İnci kefalleri Akköprü deresinde

VAN - Van Gölü havzasında yaşamını sürdüren ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali balıkları son yıllarda Akköprü deresine yoğun bir şekilde girmeye başladı.

Van Gölü kıyısındaki yerleşim yerlerinde 20 bini aşkın insanın geçim kaynağı inci kefali, her yıl üreme dönemi 15 Nisan- 15 Temmuz'da zorlu yolculuğa çıkıyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıklar, her yıl bu mevsimde görsel şölen sunuyor. Balıkların neslini sürdürebilmek amacıyla ortaya koyduğu mücadeleyi izlemek için de her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kente geliyor. İnci kefali balıkları en ideal üreme yerine ulaşmak için akıntının tersine, akıntıyla mücadele ederek yolculuk ediyor. Akköprü deresinde meydana gelen bu yolculuk sırasında İskele Caddesi 46 Evler mevkiinde dere içinde bulunan şelalede zıplayarak görsel şölen oluştururlar. Yoldan geçen vatandaşlar ise bu yolculuğu ilgiyle izliyor.

"Dünyada içinden göç ettiği başka bir şehir yok"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, "Dünyada içinden balıkların göç ettiği başka bir şehir bulmanız mümkün değil fakat Van, içinden balıkların göç ettiği bir şehir. Her yıl havaların ısınmasıyla beraber yaz mevsiminde gölde yaşayan inci kefalleri Van Gölü'ne dökülen akarsulara üreme göçü gerçekleştiriyor. Üreme göçü gerçekleştirdiği akarsulardan birisi de şehir merkezinden geçerek Van Gölü'ne dökülen Akköprü deresi. Bu günlerde Akköprü deresine gelirseniz her tarafı balıkla dolu olduğunu görürsünüz. Bu şehrin imajı için inanılmaz bir fırsat. Sulama kanallarından tutunda şehrin içerisinden akan Akköprü deresi tamamen balıkların dolaştığı bir akarsu haline dönüştü. Bu dönemde akarsuları temiz tutmamız lazım. Bunu şehrin imajı için mutlak süratle kullanmamız lazım. Dünyada içinden balıkların göç ettiği başka bir şehir yok, dolayısıyla bu şehrin imajı için çok önemli. Yapılacak olan ufak düzenlemelerle beraber her buraya bu göçü görmek için binlerce insan gelebilir. Şuanda bulunduğumuz nokta İskele Caddesi üzerinde balıkların göç ettiği noktalardan birisi olan Akköprü deresi. Burada yapılacak küçük bir düzenleme ve her yıl balıklar geldiğinde yapılacak bir karşılamayla iş çok daha farklı bir boyuta gelebilir. Bu yüzden Van bu fırsatı değerlendirmeli" dedi.