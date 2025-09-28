Husumetlilerin silahlı kavgasını duyanlar bu kes acil serviste birbirine girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kozluca Mahallesi yolunda saat 14.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. İki grup arasında daha önceye dayanan husumetten dolayı tartışma çıktı.

HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tabancalarla defalarca ateş etti. Silahlı kavga sonucunda Ahmet Kılıçaslan (25) ağır yaralanırken Fırat D.(20) sırtından, Samet S.(21) ise elinden yaralandı.

25 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Kılıçaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ACİL SERVİSTE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Kavgayı duyan iki tarafın akrabaları İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde kavga etti. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.