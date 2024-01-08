İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Kirman saldırısının sorumluluğu terör hareketlerini destekleyenlere ait

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği 91 kişinin öldüğü Kirman saldırısının hukuki, ahlaki ve uluslararası sorumluluğunun "terör hareketlerini destekleyenlere ait" olduğunu belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kenani, Kirman şehrinde 3 Ocak'ta Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde düzenlenen terör saldırısını bir kez daha kınadıklarını belirtti.

Saldırıda hayatını kaybeden İranlılar ile 14 Afganistan vatandaşı için başsağlığı dileğinde bulunan Kenani, yaralılara da şifa diledi.

Kenani, "İran hükümeti ve halkına taziyede bulunan, bu uğursuz terör olayını kınayan tüm hükümetlere, halklara, bölgesel ve uluslararası yetkililere, uluslararası kuruluşların üst düzey sorumlularına teşekkür ediyorum." dedi.

Terörün uluslararası bir tehdit olduğunu vurgulayan Kenani, "Bu menfur terör saldırısı, terörizmin ülke, bölge ve uluslararası barış ve güvenlik açısından ciddi bir tehlike olduğunu bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın "Batılı istihbarat örgütleri tarafından yaratıldığını ve İsrail'in amaçlarına hizmet ettiğini" söyleyen Kenani, Kirman'daki terör saldırısına ilişkin, "Bu suçun hukuki, ahlaki ve uluslararası sorumluluğu, terör hareketlerini destekleyenlere aittir." ifadelerini kullandı.

Saldırıyla ilgili süreçleri Dışişleri Bakanlığı olarak takip ettiklerini ve gerekli görüşmeleri yapacaklarını kaydeden Kenani, bu takibin bir kısmının bölgesel kurumların işbirliğini gerektirdiğini ifade etti.

"Bölgedeki sorunların kaynağı ABD"

Kenani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölge ziyareti ve "savaşın bölgede genişlemesine" yönelik açıklamalarına ilişkin ise "Gaspçı Siyonist rejimin (İsrail'in) Filistin halkına karşı işlediği suçlar engellenmezse savaşın boyutları ve kapsamı genişleyecektir. Amerikalı yetkili ise bu konuda yeni bir açıklama yapmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel sorunların bölge halklarının ve ülkelerinin meselesi olduğunu söyleyen Kenani, ABD'nin yapabileceği en büyük katkının ise bölgesel meselelerde "yıkıcı, müdahaleci ve istikrarsızlaştırıcı adımlardan kaçınmak" olduğunu belirtti.

Kenani, bölgedeki sorunların büyük bir kısmının ABD politikalarıyla bağlantılı olduğunu savunarak ABD'nin askeri varlığı ve müdahalelerinin bölgede istikrarsızlığa neden olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'la yaşanan umre sorunu

İran'dan Suudi Arabistan'a yapılması planlanan ancak geçen günlerde ertelenen umre seferlerine de değinen Kenani, bu konunun siyasi bir yönünün olmadığını ve sorunun tamamen teknik nedenlerden kaynaklandığını ifade etti.

Kenani, her iki ülkenin de yapılan anlaşmaya bağlı olduğunu belirterek teknik sorunların çözümüne yönelik görüşmelerin devam ettiğini ve bu çerçevede İranlı heyetin Suudi Arabistan'da olduğunu aktardı.