Irak'ın Deniz Haritası Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'ın Deniz Haritası Tartışması

27.02.2026 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak, deniz yetki haritasını BM'ye sundu, Ürdün, Filistin ve Mısır'dan tepki geldi.

Irak, Ürdün, Filistin ve Mısır dışişleri bakanlıklarınca, deniz yetki alanlarına ilişkin haritayı Birleşmiş Milletler'e (BM) tevdi etmesine dair yapılan açıklamalardan üzüntü duyduğunu belirterek, söz konusu adımın egemenlik hakkı çerçevesinde ve uluslararası hukuk hükümlerine uygun olarak atıldığını vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalara göre, Irak Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum, Ürdün, Filistin ve Mısır'ın Bağdat büyükelçileriyle ayrı ayrı görüşme yaptı.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin açıklamalarının "resmi Irak görüşünü göz ardı ettiği" ve bunun hem resmi hem de halk düzeyinde memnuniyetsizliğe yol açtığı belirtildi.

Ürdün ile görüşme

Bahr el-Ulum, Ürdün'ün Bağdat Büyükelçisi Mahir Salim et-Taravine ile görüşmesinde, Irak'ın deniz yetki alanlarına ilişkin haritayı tevdi etmesinin "sabit bir egemenlik hakkı" olduğunu ifade ederek, Ürdün tarafından yapılan açıklamada Irak'ın bakış açısına ve Bağdat'ın "uluslararası hukukla uyumlu şekilde" attığı adımlara yer verilmediğini kaydetti.

Ülkesinin bu tür bir bildirinin yayımlanmasından üzüntü duyduğunu ve bunun resmi ve halk düzeyinde memnuniyetsizlik oluşturduğunu kaydeden Bahr el-Ulum, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğine işaret ederek, ikili ilişkilerin korunması ve devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi adına resmi tutumlarda doğruluk ve nesnelliğe riayet edilmesi çağrısında bulundu.

Ürdün'ün Bağdat Büyükelçisi Taravine ise Irak'ın görüşünü ülke yönetimine ileteceğini belirterek, Ürdün'ün iki ülkenin haklarını koruyacak adil bir çözüme ulaşılması amacıyla siyasi, diplomatik ve müzakere yollarını desteklediğini ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, anlaşmazlığın uluslararası hukuk kuralları ve iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunarak, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 1982 tarihli hükümlerine ve ilgili anlaşmalara riayet edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Filistin'in tutumu

Bahr el-Ulum, Filistin'in Bağdat Büyükelçisi Semer Abdurrahman ile yaptığı görüşmede de Irak'ın, haritaları tevdi etmesine ilişkin tutumunu aktardı.

Filistin'in Bağdat Büyükelçisi Abdurrahman ise ülkesinin açıklamasının Arap işbirliğine verilen önem çerçevesinde yapıldığını belirterek, Filistin'in resmi tutumunun devletlerin iç işlerine karışmama, egemenliğe saygı ve sorunların diyalog ile diplomasi yoluyla çözülmesi esasına dayandığını ifade etti.

Filistin Devleti'nin Irak'ın egemenliğine saygı duyma ve Irak ile işbirliği ve koordinasyon ilişkilerini güçlendirme konusuna önem verdiğini kaydeden Abdurrahman, bunun, Irak'ın bölgesel ve uluslararası rolüne ve Filistin halkına yönelik destekleyici tutumuna duyulan takdirin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Abdurrahman, Irak'ın mesajının Filistin yönetimine açık ve ayrıntılı şekilde iletileceğini söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Irak ile Kuveyt arasındaki deniz alanlarına ilişkin koordinatlar ve haritanın BM'ye tevdi edilmesinin yansımalarını takip ettiklerini belirterek, 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Açıklamada ayrıca Kuveyt'in egemenliğine uluslararası hukuk çerçevesinde destek yinelenmiş ve anlaşmazlığın iyi komşuluk ilkeleri temelinde diyalogla çözülmesi çağrısı yapılmıştı.

Mısır'ın tutumu

Mısır'ın Bağdat Büyükelçisi Ahmed Semir Hilmi de görüşmede ülkesinin açıklamasının, güvenlik ve istikrarın desteklenmesine yönelik hassasiyetini yansıttığını belirterek, Irak'ın tutumunu Mısır yönetimine ileteceğini kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kuveyt ile Irak'a deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü için diyaloga öncelik verme çağrısında bulunmuş, Kuveyt'in egemenliği ile toprak bütünlüğü ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Irak'ın BM'ye sunduğu deniz haritası, daha önce Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından da tepkiyle karşılanmış ve bu ülkelerden Kuveyt'e destek açıklamaları yapılmıştı.

Kuveyt ile Irak arasında "deniz sınırı haritası" gerginliği

Irak'ın Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu yeni deniz sınırı haritası, Kuveyt ile Bağdat arasında gerginliğe yol açtı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak, BM'ye Irak deniz alanlarına ilişkin iddiaları içeren bir koordinat liste ve harita sundu. Bu koordinatlar ve harita, Kuveyt'in deniz bölgeleri ve Irak'la istikrarlı su alanları üzerindeki egemenliğine yönelik ihlaller içeriyor." denildi.

Açıklamada, "Feşt el-Kayd" ve "Feşt el-Ayc" deniz bölgelerinin Kuveyt egemenliğinde olduklarına dair bugüne kadar herhangi bir anlaşmazlığın söz konusu olmadığı vurgulandı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Bağdat'ın deniz alanlarıyla ilgili BM'ye sunduğu haritayla ilgili, "Irak hükümetinin 2025 tarihli (266) sayılı kararı, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümleri ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca, Irak'ın deniz alanlarındaki hak ve yetkilerine ilişkin bir dizi Irak kanunu, kararı ve beyanına dayanıyor." denildi.

Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgalinin ardından, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1993 yılında aldığı 833 sayılı kararla, Irak ile Kuveyt arasındaki kara sınırı belirlenmiş ancak deniz sınırının çizilmesi iki ülkeye bırakılmıştı.

Kuveyt ve Irak arasındaki ilişkiler, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinden sonra tamamen kesilmişti. ABD'nin Irak'ı 2003'te işgal etmesi ve Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden kurulmuştu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Güncel, Mısır, Ürdün, Hukuk, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın Deniz Haritası Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak
Arda Güler’e maç sonu büyük sürpriz Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz
Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu’na ilginç soru Dakikalarca anlayamadı Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Ekonomik kriz nedeniyle başbakanlık yaptığı ülkeyi terk etti Ekonomik kriz nedeniyle başbakanlık yaptığı ülkeyi terk etti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
Oğuz Murat Aci’nin anne ve babasından, gelinlerine “torun görebilme“ davası Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine "torun görebilme" davası

23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
22:30
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdırdı İşte muhtemel rakiplerimiz
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
21:35
Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşecek Diego Carlos’a sürpriz talip
Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşecek! Diego Carlos'a sürpriz talip
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
21:09
Londra’da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
19:59
Afganistan: Pakistan’a ait askeri tesisleri vuruyoruz
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz
19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 00:39:53. #7.11#
SON DAKİKA: Irak'ın Deniz Haritası Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.