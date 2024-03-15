İrfan Değirmenci, Güvenpark\'ta: "Bu Kez Çankaya\'nın Gerçekten Nasıl Parlayacağını Çok İyi Görecekler.

Güncel

Haber: NİSANUR YILDIRIM/ Kamera: UĞUR DEMİRCİ

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara'da Güvenpark'ta halk buluşması düzenledi. TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci, "Bu kez Çankaya'nın gerçekten nasıl parlayacağını çok iyi görecekler. Cumhuriyet'in başkentinde, Cumhuriyet'in kurulduğu yerde, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında halk kendi kaderini eline alacak. Söz veriyoruz. Hepimiz karar vereceğiz, birlikte üreteceğiz ve Çankaya'nın 5 kuruşunun hesabını hep birlikte soracağız" dedi. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil de siyasette kadınların yeterince yer almadığını belirterek, "5 ilçede aday gösterdik bu 5 adayımızdan 3'ü kadın arkadaşlarımdan oluşuyor. 25 ilçenin tamamında belediye meclis üyesi adayları gösterdik. Gururla ilan ediyorum, yüzde 80'e yakını kadın arkadaşlarımdan oluşuyor. Çünkü bizim buna çok ihtiyacımız var" dedi.

TİP, bugün yerel yönetim seçimleri kapsamında Ankara Güvenpark'ta halk buluşması düzenledi. Halk buluşmasına TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci, TİP'in Altındağ Belediye Başkan adayı Neslihan Şahin Dalkaya, Mamak Belediye Başkan adayı Öznur Bilen, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Aysel Duman, TİP Ankara İl Örgütü ve Ankaralı yurttaşlar katıldı.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, şöyle konuştu:

"BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ SEÇİLİYOR, ÇATIR ÇATIR. YÜZDE 10'U BİLE KADIN DEĞİL"

"Gençler, 'Ben artık istemiyorum. İlgilenmiyorum. Haber de okumuyorum. Oy da vermeyeceğim' diyorlar. Ben de onlara 'Ne yapacaksınız, nereye gideceksiniz' diyorum. Bundan başka bir ülkemiz, gidecek yerimiz var mı bizim? Gidecek olsak, imkanlarımız olsa dahi gitmek istemiyoruz. Biz bu toprakları AKP denen karanlığa teslim etmemek için 20 yıldır direniyoruz. Gerekirse 20 yıl daha direneceğiz. Türkiye'de seçmenlerin yüzde 52'si kadın. 2019 seçiminde erkeklerin tek başına yönettiği partilerde gösterilen adaylarda yüzde kaç belediye başkanı var biliyor musunuz? Yüzde 3. 52 bin tane muhtar seçmişiz. Bin 200 tanesi kadın. Hak mı? Belediye meclis üyeleri seçiliyor, çatır çatır. Yüzde 10'u bile kadın değil. 2024 seçimlerinde de sağ olsun erkeklerimiz her köşeyi yine parsellemiş durumdalar. Sorduğumuz zaman da 'Ne yapalım, kadınlarımız ilgilenmiyorlar, kadınlarımız aday olmak istemiyorlar' diyorlar bize. Biz de kadınlar olarak onlara şunu söylüyoruz: Biz istiyoruz aslında, sizden çok da alasını yaparız ama bütün çocuk bakımı bizim üzerimizde, çamaşır bizde, ütü bizde, yemek bizde, bulaşık bizde, bize zaman mı bırakıyorsunuz da biz aday olalım, siyaset yapalım?

"AKP-MHP FAŞİST BLOKUNA MEVZİ KAZANDIRMAYACAK ŞEKİLDE ADAYLARIMIZI BELİRLEMEYE GAYRET ETTİK"

Biz bunu yıkmak için buradayız. Dedim ya, 15 gün var. TİP, 800'den fazla yerde seçime giriyor. Benim Ankara'ya gelme sebebim bu. 5 ilçede aday gösterdik ve ayrıca da şuna da dikkat ettik, AKP-MHP faşist blokuna mevzi kazandırmayacak şekilde adaylarımızı belirlemeye gayret ettik. ve gururla ilan ediyorum, bu 5 adayımızdan 3'ü kadın arkadaşlarımdan oluşuyor. 25 ilçenin tamamında belediye meclis üyesi adayları gösterdik. Gururla ilan ediyorum, yüzde 80'e yakını kadın arkadaşlarımdan oluşuyor. Çünkü bizim buna çok ihtiyacımız var.

"CHP'Lİ DOSTLAR ALINMASIN AMA 20 YILDIR PARLAMAYAN ÇANKAYA ŞİMDİ NEDEN PARLAYACAK?"

Şu anda Çankaya'dayız. CHP'li dostlar alınmasın ama her yere 'Parla Çankaya' diye afişler asıldığını görüyorum. İnsan şunu sormadan edemiyor. 20 yıldır bu Çankaya'yı siz yönetmiyor musunuz? 20 yıldır parlamayan Çankaya şimdi neden parlayacak?"

TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci, şunları söyledi:

"BU KEZ ÇANKAYA'NIN GERÇEKTEN NASIL PARLAYACAĞINI ÇOK İYİ GÖRECEKLER"

"Günlerdir, yaklaşık bir aydır sokak sokak, cadde cadde geziyoruz. 'Başka bir Çankaya, başka bir Ankara, başka bir dünya mümkün' demek için yollara düştük. Çok paramız yok ama çok enerjimiz var ve umudumuz çok yüksek. Evrim Hocam (Ulusan), belediye meclis üyesi birinci sıra adayımız, şehir plancısı. Birlikte kampanya yapıyoruz, bir aydır Ankara'da adım atılmadık yer bırakmadık hep birlikte. O belediye meclisinde daha fazla yer alacağız birlikte, kent suçlarına karşı, ranta karşı 'Buradayız' demek için, 'Böyle gelmiş, böyle gider' diyenlere inat. Yola çıktık, son 15 güne girdik. Umudumuz yüksek. Bu kez Çankaya'nın gerçekten nasıl parlayacağını çok iyi görecekler. Cumhuriyet'in başkentinde, Cumhuriyet'in kurulduğu yerde, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında halk kendi kaderini eline alacak. Söz veriyoruz: Hepimiz karar vereceğiz, birlikte üreteceğiz ve Çankaya'nın 5 kuruşunun hesabını hep birlikte soracağız, hep birlikte.

"CUMHURİYET'İN SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA SAHİP EŞİT YURTTAŞLARIYIZ VE DAYATMALARA KARŞIYIZ"

Çankayalı komşularım, son 15 gün. Kendinize çok dikkat edin, sağlığınıza çok dikkat edin. Zaten 1 Nisan'dan sonra sağlığınız da bize emanet. Toplumsal cinsiyet eşitliğini de mutlaka politikalarımızın merkezine oturtacağız. Eşit yurttaşlık, Cumhuriyet'in seçme ve seçilme hakkına sahip eşit yurttaşlarıyız ve dayatmalara karşıyız. 'Ben öyle istedim öyle oldu' demelere karşıyız. Birlikte karar vereceğiz, birlikte yöneteceğiz. Yolumuz açık olsun."

"BELEDİYE YÖNETİMİNİ ALMAK İÇİN GELİYORUZ, KORKABİLİRSİNİZ"

Değirmenci, konuşmasını tamamladıktan sonra sözü TİP Çankaya Belediye Meclis Üyesi 1. Sıra Adayı Evrim Ulusan'a verdi. Ulusan, "En kısa konuşan ben olacağım, uzun bir cümle kuracağım. Diyeceğim ki, bir kent kadın gözüyle nasıl yönetilir, nasıl planlanır, nasıl tasarlanır? Bir kentin bütçesi, bir evin bütçesi gibi bir kadın eliyle nasıl etkin bir şekilde kullanılır? Göstermek için, meclisleri almak için, belediye yönetimini almak için yola çıktık, geliyoruz. Korkabilirsiniz" diye konuştu.

Değirmenci, son olarak şöyle konuştu:

"ANKARA'NIN SOKAKLARININ BİR ÇİRKİNLİĞİNE BİR BAKIN. HER TARAFA BEZ AFİŞLER, PANKARTLAR. KENT BÖYLE PARLAMAZ"

"Ankara'nın göbeğinde saat 13.00'te sadece TİP'liler değil, bu kez TİP'e ve İrfan Değirmenci'ye güvenerek yılların oy alışkanlığını değiştirecek olan komşular bir araya geldi, diye yazacaklar. Burada ANKA Haber Ajansı var herkese servis edecektir. Artı TV var. Bakalım kimler televizyonda gösterecek, gösterebilecek? Kimler gösteremeyecek? Seçim gecesi iyi izleyin. Gece 12.00'ye kadar Çankaya'dan sonuç vermeyecekler. Sonra diyecekler ki 'Çankaya'da gördüğümüz doğru mu, bu oluyor olabilir mi' diyecekler. Oluyor bile, olacak. Şu Ankara'nın sokaklarının bir çirkinliğine bir bakın hele. Her tarafa bez afişler, pankartlar. Kent böyle parlamaz. Kent bilime, sanata, kadına, üretene kulak verirseniz parlar. Parlatacağız. Yolumuz açık olsun."

DEĞİRMENCİ'DEN ÇANKAYA BELEDİYESİ İŞÇİSİNE: "DIŞARIDA SİZİ GÖRÜP YAKANIZA YAPIŞIYORLAR 'ÇANKAYA'DA NİYE HİZMET YOK?' DİYE. BÖYLE OLMAYACAK"

Değirmenci'nin konuşmasının ardından Çankaya Belediyesi'nde çalışan bir işçi yaşadıkları sıkıntılardan bahsetti. Değirmenci, belediye işçisine "Geçen cumartesi işçi arkadaşların bir kısmıyla bir araya geldim. Benimle konuşmalarına izin vermiyorlarmış. İçeride neler yaşandığını gördüm. 5 bin kişisiniz. Bir kısmı taşeron. Asgari ücretin bile altında alan var. Dışarıda sizi görüp yakanıza yapışıyorlar 'Çankaya'da niye hizmet yok?' diye. Böyle olmayacak. Başkanı görüp benim yakama yapışacaklar. Siz de insanca yaşayacak, insanca çalışacaksınız" diye yanıt verdi.