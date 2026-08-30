Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ev sahibinin, sokakta çıkan tartışmanın ardından evinin balkonundan tüfekle ateş ettiği kiracısı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar bir evin güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, olay sırasında darbedilerek yaralanan ev sahibi de jandarma nezaretinde hastanede tedaviye alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde ev sahibi Enver Ayaz ile kiracısı Kılıçhan Şahin arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında ev sahibi Enver Ayaz yere düşerek başından yaralandı. Mahalle sakinleri araya girerek tarafları ayırdı.

Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü

HINCINI ALAMAYINCA BALKONDAN TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavganın ardından hemen yakındaki evine giden ev sahibi Enver Ayaz, 2'nci kattaki dairesinin balkonundan, sokakta bulunan kiracısı Kılıçhan Şahin'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Şahin, yaralandı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Şahin, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda karşılarına çıkan ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Şahin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü

BEYİN KANAMASI ŞÜPHESİ VAR

Olayın ardından Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tedavi için özel hastaneye kaldırılan şüpheli Enver Ayaz'ın yapılan tetkiklerinde beyin kanaması şüphesi bulunduğu öğrenildi. Ayaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşanan silahlı saldırı anı çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü
Kaynak: DHA

Jandarma, Güvenlik, Güncel, İnegöl, kiracı, Asayiş, Yaşam, Yerel, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Fransa’yı fırtına vurdu, tenis toplu büyüklüğünde dolu yağdı Fransa'yı fırtına vurdu, tenis toplu büyüklüğünde dolu yağdı
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu Kahreden anlar kamerada 1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada
Vedat Muriqi’nin Lyon’a attığı golde inanılmaz detay Top bakın neyden sekmiş Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş
İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama 10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
İsrailli uzmandan, Türk ordusu için dikkat çeken uyarı: Hafife almayın İsrailli uzmandan, Türk ordusu için dikkat çeken uyarı: Hafife almayın

21:03
Süper Lig’de inanılmaz maç 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 904’te kazandılar
Süper Lig'de inanılmaz maç! 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar
21:00
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
20:33
Canlı anlatım: Samsun’da ilk gol 3. dakikada geldi
Canlı anlatım: Samsun'da ilk gol 3. dakikada geldi
20:07
Arda Güler’e 4 dakika yetti
Arda Güler'e 4 dakika yetti
20:03
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
19:59
Maça damga vuran kare Mbappe golünü attı, Ester’e armağan etti
Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti
19:46
Galatasaray taraftarından Leao’ya surat asan Kaan Ayhan’a tepki çığ gibi
Galatasaray taraftarından Leao'ya surat asan Kaan Ayhan'a tepki çığ gibi
19:29
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
19:05
Barış Göktürk’ten Leao sorusuna çarpıcı yanıt
Barış Göktürk'ten Leao sorusuna çarpıcı yanıt
18:35
Girne’deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8’e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
18:16
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1’i ağır 9 yaralı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 21:40:33. #7.13#
SON DAKİKA: Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement