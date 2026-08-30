Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ev sahibinin, sokakta çıkan tartışmanın ardından evinin balkonundan tüfekle ateş ettiği kiracısı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar bir evin güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, olay sırasında darbedilerek yaralanan ev sahibi de jandarma nezaretinde hastanede tedaviye alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde ev sahibi Enver Ayaz ile kiracısı Kılıçhan Şahin arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında ev sahibi Enver Ayaz yere düşerek başından yaralandı. Mahalle sakinleri araya girerek tarafları ayırdı.
HINCINI ALAMAYINCA BALKONDAN TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavganın ardından hemen yakındaki evine giden ev sahibi Enver Ayaz, 2'nci kattaki dairesinin balkonundan, sokakta bulunan kiracısı Kılıçhan Şahin'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Şahin, yaralandı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Şahin, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda karşılarına çıkan ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Şahin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
BEYİN KANAMASI ŞÜPHESİ VAR
Olayın ardından Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tedavi için özel hastaneye kaldırılan şüpheli Enver Ayaz'ın yapılan tetkiklerinde beyin kanaması şüphesi bulunduğu öğrenildi. Ayaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
YAŞANANLAR KAMERADA
Öte yandan, yaşanan silahlı saldırı anı çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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