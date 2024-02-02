İngilizce öğretmeni silahla öldürüldü, saldırgan intihar girişiminde bulundu

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Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, taksi şoförü Mustafa G. tarafından aracından indirilerek silahla öldürüldü. Olayın ardından Mustafa G., öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu.

ZORLA ARAÇTAN İNDİRMEYE ÇALIŞTI

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, anaokulundan çıkarak aracına bindi. O sırada taksiyle Erorbay'ın aracına yanaşan Mustafa G., öğretmeni zorla araçtan indirmeye çalıştı.

ÖNCE ÖĞRETMENİ SONRA KENDİNİ VURDU

Aracından inmek istemeyen Erorbay ile taksi şoförü Mustafa G. arasında tartışma yaşandı. Daha sonra Mustafa G., yanında bulunan silahıyla Erorbay'a ateş etti. Açılan ateş sonucu Katie Erorbay, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından Mustafa G., öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu.

GENÇ ÖĞRETMEN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erorbay'a ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri İngilizce öğretmeninin hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SIK SIK OKUL ÇIKIŞINA GİDİP RAHATSIZ EDİYORMUŞ

Hayatını kaybeden Katia Erorbay'ın Hakan Erorbay ile evli olduğu, evliliklerinden bir çocukları olduğu öğrenildi. Taksi şoförü Mustafa G.'nin ise, öğretmen Erorbay'a takıntılı biri olduğu sık sık okul çıkışına giderek İngilizce öğretmenini rahatsız ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Mustafa G.'nin Katie Erorbay'ı silahla vurduğu ve ardından kendisini kafasından vurduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Elde edilen cep telefonu görüntülerinde ise vurulan Erorbay'ın aracında kanlar içinde oturduğu ve vatandaşların kadına pansuman yaptığı, kadını vurduktan sonra kendisini de vuran şahsın yerde yaralı halde yattığı anlar yer alıyor.