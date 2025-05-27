IRCICA 13. Uluslararası Hat Yarışması Ödül Töreni

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezince (IRCICA) düzenlenen 13. Uluslararası Hat Yarışması ödül ve icazet töreni, merkezin İstanbul Cağaloğlu'ndaki binasında gerçekleştirildi.

İslam dünyasında klasik sanatlara yönelik en köklü ve prestijli etkinliklerden biri olan yarışmanın ödül töreninde konuşan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, IRCICA'nın 40 yıl evvel İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kültür işlerini yürütmek amacıyla kurulduğunu belirterek, "Faaliyetlerimize durmadan devam ediyoruz. IRCICA olarak hem yurt içi hem de yurt dışında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan en önemlisi ve bir gelenek halini alan ise 'Uluslararası Hat Yarışması'dır." dedi.

Düzenlenen yarışmanın oturmuş bir geleneğe sahip olduğunun altını çizen Kılıç, "Yurt dışında bu yarışma için, 'IRCICA'dan mezun olmuş ya da ödül alanlar' diye bir atıf var. Bu bir silsileyi anlatıyor. Bizim geleneğimizde silsile, bir üstatlar zincirine bağlı olmayı ifade eder ve önemli bir anlama sahiptir. Yarışmamız, bu gelenek ve silsilenin bir devamı olarak görülmelidir." ifadelerini kullandı.

Kılıç, yarışma jürisinin kazanan eserleri belirlemek için büyük bir emek verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yarışmamızı toplam 9 dalda yürüttük. Jürimiz, kazanan eserleri belirlemek için bir haftalık kampa girdi. Kendilerine gösterdikleri özen için çok teşekkür ediyoruz. Bir gelenek haline gelen yarışmamızı her sene önemli bir isim adına düzenliyoruz. Bu sene Mehmed Abdülaziz er-Rifai adına düzenledik. Kendisi kıymetli eserler ortaya koymuş, talebeler yetiştirmiş önemli bir hattatımızdı. Hem muallim hem de manevi bir rehberdi. Bu vesileyle kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz."

"Şükürler olsun ki bu yarışmayla önemli bir yol kat ettik"

Eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, törende bulunmaktan büyük şeref duyduğunu ifade ederek, "Kırk sene önce başladığımız yolculuğumuz, sağlam bir gelenek haline geldi. Bu bizim için çok kıymetli. Artık biliyoruz ki hat demek IRCICA, IRCICA demek hat demektir." şeklinde konuştu.

İhsanoğlu, hat sanatına olan ilginin giderek arttığına dikkati çekerek, "Yarışmaya başladığımız zaman hat sanatı hem dünyada da hem Türkiye'de fazla bir itibara sahip değildi. Az usta vardı ve bu sanatın geleceğiyle ilgili önemli endişelerimiz söz konusuydu. Şükürler olsun ki bu yarışmayla önemli bir yol kat ettik. O zaman genç olan hattatlar, bugün usta oldular, jürimizde yer alıyorlar. Yarışmanın bir gelenek haline gelmesi ve hat sanatına kattıklarından dolayı çok mutluyuz." görüşünü paylaştı.

Yarışmanın jüri heyetinde yer alan Faslı hattat Hamidi Belaid ise projenin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz, yurt dışından gelerek burada yer aldık. Bu bizim için büyük bir onur. Yarışma çok eski bir serüvene sahip. Bu kıymetli yarışma 1986'da düzenlenmeye başladı ve biz o yarışmanın ilk katılımcılarından olduk. Şimdi ise yarışmanın jürisinde yer alıyoruz. Türkiye'yi ve IRCICA'yı bu güzel yarışmadan dolayı tebrik ediyoruz." dedi.

