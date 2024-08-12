İngiltere'de İsrail'e Silah Satışına Tepki Gösteren Gösteri Düzenlendi - Son Dakika
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İngiltere'de İsrail'e Silah Satışına Tepki Gösteren Gösteri Düzenlendi

İngiltere'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıya tepki göstermek ve İngiliz hükümetinin silah satışını durdurması için gösteri düzenledi. Eylemciler, İsrail'in savaş suçu işlediğini belirterek Filistin'e destek verilmesini ve İsrail'e silah satışının durdurulmasını talep etti.

12.08.2024 22:21
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İngiltere'de yüzlerce kişi, İsrail'in 10 Ağustos'ta Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na gerçekleştirdiği saldırıya tepki göstermek ve İngiliz hükümetinin İsrail'e silah satışını durdurması amacıyla gösteri düzenledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in 10 Ağustos'ta, binlerce sivilin sığındığı okula düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Okula sığınan 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı "Savaş suçu" olarak nitelendiren eylemciler, "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" sloganları attı.

Kurulan platformdan eylemcilere seslenen Savaşı Durdur Koalisyonu Başkanı Lindsey German, İsrail saldırılarına rağmen İngiliz televizyonlarının İsrail sözcülerini yayınlara çıkardığını söyledi.

"Politikacılarımızın 'Bu korkunç bir katliam ama İsrail'e silah satışını durduramayız, İsrail'i desteklemeye son veremeyiz' demelerini ne kadar daha dinleyeceğiz?" diyen German, Filistinlilere destek ve İsrail'e silah satışının durması için İngiltere'de eylemlerin süreceğini ifade etti.

German, dünyanın tarihteki en kanlı savaş suçlarına şahitlik ettiğini de belirterek, "(ABD Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı) Kamala Harris, cumartesi günü (10 Ağustos) Gazze'de çok fazla sivilin öldüğünü söyledi. Aynı gün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 3,5 milyar dolarlık silah satışını onayladı." dedi.

Gazze saldırıları ile Afganistan ve Irak savaşlarının İngiltere'de Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) bir ortam oluşturduğuna da vurgu yapan German, "Filistin yürüyüşlerine, göçmen otellerine ve Müslümanlara saldırmalarına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Ülkede 900 binden fazla üyesi bulunan Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Taşıma İşçileri Sendikası (RMT) Genel Sekreter Yardımcısı Eddie Dempsey de konuşmasında, Gazze'deki saldırılara karşı İngiltere'de 10 aydır yürüyüşler yapıldığını hatırlattı.

Dempsey, "İsrail hapishanelerinde vahşet, tecavüz ve işkencelere şahit olduk. Batı Şeria'da katliamlara şahit olduk. İsrail'in Suriye ve Lübnan'da komşularına saldırdığını gördük. Şimdi de Orta Doğu'yu, büyük güçlerin nükleer silahlarıyla dahil olacağı daha büyük bir savaşa sürüklemek istiyor." dedi.

İngiliz hükümetine seslenen Dempsey, "Tatilden dönün, parlamentoyu toplayın ve İsrail'e tüm siyasi ve diplomatik desteği geri çekin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de İsrail'e Silah Satışına Tepki Gösteren Gösteri Düzenlendi - Son Dakika

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