IMATECH Fuarı Kapılarını Açtı: Endüstriyel Üretim Teknolojileri Buluşması İzmir'de - Son Dakika
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IMATECH Fuarı Kapılarını Açtı: Endüstriyel Üretim Teknolojileri Buluşması İzmir'de

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İzmir'de düzenlenen IMATECH Fuarı, endüstriyel üretim teknolojilerindeki yenilikleri keşfetmek ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek amacıyla kapılarını açtı. Fuara yerli ve yabancı çok sayıda sektör profesyoneli katıldı, geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan endüstriyel sistemler sergilendi.

20.02.2025 16:54  Güncelleme: 19:24
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(İZMİR)- Makine ve üretim sektörlerini bir araya getiren IMATECH – Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Makine endüstrisinin en büyük buluşmalarından IMATECH, endüstriyel üretim teknolojilerindeki yenilikleri keşfetmek, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve sektördeki son gelişmeleri takip etmek isteyen profesyoneller için önemli fırsatlar sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık organizatörlüğünde, 4M Fuarcılık iş birliğinde üçüncü kez düzenlenen IMATECH – 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir'de törenle kapılarını açtı. 23 Şubat'a kadar devam edecek fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Bosna Hersek Federasyonu Ticaret Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tezcan, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, odalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, yerli ve yabancı sektör profesyonelleri katıldı.

Yıldır: Gayretlerimiz devam edecek

İzmir'in fuarcılıkta çok önemli bir noktada olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, "Makine endüstrisinin en büyük buluşmalarından IMATECH, endüstriyel üretim teknolojilerindeki yenilikleri keşfetmek, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve sektördeki son gelişmeleri takip etmek isteyen profesyoneller için önemli fırsatlar sunuyor. Önümüzdeki süreçte bu fuarın bu alanlara nasıl bir katkıda bulunduğunu hep birlikte göreceğiz. Bütün gayretlerimiz bu yönde" dedi.

Karace: Desteklemeye devam edeceğiz

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, fuarın üretim sektörü için önemine değinerek, "Bu fuarın mutlaka desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz AOSB olarak hem bu fuarı hem makine sektörünü desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Jasarspahic: Bosna Hersek ekonomisi için mükemmel bir fırsat

Bosna Hersek Federasyonu Ticaret Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic, "Yeni dostluklar ve ortaklıklar kurabileceğimiz en iyi ortamlar şüphesiz ki fuarlardır. Uzun yıllardır ihtisas fuarlarında İZFAŞ ile mükemmel bir iş birliği içindeyiz. Bunun önemini vurgulamak isterim. Bu fuarın Bosna Hersek ekonomisi için mükemmel bir fırsat olduğunu da belirtmek gerekiyor" dedi.

Hızarcıoğlu: Önemli bir platform haline geldi

İlkini 2023 yılında yaptıkları fuarın istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirten İzgi Fuarcılık Kurucu Ortağı Mustafa Kemal Hızarcıoğlu, "Fuarımız kısa sürede sektörde kendine sağlam bir yer edinerek teknoloji ve sanayiyi buluşturan önemli bir platform haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

Alım heyetleri gelecek

Fuarda takım tezgahları, CNC ve lazer makineleri, endüstriyel robotlar, kaynak teknolojileri, markalama, otomasyon sistemleri gibi geniş bir ürün yelpazesiyle birçok farklı alandan geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm endüstriyel sistemler bir arada sunuluyor. İkili görüşmeler ile ticari anlaşmalara imza atılacak fuarda çok sayıda makinenin satışının da gerçekleştirilmesi bekleniyor. IMATECH'e bu yıl Bosna Hersek Ticaret Odası, Kosova İş Adamları Derneği ve Sırbistan Uzice Ticaret Odası ile yapılan iş birlikleriyle bu bölgelerden önemli alım heyetleri gelecek. Fuar'a ayrıca Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Kuveyt, Kosova, Mısır, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan ve Ukrayna gibi ülkelerden yoğun bir profesyonel ziyaretçi katılımı bekleniyor. Fuarı geçtiğimiz yıl 63 ülkeden 12 bin 350'si yerli, bin 730'u yabancı toplam 14 bin 80 kişi ziyaret etmişti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel IMATECH Fuarı Kapılarını Açtı: Endüstriyel Üretim Teknolojileri Buluşması İzmir'de - Son Dakika

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