İngiltere'ye Silah Satışı Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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İngiltere'ye Silah Satışı Davasında Yeni Gelişmeler

Al-Haq, İngiltere'nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini savundu. Duruşmalar sürüyor.

14.05.2025 11:12
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İsrail'e silah satışını sürdüren İngiltere'ye karşı açılan davaya müdahil olan Ramallah merkezli insan hakları örgütü Al-Haq'ın Direktörü Shawan Jabarin, İngiltere'nin ulusal ve uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini söyledi.

Al-Haq ile İngiltere merkezli Küresel Hukuki Eylem Ağı'nın (GLAN), İngiltere hükümetinin "F-35 savaş uçaklarının parçaları dahil İsrail'e tüm silah satış lisanslarının askıya alınması" yönündeki talepleri göz ardı ettiği gerekçesiyle geçen yıl açtıkları davanın duruşmaları başkent Londra'daki Yüksek Mahkeme'de devam ediyor.

Davaya müdahil olan insan hakları örgütü Al-Haq'ın Direktörü Jabarin, mahkeme binası önünde, İngiltere hükümetine karşı açılan davanın önemini AA muhabirine anlattı.

Jabarin, İngiltere'nin geçen yıl İsrail'e sağlanan silah satış lisanslarından bazılarını askıya aldığını belirterek, bu kısmi silah ambargosuna İsrail'in elindeki F-35 savaş uçaklarının İngiltere menşeli bileşenlerinin dahil edilmediğini anımsattı.

Davayı yürüten avukatların, F-35'lerin İsrail'in Gazze'deki soykırımında kullanıldığını ortaya koyduğunu aktaran Jabarin, "Buradan çağrımız, eğer F-35 (savaş uçakları) Gazze'deki soykırımda ve sivillerin öldürülmesinde kullanıldıysa, Filistin'de işlenen bu suça ve yaşananlara karşı silahlanmayı, yardım ve yataklık etmeyi bırakma zamanı." dedi.

Yüksek Mahkeme'ye çağrıda bulunan Jabarin, İngiltere hükümetinin uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüğü olduğunun altını çizdi.

Al-Haq Direktörü Jabarin, şöyle devam etti:

"(İngiltere hükümeti) Sorumluluklarına ve uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermek zorunda, bu standartlara göre hareket etmiyorlar. Aynı zamanda, kendi yasalarına da saygı duymak zorundalar çünkü kendi yasaları da 'uluslararası suçların, savaş suçlarının, insanlığa karşı suçların işlendiği bir yere yardım edemezsiniz, yardımcı olamazsınız' diyor."

Jabarin, yasal ve barışçıl yolları kullanarak İngiltere hükümetine karşı dava açtıklarına işaret ederek, "Umuyoruz ve diliyoruz ki yargıçlar, yasal ve insani vicdanlarına göre hareket edeceklerdir." diye konuştu.

Duruşmaların cuma sona ermesi ve kararın daha sonraki bir tarihte yazılı olarak açıklanması öngörülüyor.

Kanıtlar mahkemeye sunuldu

Al-Haq ve GLAN, İsrail'e yönelik silah satışlarının askıya alınmasına ilişkin yazılı taleplerinin sürekli olarak görmezden gelinmesi üzerine geçen yıl Yüksek Mahkeme'ye İngiltere aleyhine başvuru yapmıştı. İngiltere hükümetinden, F-35 savaş uçaklarının parçaları dahil İsrail'e tüm silah satış lisanslarının durdurulması talep edilmişti.

Başvuruda, İsrail'in sivillere, sivil altyapıya, sivillerin sığındığı hastane, fırın, okul gibi yapılara, gıda depolarına, su rezervlerine saldırıları ile zorla yerinden etme ve açlığa mahkum etme gibi politikalarına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Davanın 18 Kasım 2024'te yapılan ilk duruşmasında davacıların tedbir talepleri dinlenmişti.

Oxfam, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi uluslararası sivil toplum kuruluşları, İngiltere'nin silah satışlarını sürdürerek uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündeki kanıtlarını da mahkemeye sunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'ye Silah Satışı Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

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