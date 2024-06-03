İnci Kefalleri Akköprü Deresinde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnci Kefalleri Akköprü Deresinde

Van Gölü havzasında yaşayan inci kefali balıkları, üremek için tatlı sulara göç ederek Akköprü deresine yoğun bir şekilde girmeye başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgiyle izlediği bu göç, balıkların neslini sürdürebilmek amacıyla ortaya koyduğu mücadeleyi gözler önüne seriyor. Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, bu göçün dünyada eşine rastlanmayan bir olay olduğunu belirterek, Van'ın bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

03.06.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnci kefalleri Akköprü deresinde

VAN - Van Gölü havzasında yaşamını sürdüren ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali balıkları son yıllarda Akköprü deresine yoğun bir şekilde girmeye başladı.

Van Gölü kıyısındaki yerleşim yerlerinde 20 bini aşkın insanın geçim kaynağı inci kefali, her yıl üreme dönemi 15 Nisan- 15 Temmuz'da zorlu yolculuğa çıkıyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıklar, her yıl bu mevsimde görsel şölen sunuyor. Balıkların neslini sürdürebilmek amacıyla ortaya koyduğu mücadeleyi izlemek için de her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kente geliyor. İnci kefali balıkları en ideal üreme yerine ulaşmak için akıntının tersine, akıntıyla mücadele ederek yolculuk ediyor. Akköprü deresinde meydana gelen bu yolculuk sırasında İskele Caddesi 46 Evler mevkiinde dere içinde bulunan şelalede zıplayarak görsel şölen oluştururlar. Yoldan geçen vatandaşlar ise bu yolculuğu ilgiyle izliyor.

"Dünyada içinden göç ettiği başka bir şehir yok"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, "Dünyada içinden balıkların göç ettiği başka bir şehir bulmanız mümkün değil fakat Van, içinden balıkların göç ettiği bir şehir. Her yıl havaların ısınmasıyla beraber yaz mevsiminde gölde yaşayan inci kefalleri Van Gölü'ne dökülen akarsulara üreme göçü gerçekleştiriyor. Üreme göçü gerçekleştirdiği akarsulardan birisi de şehir merkezinden geçerek Van Gölü'ne dökülen Akköprü deresi. Bu günlerde Akköprü deresine gelirseniz her tarafı balıkla dolu olduğunu görürsünüz. Bu şehrin imajı için inanılmaz bir fırsat. Sulama kanallarından tutunda şehrin içerisinden akan Akköprü deresi tamamen balıkların dolaştığı bir akarsu haline dönüştü. Bu dönemde akarsuları temiz tutmamız lazım. Bunu şehrin imajı için mutlak süratle kullanmamız lazım. Dünyada içinden balıkların göç ettiği başka bir şehir yok, dolayısıyla bu şehrin imajı için çok önemli. Yapılacak olan ufak düzenlemelerle beraber her buraya bu göçü görmek için binlerce insan gelebilir. Şuanda bulunduğumuz nokta İskele Caddesi üzerinde balıkların göç ettiği noktalardan birisi olan Akköprü deresi. Burada yapılacak küçük bir düzenleme ve her yıl balıklar geldiğinde yapılacak bir karşılamayla iş çok daha farklı bir boyuta gelebilir. Bu yüzden Van bu fırsatı değerlendirmeli" dedi.

Kaynak: İHA

Mustafa Akkuş, Van Gölü, turist, Van, Balıkçılık, Çevre, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnci Kefalleri Akköprü Deresinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 17:47:10. #1.11#
SON DAKİKA: İnci Kefalleri Akköprü Deresinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement