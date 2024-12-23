İmamoğlu\'ndan \'Sokak Hayvanları\' Çağrısı: "Toplumun Tüm Kesiminin Katkı Sunarak Bu Sürecin Güçlendirilmesi Gerekiyor"

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(İSTANBUL)- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin yeni binasının açılışında sokak hayvanlarına yönelik çağrı yaptı. İmamoğlu, "Şu anki mevcut hizmetlerin daha üst seviyeye taşınmasının, el birliğiyle, bütün kurum kuruluşlarıyla ele alınmasının şart olduğunu düşünüyorum. Bunun sadece tabii ki belediyelerle olması mümkün değil. Sadece kamu kurumlarıyla da olması mümkün değil.Toplumun her kesiminin katkı sunması ve aynı zamanda özellikle bu işe gönül vermiş insanların da katkı sunarak, bu sürecin güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin yeni binasının açılış töreni; İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Üniversitenin Avcılar Yerleşkesi'nde düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, İstanbul'daki nüfus artışına dikkat çekti.

"Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece ekseninde 10 kattan daha fazla bir nüfus artışı var"

"Bu kampüste okuyan birisi olarak, yıllar sonra, yine bu kampüste Hayvan Hastanesi binasının açılışında bulunmak heyecan verici" diyen İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"Kentlerimizde, özellikle yoğun kentleşen ülkemizde ve bu yönüyle de doğal yaşamı tehdit eden oluşumlarda, belki de insan yaşamını çokça tetkik ederiz, ama esasen doğal yaşamı tehdidin içerisinde, ciddi bir hayvan popülasyonu söz konusu. ve bunun kentlerimizde temel sorunlardan birisi olduğu bir gerçek. Bu yönüyle de hayvanlarla ilgili, özellikle veteriner kliniği ya da hayvan hastanesi şeklinde organizasyonlara, şehirlerimizde oldukça yüksek sayıda ihtiyaç var. Bu yönüyle, İstanbul, nüfusu itibarıyla ihtiyaçta başı çeken şehirlerimizin önünde. Tabi kentler büyüyor, nüfusu artıyor. Daha dün gibi gördüğümüz, hemen 80'lerin sonunda, 90'ların başında öğrencisi olduğum bu kampüsün, Avcılar dahil, sadece sahile indiğinizde görebileceğiniz ya da yakın civarda Beylikdüzü'nün, Esenyurt'un hemen hemen hiç olmadığı bir dönemden bugüne; sadece bu bölümde Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece ekseninde 2,5 milyona yakın insanın yaşadığını düşündüğünüzde, o yıldan bugüne bu bahsettiğim alanda 10 kattan daha fazla bir nüfus artışı var. Doğal olarak, burada bulunan bütün hayvan popülasyonunun açıkçası şehir yaşamı içerisinde köşeye sıkıştığı ve sistemi değiştirdiği bir gerçek.

"Toplumun her kesiminin katkı sunması gerekiyor"

Bu yönüyle, kentlerimizde bu işin çok daha bilimsel ele alınması şarttır. Toplumun bu yönüyle bilinçlendirilmesi gerekiyor. Elbette çalışmalar var. Ama kanunla ilgili çalışmalar var ama birtakım uygulamalar… Biz de Büyükşehir Belediyemiz olarak, İstanbul'umuzda, bu sıkıntıyı giderme noktasında etkin olma ve mutlak tedbirleri almayla ilgili adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Bu anlamda İstanbul'a yetmediğini gördüğümüz ve bildiğimiz, şu anki mevcut hizmetlerin daha üst seviyeye taşınmasının, el birliğiyle, bütün kurum kuruluşlarıyla ele alınmasının şart olduğunu düşünüyorum. Bunun sadece tabii ki belediyelerle olması mümkün değil. Sadece kamu kurumlarıyla da olması mümkün değil. Toplumun her kesiminin katkı sunması ve aynı zamanda özellikle bu işe gönül vermiş insanların da katkı sunarak, bu sürecin güçlendirilmesi gerekiyor. Tam da bu anlamda yoğun bir dönemi tariflemekle ilgili, 4 yıllık bir stratejik planımızı, özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili, kamuoyuyla yakın zamanda paylaştık. 2028 sonunu hedef alan bu süreç içerisinde, olabildiğince üst seviyede gayretle, katılımla, ortak akılla ve toplumun da katkılarıyla yaşanan sorunları en aza indirmek, her yönüyle canlıları korumak, ama aynı zamanda toplumun psikolojisini, davranış biçimini ve sürece dair anlayışını da en iyi şekilde, mutlaka yönlendirmek adına bilinçlendirmeyi de ön seviyede tutarak çalışmalarımızı sürdürmek hedefindeyiz.

"Daha ileri seviyede ilişkiyle, çok değerli işleri kentimiz adına yapabiliriz"

Bu anlamda, özellikle bilimsel yönüyle, başta buradaki Veterinerlik Fakültemiz olmak üzere, bütün bilimsel kurumlarla da etkileşim içinde olmayı, mutlaka en öncü hedefimiz olarak önümüze koymuş durumdayız. Bu yönüyle de bir paydaş olmayı hem kıymetli Rektörümüze hem sayın Dekanımıza buradan duyurmak isterim. Daha ileri seviyede ilişkiyle, çok değerli işleri kentimiz adına yapabiliriz, diye düşünüyorum. Zaten büyük oranda buradan yetişmiş olan kıymetli hanımefendileri ve beyefendileri hem kadrolarımızda hem ülkemizin birçok kurumundaki kadrolarda görmekteyiz. Dileriz ve isteriz ki, buradaki fakültemiz daha güçlü bir eğitim seviyesine ulaşsın, daha güçlü hastane ve teknik hizmetlere kavuşsun. Bugünkü atılımı çok değerli buluyorum. Açılmasında emeği geçen bütün kurum ve kuruluşları, başta rektörlüğümüzü ve elbette ki fakültemizin dekan ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Hem İstanbul'umuza hem Avcılar'a hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel hizmetleriyle, İstanbul'umuzda hep var olsunlar."