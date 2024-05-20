İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Beraberindekilerin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Beraberindekilerin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla Tahran'da matem töreni düzenlendi. Başkent'teki Veliasr Meydanı'nda düzenlenen törende, binlerce kişi dualar ederek Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri anarken, bazı vatandaşların ağladığı görüldü. Helikopter kazasının ardından Türkiye'nin yardım talebi üzerine Akıncı insansız hava aracı (İHA) kullanılarak enkazın tespit edildiği ve İranlı ekiplerin kazadan sağ kurtulan olmadığını belirlediği açıklandı. Reisi'nin ölümünün ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi ve yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için kurulun düzenlemeler yapması gerektiği belirtildi.

20.05.2024 19:35
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve aralarında Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da bulunduğu 8 kişinin helikopter kazasında yaşamını yitirmesi dolayısıyla Tahran'da matem töreni düzenlendi.

Reisi ve 8 kişinin öldüğü helikopter kazası sonrası İran'da matem töreni

Başkent'teki Veliasr Meydanı'nda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı törende, posterleri taşınan Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için dualar edildi. Mersiyelerin okunduğu törende bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

Reisi ve 8 kişinin öldüğü helikopter kazası sonrası İran'da matem töreni

KAZA AZERBAYCAN SINIRINDAKİ BARAJ AÇILIŞINDAN DÖNERKEN YAŞANDI

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldıktan sonra, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle helikopter kazası geçirdi.

Reisi ve 8 kişinin öldüğü helikopter kazası sonrası İran'da matem töreni

ENKAZI AKINCI İHA BULDU

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi ve 8 kişinin öldüğü helikopter kazası sonrası İran'da matem töreni

YERİNE YARDIMCISI MUHBİR GÖREVLENDİRİLDİ

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

Reisi ve 8 kişinin öldüğü helikopter kazası sonrası İran'da matem töreni

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Beraberindekilerin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Beraberindekilerin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Beraberindekilerin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi - Son Dakika
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