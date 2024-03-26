İran Büyükelçisi: Filistin halkı üstü açık bir hapishanede yaşıyor

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İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Gazze'deki duruma ilişkin, "Filistin halkı üstü açık bir hapishanede yaşıyor." dedi.

İran'ın Ankara Büyükelçiliğince, ramazan ayı dolayısıyla basın temsilcileri için iftar programı düzenlendi.

Büyükelçi Habibullahzade, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Habibullahzade, Moskova'da Crocus Hall City konser salonuna düzenlenen terör saldırısına ilişkin, buna benzer bir saldırının İran'ın Kirman eyaletinde 3 Ocak'ta Kasım Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleştiğini söyledi.

ABD'nin bu hadiselerden haberdar olduğunu ve uyarıda bulunduğunu söyleyen Habibullahzade, Moskova'daki saldırı için de aynı durumun geçerli olduğunu ve Kirman ile Moskova'daki saldırıları yapanların milliyetlerinin de birbirine yakın olduğunu öne sürdü.

İsrail'in Gazze'deki "cinayetleri" durdurmayı kabul etmediğini belirten Habibullahzade, "Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını önlemek cinayetten ve soykırımdan başka bir şey değildir." dedi.

"Filistin halkı üstü açık bir hapishanede yaşamaktadır"

Habibullahzade, Gazze Şeridi'nin abluka altına alınmasının, Filistin halkının yerinden edilmesinin ve topraklarının elinden alınmasının 70 yıldır devam ettiğini kaydederek "Filistin halkı üstü açık bir hapishanede yaşıyor." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin Habibullahzade, savaşın bir gün bile durdurulmasının hayat kurtaracağını ve bunu destekleyeceklerini söyledi.

Habibullahzade, ramazanın ilk yarısının geçtiğini ve kararın şimdi alınabilmesinin üzücü olduğunu ifade etti.

Uluslararası düzenin tamamıyla işlevsiz halde olduğunu savunan Habibullahzade, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bile Refah sınır kapısından girerek insani durumu göremediğini anımsattı.

Habibullahzade, 1948'den bu yana BM içerisinde alınan Filistin'e ilişkin kararlar alınsa da İsrail'in adım adım Filistin topraklarını "ele geçirmeye çalıştığını" belirtti.

"ABD'nin Suriye'den çıkmasını memnuniyetle karşılarız"

ABD'nin Suriye'deki durumuna ilişkin Habibullahzade, "Biz, ABD'nin Suriye'den çıkmasını memnuniyetle karşılarız. Onlar Suriye devletinin davetiyle gelmediler. Bölgedeki karışıklığın sebebi de zaten ABD." dedi.

Habibullahzade, bölgedeki ülkelerin kendilerinin güvenliğini sağlayabileceklerine inandıklarını vurguladı.

İran ve Türkiye'nin çeşitli düzeylerde ve konularda devamlı görüşme halinde olduklarını aktaran Habibullahzade, iki ülkenin 550 kilometrelik sınıra sahip olduğunu ve 500 yıldır bu sınırın değişmediğini söyledi.

Habibullahzade, iki ülkenin 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflediğini kaydederek, iki ülkenin 3 sınır kapısı sayısının 5'e çıkarılmasını hedeflediklerini ve turizmin de geliştiğini ifade etti.

"Bölgesel işbirliğinden yanayız"

Türkiye ile Irak arasındaki görüşmelere dair bu diyalogdan memnuniyet duyduklarını aktaran Habibullahzade, bölgenin güvenliğinin bölge ülkeleri ve onların arasındaki diyalog sayesinde tesis edilmesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

Türkiye ile Irak işbirliğindeki Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin Habibullahzade, ülkesinin "bölgesel işbirliğinin peşinde" olduğunu belirterek "İran, Türkiye, Irak ve Suriye işbirliği çok doğal ve gerçekçi bir işbirliğidir." dedi.

Habibullahzade, bölgede kalkınmayı, refahı ve işbirliğini sağlayacak ticaret ve bağlantı yollarına ilişkin projelere destek vereceklerini aktararak, bölgedeki güvenliği artıracak ve istikrarı sağlayacak çalışmaları da destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye ile de devamlı güvenliği sağlamak için bölgede diyaloğun devam ettiğini söyleyen Habibullahzade, Azerbaycan ile Ermenistan konusunda da iki ülkenin de toprak bütünlüğünü desteklediklerini dile getirdi.

Habibullahzade, ülkesinin bağlantı yollarının kurulmasından yana olduğunu kaydederek, "İran'ın karşı olduğu şey bölgenin jeopolitiğinin değişmesidir. Ekonomik refah kalkınması bölgenin jeopolitiğinin değişmesiyle elde edilmemesi gerekir ama bağlantı yollarının artırılmasından yanayız." diye konuştu.

Bağlantı yollarının kurulması ve transit yolların sağlanmasının bölgenin refahına ve kalkınmasına yararlı olduğunu belirten Habibullahzade, bağlantı yolları kurulacaksa bir ülkenin topraklarının diğer ülkelerle bağlantısının kesilmemesi gerektiğini söyledi.

Habibullahzade, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin geleceğine dair iyimser olduğunu aktararak, farklı ya da ortak bakış açıları olabileceğini diyalog ve görüşmelerin devam edeceğini dile getirdi.