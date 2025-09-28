Husumetlilerin silahlı kavgasını duyanlar bu kes acil serviste birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Husumetlilerin silahlı kavgasını duyanlar bu kes acil serviste birbirine girdi

Haberin Videosunu İzleyin
Husumetlilerin silahlı kavgasını duyanlar bu kes acil serviste birbirine girdi
28.09.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Husumetlilerin silahlı kavgasını duyanlar bu kes acil serviste birbirine girdi
Haber Videosu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 genç yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 25 yaşındaki Ahmet Kılıçaslan hayatını kaybetti. Kavgayı duyan iki tarafın akrabaları bu kez acil serviste kavgaya tutuştu. Ekipler tarafları zor ayırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kozluca Mahallesi yolunda saat 14.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. İki grup arasında daha önceye dayanan husumetten dolayı tartışma çıktı.

Husumetlilerin silahlı kavgasını duyanlar bu kes acil serviste kavgaya tutuştu

HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tabancalarla defalarca ateş etti. Silahlı kavga sonucunda Ahmet Kılıçaslan (25) ağır yaralanırken Fırat D.(20) sırtından, Samet S.(21) ise elinden yaralandı.

Husumetlilerin silahlı kavgasını duyanlar bu kes acil serviste kavgaya tutuştu

25 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Kılıçaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Husumetlilerin silahlı kavgasını duyanlar bu kes acil serviste kavgaya tutuştu

ACİL SERVİSTE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Kavgayı duyan iki tarafın akrabaları İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde kavga etti. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Husumetlilerin silahlı kavgasını duyanlar bu kes acil serviste kavgaya tutuştu
Kaynak: DHA

Ahmet Kılıçaslan, Acil Servis, Güvenlik, 3-sayfa, İnegöl, Güncel, Bursa, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetlilerin silahlı kavgasını duyanlar bu kes acil serviste birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düşman“ ilan ettiği ülkeden Netanyahu’ya yanıt "Düşman" ilan ettiği ülkeden Netanyahu'ya yanıt
Kıraç konserinde Güllü’yü unutmadı Kıraç konserinde Güllü'yü unutmadı
Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi
İnanılmaz maç Mourinho öldü öldü dirildi İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi
Rusya’da gizemli ölümler Putin’e peş peşe büyük şok Rusya'da gizemli ölümler! Putin'e peş peşe büyük şok
Liverpool’dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle
Masterchef’te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay’ın akıbeti belli oldu Masterchef'te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay'ın akıbeti belli oldu
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan petrol akışı yeniden başladı Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadiydi Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor
Otostop çektiği araçlar dursun diye yola taş koydu Otostop çektiği araçlar dursun diye yola taş koydu
Bayern Münih gol oldu yağdı Harry Kane tarih yazdı Bayern Münih gol oldu yağdı! Harry Kane tarih yazdı

16:34
Fenerbahçe’de Tedesco’nun tazminatı belli oldu
Fenerbahçe'de Tedesco'nun tazminatı belli oldu
15:54
Deprem İstanbul’da hava trafiğini felç etti Pisti pas geçtiler
Deprem İstanbul'da hava trafiğini felç etti! Pisti pas geçtiler
15:28
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak
15:08
Yolsuzluk yaptığı tespit edilen eski bakan idam cezasına çarptırıldı
Yolsuzluk yaptığı tespit edilen eski bakan idam cezasına çarptırıldı
14:52
Düğün günü kabusa döndü Damat dans ederken kalp krizi geçirip öldü
Düğün günü kabusa döndü! Damat dans ederken kalp krizi geçirip öldü
13:53
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
13:40
Büyük deprem yolda mı Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi
Büyük deprem yolda mı? Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi
13:36
Prof. Dr. Üşümezsoy, Kütahya için 6.5’lik deprem uyarısı yapmış
Prof. Dr. Üşümezsoy, Kütahya için 6.5'lik deprem uyarısı yapmış
13:02
Kütahya’da 5.4 büyüklüğünde deprem İstanbul ve İzmir’de de hissedildi
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
12:09
Dünyanın en büyük köprüsü açıldı
Dünyanın en büyük köprüsü açıldı
12:03
ATM ve IBAN’dan para göndermede yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor
ATM ve IBAN'dan para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
11:11
Rusya ülkenin başkentini 500 dron ve 40 füzeyle vurdu
Rusya ülkenin başkentini 500 dron ve 40 füzeyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2025 16:41:03. #7.13#
SON DAKİKA: Husumetlilerin silahlı kavgasını duyanlar bu kes acil serviste birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.