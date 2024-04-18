İrlandalı Gazeteci, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i İsrail'in Gazze'deki Soykırımına Destek Vermekle Suçladı - Son Dakika
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İrlandalı Gazeteci, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i İsrail'in Gazze'deki Soykırımına Destek Vermekle Suçladı

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İrlandalı gazeteci-yazar David Cronin, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdiğini iddia ederek, von der Leyen'in tutuklanması gerektiğini savundu. Cronin, von der Leyen'e yönelik girişiminin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu ve von der Leyen'in tepki vermediğini belirtti. Cronin, von der Leyen'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze'deki Filistinlileri 'hayvan' olarak tanımladığı açıklamaları sırasında İsrail liderleriyle görüştüğünü ve bu durumu soykırıma ortaklık olarak değerlendirdiğini ifade etti. Cronin, von der Leyen'in eylemiyle İsrail'e zaman kazandırdığını ve gerçek bir uluslararası baskıya maruz kalmadan katliam yapmasına izin verdiğini söyledi.

18.04.2024 11:08
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"Electronic Intifada" isimli internet sitesinin editörlerinden, İsrail- Filistin meselesiyle ilgili kitaplarıyla da bilinen Cronin, Brüksel'de düzenlenen "Avrupa Savunma ve Güvenlik Zirvesi" etkinliğinde Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in konuşmak için sahneye çıktığı sırada, yerinden kalkarak yüksek sesle tepki gösterdi.

SUÇLUSUNUZ,ELLERİNİZDE FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN KANI VAR

Gazeteci Cronin, Avrupa Komisyonu Başkanına ithafen,"Bayan von der Leyen, bu bir vatandaş tutuklamasıdır. Gazze'deki soykırıma yardım etmekle suçlanıyorsunuz. Bu soykırımın başlangıcında İsrail'e tam desteğinizi ifade ettiniz. Ellerinizde Filistinli çocukların kanı var. Siz bir suçlusunuz, Bayan von der Leyen. Burada olmamalı, Lahey'de olmalısınız. Seçimlerde yeniden aday olmamalısınız."

İrlandalı Gazeteci, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i Soykırım Destekçisi Olmakla Suçladı

İRLANDALI GAZETECİNİN İLK EYLEMİ DEĞİL

Olay sonrası "Özgür Filistin" sloganı atan Cronin salondan uzaklaştırıldı. Salondan uzaklaştırılan gazeteci Cronin,görevlilerin kendisine nazik davrandığını söyledi. İrlandalı Cronin, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve eski İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'a yönelik de aynı girişimde bulunmuştu.

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI TUTUKLANMALI

Olay sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulunan İrlandalı Cronin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdiğini savunarak, "Bence Ursula von der Leyen'in aslında gerçek otoriteler tarafından tutuklanması gerek." dedi.

BİR ŞEYLER YAPMAM GEREKİYORDU

Avrupa'da silah endüstrisinin güçlendirilmesiyle ilgili konferansa davet edildiğini ve von der Leyen'in konuşmacı olduğunu gördüğünde tepki vererek Gazze'deki durumu dile getirmesi gerektiğini düşündüğünü anlatan Cronin, "Sabah uyandığımda aldığım ilk mesaj Gazze'nin merkezindeki El-Magazi mülteci kampında yaşayan bir gazetecidendi. Önceki gün bir grup çocuğun oyun oynarken İsrail tarafından öldürüldüğüyle ilgili bu mesajı gördüğümde bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Ursula von der Leyen'e Gazze'de devam eden soykırımın ilk aşamalarında İsrail'i tam olarak desteklemesi nedeniyle bir tavır göstermem gerekiyordu." diye konuştu.

ÇOK SAKİN, ÇOK PROFESYONELDİ

Cronin, eylemi karşısında von der Leyen'in hiçbir tepki vermediğini belirterek, "Çok profesyoneldi. Çok sakindi. Yüzünde hiçbir duygu belirmedi." dedi.

İrlandalı Gazeteci, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen\'i İsrail\'in Gazze\'deki Soykırımına Destek Vermekle Suçladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İrlandalı Gazeteci, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i İsrail'in Gazze'deki Soykırımına Destek Vermekle Suçladı - Son Dakika

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