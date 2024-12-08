İran, Suriye ve Irak'tan Zirve - Son Dakika
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İran, Suriye ve Irak'tan Zirve

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Üç ülkenin bakanları Suriye'deki durumu görüşmek üzere Bağdat'ta bir araya geldi.

08.12.2024 01:52
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- İran, Suriye ve Irak'tan "Suriye" zirvesi

İranlı Bakan Arakçi: "Suriye konusunda diplomatik faaliyetlerimizi bölgesel ve uluslararası alanda birlikte yürütme kararı aldık"

BAĞDAT - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbah Bağdat'ta düzenlenen zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbah, Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere Bağdat'ta bir araya geldi. Toplantıda, Suriye'deki güvenlik durumu ve bölgesel istikrarı tehdit eden unsurların yanı sıra ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Bakanlar, sınır güvenliği, terörle mücadele ve insani yardım çalışmaları konularında ortak adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

" Diplomasi, diyalog ve sürdürülebilir bir çözüm gerekmektedir"

Toplantının ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Irak Dışişleri Fuat Hüseyin, Suriye'deki olayların hem ülkesi hem de İran'ın güvenliğini etkilediğini belirtti. Suriye'de meydana gelen olaylara karşı iki ülke arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapan Hüseyin, "Bölge güvenliği sadece askeri yöntemlerle sağlanamaz. Diplomasi, diyalog ve sürdürülebilir bir çözüm gerekmektedir" dedi. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, konuşmasında Irak'ın bölgedeki denge ve istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm bölgesel ve uluslararası girişimleri desteklediğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise, bölgedeki tüm ülkelerin Suriye ve Irak hükümetlerine destek vermesinin önemli olduğuna işaret etti.

"Silahlı kuvvetlerimiz ülkeyi korumak için hazır"

Iraklı Bakan Hüseyin, zirvenin ardından düzenlenen üçlü basın toplantısında ise, Irak silahlı kuvvetlerinin ülke sınırlarını koruma konusunda tam hazırlık içinde olduğunu belirterek, "Irak topraklarını korumak ve terör saldırılarına karşı tüm askeri birimlerimiz hazırdır" dedi.

Suriye'deki durumun komşu ülkelere, özellikle de Irak'a olan etkilerinin detaylı bir şekilde ele alındığını belirten Irak Dışişleri Bakanı, "Suriye'nin güvenliği, bölgenin güvenliğine doğrudan bağlıdır" şeklinde konuştu.

"Irak'ın tutumu çok nettir: Suriye'nin ve Irak'ın güvenliği birbiriyle bağlantılıdır"

Hüseyin, "Irak, terörün hem kurbanı hem de mücadelecisi oldu. Irak'ın tutumu çok açık ve nettir: Suriye'nin ve Irak'ın güvenliği birbiriyle bağlantılıdır" ifadelerini kullandı.

Irak'ın, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere bölgesel birkaç ülkeyle toplantı düzenlemeyi planladığını açıklayan Hüseyin, "Acil bir Arap Birliği bakanlar düzeyinde toplantısı çağrısında bulunacağız. Suriye'deki durumu yatıştırmak için tüm diplomatik yolları kullanacağız" diye konuştu.

Irak Dışişleri Bakanı, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla temas halinde olduklarını ve koordinasyon içinde çalışacaklarını söyledi.

"Saldırılar Suriye değil tüm bölgeyi tehdit ediyor"

Suriye Dışişleri Bakanı Sabbah üçlü basın toplantısında, son gelişmelerle ilgili olarak Iraklı yetkililerle önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Suriye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerini ve insani durumu detaylı bir şekilde görüşmede aktardığını belirten Sabbah, saldırıların yalnızca Suriye'yi değil, tüm bölgeyi tehdit ettiğini, bölgesel ve uluslararası düzeydeki çabaların birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Iraklı yetkililer ile Suriye konusunu ele aldıklarını ifade eden Arakçi, "Suriye konusunda diplomatik faaliyetlerimizi bölgesel ve uluslararası alanda birlikte yürütme kararı aldık" diye konuştu.

"Suriye'ye yönelik tehdit sadece Suriye ile sınırlı kalmayacaktır" diyen Arakçi, "Bu durum başta Irak, Ürdün ve Türkiye gibi Suriye'ye komşu ülkeler ve bölge için büyük bir tehdit olacaktır" dedi.

Arakçi, Sudani ile görüştü

Öte yandan Arakçi Bağdat temasları çerçevesinde Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Arakçi'yi kabul eden Sudani Suriye'deki olayların, Gazze ve Lübnan'da yaşananlarla bağlantılı olduğunu ve bölgenin güvenlik ve istikrarını sarstığını ifade ettiği aktarıldı. Ülkesinin Suriye'nin toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarını desteklemekten yana olduğunu belirten Sudani, Suriye topraklarının egemenliğine saygı gösterilmesinin gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İran, Suriye ve Irak'tan Zirve - Son Dakika

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