İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Beraberindekilerin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi

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Yakınlaştığı 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve aralarında Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da bulunduğu 8 kişinin helikopter kazasında yaşamını yitirmesi dolayısıyla Tahran'da matem töreni düzenlendi.

Başkent'teki Veliasr Meydanı'nda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı törende, posterleri taşınan Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için dualar edildi. Mersiyelerin okunduğu törende bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

KAZA AZERBAYCAN SINIRINDAKİ BARAJ AÇILIŞINDAN DÖNERKEN YAŞANDI

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldıktan sonra, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle helikopter kazası geçirdi.

ENKAZI AKINCI İHA BULDU

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

YERİNE YARDIMCISI MUHBİR GÖREVLENDİRİLDİ

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.