Jüri başkanlığını IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın üstlendiği yarışmanın ana jürisinde hattatlar Suriye'den Ubayda al-Banki, Fas'dan Hamidi Belaid, İran'dan Mohammad Shahbazi, Irak'tan Prof. Dr. Mothana Alobaydi, Cezayir'den Mohamde Saffar Bati ve Türkiye'den Ferhat Kurlu, Davut Bektaş ve Savaş Çevik yer aldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Hat sanatın yaşatılmasının yanı sıra İslam sanatlarının kurumsal düzeyde desteklenmesine, kültürel kimliğin ve estetik anlayışın yaygınlaşmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı, 38 ülkeden 511 kişinin 9 farklı yazı dalında 640 eserle katıldığı yarışmada ödüller sahiplerine takdim edildi.

"Celi Sülüs" dalında Türkiye'den Meryem Nuruzihalilani birinci olurken, Pakistan'dan Muhammad Abu Bakar Siddique ikinci, Türkiye'den Zeynep Albayrak ise üçüncü sırada yer aldı.

"Sülüs" bölümünde birincilik ödülüne İran'dan Ali İrani layık görüldü. Türkiye'den Muhammet Nuri Çelikkaya'nın ikinci olduğu kategoride, aynı ülkeden Hafize Sunduvaç Namazi ise üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

"Nesih" kategorisinde Cezayir'den Mounir Tahraoui birincilik, Ürdün'den Ihap İbraheem Ahmed Thabet ikincilik, Mısır'dan Yasser Mahmoud Mohamed İbrahim ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

"Muhakkak" bölümünde Türkiye'den Meryem Nuruzihalilani birinci oldu. Yarışmaya Cezayir'den katılan Mounir Tahraoui'nin ikinci olduğu kategoride, İran'dan Ahmet Ali Namazi üçüncü sırada yer aldı.

"Celi Ta'lik" (Türk Ekolü) kategorisinde Türkiye'den Nadir Tatar birinci, yine Türkiye'den Yusuf Mazı ikinci, Irak'tan Farhad Yaseen Nader üçüncü oldu.

"Celi Ta'lik" (İran Ekolü) dalında İran'dan Safar Galeshi Hour'nun birinci olurken, İran'dan Habib Ramezanpour ikinci, yine aynı ülkeden Hamed Faghıhı üçüncü sırada yer aldı.

"Ta'lik" bölümünde birincilik ödülü İran'dan Habib Ramezanpour'a, ikincilik ödülü İran'dan Safar Galeshi Hour'a, üçüncü ödülü ise yine aynı ülkeden Vali Mahboubi'ye verildi.

"Celi Divani" kategorisinde Endonezya'dan Nafang Utama ilk sırada yer alırken, Fas'tan Mihfad Abdessamad ikinci, Endonezya'dan Mufid Fauzan üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Yarışmanın "Divani" dalında birincilik ödülünü Fas'dan Youssef el- Balkı alırken, Irak'tan Hadi Kaycı ikinci, Endonezya'dan Bukhari ibnu Athoillah da üçüncü sırada yer aldı.

"Kufi" bölümünde ise İran'dan Saber Safai birinci, Türkiye'den Abdullah Eren ikinci, Yemen'den Ayman al Khadhra üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Kazanan yarışmacılara bin ila 10 bin dolar arasında değişen ödül verilen yarışmada, 9 kategoride toplam 30 yarışmacı da mansiyon ödülüne layık görüldü.

Hattatlara icazetleri verildi

Dereceye giren eserlerin tanıtımının yapıldığı törende ayrıca IRCICA Hat Eğitim Programları'nı başarıyla tamamlayan ve sülüs, nesih divani, celi divani ve rika dalında 20 hattata hocaları tarafından "hat sanatı icazetleri" takdim edildi.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, Prof. Dr. Uğur Derman, Prof. Dr. Çiçek Derman, Prof. Dr. Muhittin Serin'in de arasında bulunduğu, akademi, bilim, kültür, sanat dünyasından pek çok davetlinin ve sanatseverlerin katılımıyla düzenlenen program jüri, ödül kazanan isimler ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Ödül ve icazet töreniyle yarışmaya katılan eserlerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan sergi de IRCICA Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı.

Katılımcıların sanatçılar ile gezdiği sergi, 4 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.