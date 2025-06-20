İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı - Son Dakika
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İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

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İran taarruza geçti, İsrail\'de sirenler yeniden çalmaya başladı
20.06.2025 15:42
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İran taarruza geçti, İsrail\'de sirenler yeniden çalmaya başladı
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İsrail ve İran arasındaki çatışmaların 8. gününde füzeler yeniden ateşlendi. Tahran yönetimi tarafından ateşlenen füzeler sonrası son saldırılarla neye uğradığını şaşıran İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı. İsrail ise misilleme olarak Tebriz'i vurdu.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği, İran'ın "Gerçek Vaat" adıyla giriştiği misilleme saldırılarıyla başlayan savaş 8. gününe girdi. İran bu sabah çok sayıda füzeyle İsrail'in güneyindeki Beerşeba kentini hedef aldı. Bölgedeki tren istasyonu ağır hasar görürken, İsrail füzelerinin bir sonraki hedefi ise İsrail siber güvenlik merkezi oldu.

İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

SİRENLER YENİDEN ÇALMAYA BAŞLADI

Tüm dünya bölgede olan bitenleri endişeli gözlerle takip ederken Tahran yönetimi İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı daha başlattı. Yapılan saldırı sonucu ülkede siren seslerinin yeniden duyulduğu kaydedildi.

İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Tel Aviv'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamaya göre; İran, İsrail'in Tel Aviv, Kudüs ve Berşeba kentlerine toplam 30 roket fırlattı. Ordu, füzeleri engellemeye çalıştıklarını bildirdi. Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Kudüs ve Tel Aviv'de siren sesleri ve çok sayıda patlama duyulduğunu bildirdi.

İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı
İran, ülkenin liman kenti Hayfa'yı vurdu. İsrail ekonomisinin can damarı olan liman yakınların büyük yıkım yaşanırken füzenin düştüğü yerde büyük bir patlamaya neden olduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

İSRAİL DE TEBRİZ'İ VURDU

İsrail medyası, İran'ın Tebriz kentine saldırı düzenlendiğini açıkladı. CNN Turk'ün aktardığı bilgiye göre, Tebriz saldırısı İran'ın füzeler ile vurmasının ardından gerçekleşti.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 227 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 500'ü aştığı açıklandı.

İSRAİL: SEFİDERUD SANAYİ BÖLGESİNİ BOŞALTIN

İsrail ordusu, İran'ın Gilan eyaletindeki "Sefiderud" sanayi bölgesinin, "İran rejimine ait askeri altyapılara" yönelik saldırı hazırlığı kapsamında derhal boşaltılması uyarısı yaptı. İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Arapça ve Farsça yayınladığı mesajda, "İran'ın Kelç Talşan köyündeki (Gilan eyaletine bağlı) Sefiderud sanayi bölgesinde bulunan sivil ve askeri unsurlara acil tahliye çağrısı yapıyoruz. Söz konusu bölge, ekte sunulan haritada açıkça gösterilmektedir" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Salih Gökçek:
    Fuzeye. Hayırlı cumalar yazsalardı keske 281 10 Yanıtla
  • 1006:
    ?????? Keyifle izliyoruz... ?????? 238 6 Yanıtla
  • Kızgın:
    Bizi izlemeye devam edin 170 4 Yanıtla
  • zdrkbcp78r:
    rast gele 156 3 Yanıtla
  • Ali Özen:
    Ya nasıl mutluyum anlatamam.Rabbim dualarımı kabul etti en son sabah namazında da dua ettim ya Rabbim gazabınla azabınla İsrailoğulları’nı kahruperişan eyle diye 82 10 Yanıtla
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