir. İstanbul'umuzda, özellikle dünyanın belki en evrensel kentlerinden biri olma, sorumlu olan bir şehirde bu duygunun en üst seviyeye tırmanması için de çalışmalarımızı güçlü bir şekilde yapıyoruz. Her yaştan, her sağlık koşulundan hemşehrimizin spor yapma imkanını artırırken, bu şehrin bir spor kenti olma duygusunu var edebilme adına yeşil alanlarının korunması, spor tesislerinin artırılması, kamusal alanlarda kamusal spor mekanlarının güçlendirilmesi de kentimizin gelecek vizyonu açısından önemli bir yolculuk tarifidir."

"İstanbul, 2027 yılında Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak"

İstanbul'un 2036 olimpiyatları ve paralimpik oyunları yolculuğuna da değinen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Attığımız bu adımlarla birlikte İstanbul, 2027 yılında Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak. 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma yolunda çok önemli adımlar atmaya ilk günden itibaren başlamıştık, devam ediyoruz. İddiamızı da büyük ölçüde artırdığımıza eminim. Başlattığımız spor atılımlarıyla beraber İBB Spor Kulübü'nün de başarılarını buna eklemek değerli olacaktır. Toplam 25 branşta 3 bin 500 sporcuyla faaliyet gösteren İBB Spor Kulübümüz, '2036 İstanbul Olimpiyat ve Paralimpik Vizyonu' çerçevesinde geleceğin sporcularını, yıldızlarını ve şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. Bu sene içerisinde 28 temel branş arasında yer alan bisiklet, kürek, kanoyu da kulübümüzün bünyesinde aktif hale getirdik. 24 sporcu ile Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ülkemizden en çok sporcu gönderen spor kulübü olma başarısını göstermiştir. Halen kota mücadelesi veren bir sporcumuza da başarılar diliyorum. İnşallah onu da ekibimizin arasında görmeyi umut ediyoruz. 12 kadın, 12 erkek sporcu ile eşit bir sporcu, kadın-erkek eşitliğiyle bir sporcu katılımını Paris'e yollamanın da İBB olarak gururunu yaşıyoruz"

"Sıkı bir olimpiyat izleyicisiyim"

Çocukluğundan beri sıkı bir olimpiyat izleyicisi olduğunu dile getiren İmamoğlu, "2024 Olimpiyat Oyunları, aynı zamanda bizim olimpiyatlara katılımımızın da 100'üncü yıldönümü. Daha özel bir durum söyleyeyim. Cumhuriyeti ilan eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Cumhuriyet'in ilanını netleştirmeden olimpik sporlara ilgi gösteren, komiteyi kuran ve olimpiyata hazırlık yapan, 1924 Olimpiyatları'na katılmayla ilgili insanları faaliyete geçiren muazzam bir bakış açısıyla bizi olağanüstü bir geleceğe hazırlamışlardır. Onun için ben spor, olimpiyat, spor ruhu, olimpik ruh adına da buradan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve emeği geçen bütün yol arkadaşlarını rahmetle, minnetle hepinizin huzurunda anmak istiyorum. Sporda katılımı, var olmayı yeni öğrenen ulusların, milletlerin parayla yapamadıklarını o zaman öngörüyle yapabilme başarısını ortaya koyan bir liderin kurduğu ülkenin insanları olmak, muazzam bir kazanımdır. Bunun altını çizmek lazım" diye konuştu.

"Olimpiyat, İstanbul'la taçlanacak"

İmamoğlu, 2036 olimpiyatlarına giden yolda konunun paydaşlarıyla yapılacak iş birliklerinin önemine dikkat çekerek "Bu yolda da üstün bir çabayı İstanbul'un 16 milyon insanıyla, bütün yöneticileriyle ortaya koyacağımızdan, bütün fedakarlıkları yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. İstanbul; iki kıtayı birleştiren, insanları birleştiren, insanlığı birleştiren, kültürleri birleştiren, medeniyetleri birleştiren, doğu-batıyı bir araya getiren, Avrupa'yı taçlandıran bir kent. Bence İstanbul ve Türkiye, Avrupa'nın bir parçası ama aynı zamanda İstanbul, Avrupa'nın merkezi, dünyanın merkezi noktasında bir kent olarak olimpiyatla buluştuğunda sadece İstanbul bundan taçlanmayacak, gururlanmayacak; bence olimpiyat oyunları da İstanbul'da olimpiyatları yaparak taçlanmış olacak. Bu bağlamda bu mücadeleyi veriyor olacağız" dedi.

"Olimpiyata katılmak, dünyanın en önemli madalyasıdır"

İmamoğlu, Türkiye'yi 2024 Paris Olimpiyatları'nda ve Paralimpik Oyunları'nda temsil edecek İBB Spor Kulübü sporcularına da şöyle seslendi:

"86 milyon insanımızın sizleri izleyecek. Fair play ruhu içinde olimpiyat değerlerini sergilemenizi, farklı kültür ve ülkelerden insanlarla tanışmanızı, onlara örnek bir sporcu olduğunuzu, bu güzel Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli birer evlatları olduğunuzu hissettirmenizi şimdiden yürekten diliyorum ve bunu yapacağınızdan eminim. Bu milletin gücünü ve iradesini olduğu kadar temiz kalbini, hoşgörüsünü, adaletini, vicdanını sergilemeniz gerektiğini, temsil etmeniz gerektiğini de belirtmek isterim. Örnek sporcular olarak her zaman en doğrusunu, en güzelini yapacağınızdan hiçbir kuşkum yok. Yolunuz açık olsun. Başarı diliyorum. Madalya, bugünden itibaren sizindir. Olimpiyata katılmak, dünyanın en önemli madalyasıdır. Ondan sonraki madalya kısmı elbette ki daha önemlidir ama esas madalya, hepinizin boynunda. Çünkü olimpiyata katılmak, bence bir sporsever insan olarak söylüyorum, dünyanın en büyük madalyasıdır. Bu bağlamda hepinize başarı diliyor, hepinizi yürekten kutluyorum."

İmamoğlu, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, İBB Spor Kulübü Başkanı Keleş, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve antrenörleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu: 'Kadın-Erkek Eşitliğiyle Sporcu Katılımını Paris'e Yollamanın Gururunu Yaşıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Erdoğan ile özdeşleşen “Winner“ ceketi Özel’den sonra İmamoğlu da giydi Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:33 Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:18 Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 15:45:46. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu: "Kadın-Erkek Eşitliğiyle Sporcu Katılımını Paris'e Yollamanın Gururunu Yaşıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement