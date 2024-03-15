İstanbul Anadolu Yakasında Trafiği Rahatlatacak Kavşak Açıldı - Son Dakika
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İstanbul Anadolu Yakasında Trafiği Rahatlatacak Kavşak Açıldı

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İstanbul Anadolu yakasının trafiğini rahatlatacak olan 'D-100 Karayolu Uzunçayır Kavşağı', İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı. İmamoğlu, açılışta Fikirtepe'yi eleştirerek, kentsel dönüşümün hayal kırıklığına dönüştüğünü belirtti. Kavşak, Üsküdar Ünalan Mahallesi Uzunçayır Metrobüs Durağı girişine yakın bir noktada bulunuyor ve Anadolu yakasında birçok ulaşım hattının kesişim noktası olarak önem taşıyor.

15.03.2024 18:10  Güncelleme: 19:23
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Haber: OKTAY YILDIRIM, Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Anadolu yakasının trafiğini rahatlatacak, 'D-100 Karayolu Uzunçayır Kavşağı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımlarıyla hizmete açıldı. Açtıkları kavşağın, birçok farklı noktadan kaynaklanan sıkışıklıkları rahatlatacağını belirten İmamoğlu, bunlardan birinin de Fikirtepe olacağına dikkat çekti. Fikirtepe'yi, 'kentsel dönüşüm kavramını lekeleyen, yarı yolda bırakan, sıkıntıya sokan bir kavram' olarak niteleyen İmamoğlu, "Bu nasıl kentsel dönüşüm? Devletimizin kasasını mağdur etti. Şehircilik Bakanlığı'nı mağdur etti. Büyükşehir Belediyesi'ni mağdur etti. Çünkü biz, bu kavşağa, Büyükşehir Belediyesi olarak, 3,5 milyar liranın üzerinde bir bütçe harcadık... Ev alan bir kısım insanımızı mağdur etti... ve daha çok da Fikirtepeli hemşehrilerimizi mağdur etti. Bir süre sonra zenginleşme hayaline çevrilen kentsel dönüşüm hayali, onların hayal kırıklığına ve kabusuna dönüştü" dedi.

Anadolu yakasının trafiğini rahatlatacak, "D-100 Karayolu Uzunçayır Kavşağı"; CHP Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir, Suat Özçağdaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş ve CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağ'ın katılımlarıyla hizmete açıldı. Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da açılışta eşi İmamoğlu'nu yalnız bırakmadı. İmamoğlu, kavşağın Üsküdar Ünalan Mahallesi Uzunçayır Metrobüs Durağı girişine yakın bir noktasından canlı yayınla, kente soluk aldıracak hizmeti kamuoyuna tanıttı. Arkasına, kavşakta çalışan İBB emekçilerini alan İmamoğlu, " Altunizade'den Kadıköy istikametine, yani Söğütlüçeşme'ye doğru giderken, bu kavşaktan batıya doğru Harem'e ya da Avrasya Tüneli'ne, doğuya doğru da Göztepe, Bostancı istikametine ve D100'e dönüşe olanak sağlayacak. Güneydoğusunda bu kavşağın, bir Fikirtepe manzarası görürsünüz. Tam tersi bölüm Hasanpaşa'dır. Bir taraf Acıbadem'dir kuzeybatısı. Aynı şekilde kuzeydoğusunda da Ünalan Mahallesi'ni görürsünüz ve böylesi bir kavşaktır" bilgilerini paylaştı.

FİKİRTEPE'YE ÖZEL BÖLÜM AÇTI

Bölgedeki Fikirtepe'ye özel bölüm açan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"Fikirtepe, İstanbul'umuz adına, adına kentsel dönüşüm dediğimiz önemli bir kavramı lekeleyen, yarı yolda bırakan, sıkıntıya sokan bir kavramdır. Kentsel dönüşüm kavramını aşağıya indiren ve insanların zihninde, bir karabasan gibi, kabus gibi bir pozisyona düşüren, aslında Fikirtepe kaynaklıdır. Buna benzer, İstanbul'un 6-7 noktasında daha yapılan kötü uygulamalardır. Şu anda ben, tam böyle güneydoğuya doğru bakıyorum ve baktığımda karşımda gerçekten ürkütücü bir beton duvar görüyorum. Bu beton duvar, tabii ki neredeyse 150 bine yakın insanın meskeni haline gelecek. Arka planda daha henüz bitirilmemiş, yapımı devam eden, hatta temel seviye olan, aynen bu kuleler büyüklüğünde kuleler mevcut olacak. Bunların varlığı, İstanbul adına doğru mudur? Ne yaptık biz? Nasıl bu duruma gelindi? Büyükşehir Belediyesi; 2005, 2006, 2007, özellikle o yıllarda. Ardından Şehircilik Bakanlığı, TOKİ… ve uzun yıllar süren buradaki kaotik durum, 'Şu anda belki de en fazla şunu mağdur etti' diyemiyoruz. Yani mağdur etmediği kimse yok."

"BU NASIL KENTSEL DÖNÜŞÜM?"

"Bu nasıl kentsel dönüşüm? Devletimizin kasasını mağdur etti. Şehircilik Bakanlığı'nı mağdur etti. Büyükşehir Belediyesi'ni mağdur etti. Çünkü biz, bu kavşağa, Büyükşehir Belediyesi olarak, 3,5 milyar liranın üzerinde bir bütçe harcadık. Aynı zamanda müteahhitleri mağdur etti. Çünkü, müteahhitler oraya girdi ve o işleri bitirene kadar yaşadıklarını ben biliyorum. Ev alan bir kısım insanımızı mağdur etti. Çünkü alamayan, iflas eden firmalar oldu. ve daha çok da Fikirtepeli hemşehrilerimizi mağdur etti. Bir süre sonra zenginleşme hayaline çevrilen kentsel dönüşüm hayali, onların hayal kırıklığına ve kabusuna dönüştü. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü, bu kavşağın evet elbette bir gerekliliği vardı ama bu ebatta olmayabilirdi. Bu ebatta olması ve burada taşınacak nüfus yükünün, bunu süreçle beraber rahatlaması adına bu yatırımın yapılması gerekiyordu. Sadece bu yatırımla değil, şu anda o bölgede altyapı, yol yatırımı, -Kadıköy Belediye Başkanımız burada- Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı yatırımlar, bizim yaptığımız yatırımlar, İSKİ'nin yaptığı yatırımlar, yapacağımız yatırımlar; velhasıl aslında böylesi bir durum bizi hiç mutlu etmemiştir."

"BUGÜN NİYE BURADAYIZ?"

"Bugün niye buradayız? Bütün bu sorunları aşacak, değerli bir projeyi açmak adına buradayız. Güçlü bir yatırımı tamamladık. Biz gelmeden önce yapılmış bir bölümü vardı, ama neredeyse 3'te 2'lik kısmını, hatta 4'te 3'lük kısmını bizim dönemde tamamladık. ve bu tamamlamayla beraber, bir kısım rahatlamaları artık bu bölge yaşıyor olacak. Burası, aynı zamanda bir metrobüs durağı, aynı zamanda Kadırköy- Sabiha Gökçen metrosunun geçiş hattı ve durağı. Aynı zamanda, inşallah Yenidoğan-Emek hattını başlattığımız ve devamında hem Ümraniye hem Ataşehir, aynı zamanda Sancaktepe'den başlayacak ve sonrasında da Kadıköy Söğütlüçeşme'ye inecek olan yeni tasarlanan metro hattının da geçiş yolu üzerinde olacak. Burası, bir yanıyla yaya anlamında da yoğun bir geçişe sahip. Günde 150 bin gibi bir sayıdan bahsedilen yaya geçişi söz konusu. Yayaları da toparladığımızda, burası toparlanmış ve iyi bir statüye kazanmış olacak."

"BİRÇOK ULAŞIM YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRDİK, GERÇEKLEŞTİRMEYE DE DEVAM EDİYORUZ"

"Geldiğimiz günden bu yana, İstanbul'da, yoğun trafik yaşanan bölgelerde sorunları çözmek için gerçekten birçok ulaşım yatırımı gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana, raylı sistemlerde yaptığımız büyük atılımın yanı sıra hem karayollarıyla ilgili tekerlekli araçların erişimi hem deniz yollarıyla ilgili güçlü çalışmalar yaptık. Burası da az bütün bu kavramlarıyla bizim gurur duyacağımız işlerden bir tanesi. Pik saatlerde, bölgede yoğun araç ve yaya trafiği oluştuğunu bildiğimiz noktalardan birisi. Bu akşam itibariyle, belki de biraz sonra biz buradan ayrılır ayrılmaz, o rahatlığı insanlarımıza sürpriz olarak yaşatacağımız şimdiden gururla söyleyebilirim. Bugün Uzunçayır'da, İstanbul'un ulaşım sorununa çözüm getirecek bir projeyi hızla hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Proje bu arada özel bir takım, teknik verilere sahip. 440 metresi çelik köprü. 140 metresi betonarme köprü. 200 metresi ise toprakarme duvarları üzerine oluşan geçişler. Toplamda 2.200 metre yol uzunluğuna sahip. Bunun yanı sıra asfalt, oto korkuluk, tabela ve çizgileme çalışmalarıyla güçlü bir işi hep birlikte bitirdik. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Başta Kadıköy'ümüze, Üsküdar'ımıza olmak üzere, bütün İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun.

İstanbul Anadolu Yakasında Trafiği Rahatlatacak Kavşak Açıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Anadolu Yakasında Trafiği Rahatlatacak Kavşak Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mesut Biner: Adam bazı konularda doğru söyledi 15 16 ay önce Cumhurbaşkanı bizzat kendi dedi Fikirtepe hissedarlarınin tapularını verip nereden hak düşüyorsa söyleyeceğiz bırak bunu söylemeyi üzerimize olan tapular bile şuan tapu kayıt sistemlerin de gözükmüyor inşallah sonumuz iyi olur 250 bin sosyel konut dediler orda da hala hak sahiplerine karşı bir hareket yok inşaatlar bile başlamamış 300 küsur tanesi başlamış 20900 daireden tuzla projesi 0 0 Yanıtla
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