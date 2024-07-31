İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Çankırı ve Amasya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

31.07.2024 19:42
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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Çankırı ve Amasya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çankırı Eğitime Destek Platformunca ikindi namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nde düzenlenen programda platform adına konuşan Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, Filistin İslam Hareketi liderlerinin hepsinin şehit olduğunu söyledi.

Heniyye'nin 4 çocuğu ve torunlarının şehit olduğunu belirten Kale, "Buradan şunu çıkartmamız lazım, eğer biz şehit olmak istiyorsak şehit gibi yaşayacağız. Allah da şehadeti nasip edecek. Şöyle baktığımızda Filistin İslam Hareketi liderlerinin hepsi şehit gibi yaşadı. Allah da onlara şehadeti nasip etti. Tüm şehitlerimizle beraber rabbim İsmail Heniyye'ye rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun ve bizleri de onların yolundan ayırmasın." dedi.

Programa, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmanın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi. Namaz sonrası vatandaşlar tekbir getirdi.

Amasya

Sultan II. Bayezid Camisi'nin avlusunda ikindi namazının ardından toplanan cemaat, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına birçok vatandaşın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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