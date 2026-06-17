İş insanından çifte rüşvet iddiası: 250 bin dolar ve 400 bin euro

Gülseren KARAPINAR-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, İş insanı Yakup Toprak, 2023 yılında dönemin Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın kendisinden otel ruhsatı karşılığında 250 bin dolar rüşvet istediğini belirterek şikayetçi oldu. Toprak "İşletme ruhsatının çıkması ve onaylanması sürecinin hızlanması maksadıyla tarafımdan talep edilen ancak ayarlayabildiğim 45 bin doları 2023 Ağustos ayı içerisinde hazırladım ve şirket merkezim olan İstanbul'dan İzmir'e geldim. Siyah bir poşet içinde bulunan 45 bin doları başkanın masasına bıraktım ve başkan poşet içindeki paraya bakıp masasının altına koydu" dedi. Toprak İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada belediye yönetimin değişmesinin ardından yeni gelen yönetimdekilerin ruhsat karşılığında 400 bin avro istediğini öne sürdü. Rüşveti vermek için bir kafede buluştuklarını söyleyen Toprak, kendisine saldırıldığını ve çıkan arbede sırasında masadaki paranın alındığını iddia etti. Toprak "İki kez dolandırıldım, iki türlü mağduriyet yaşadım" dedi.

İstanbul'da yaşayan iş insanı Yakup Toprak, İzmir'in Menderes ilçesinde hayata geçirmek istediği çiftlik otel projesi nedeniyle 3,5 yıl önce eski belediye yönetimi döneminde 250 bin dolar rüşvet verdiğini söyledi. Toprak, belediye yönetiminin değişmesinin ardından ise aynı belediyedeki bazı kişiler tarafından bu kez 400 bin euro rüşvet talep edildiğini öne sürdü. Kumpas kurularak kamu görevlisini darbettiği gerekçesiyle 16 gün cezaevinde kaldığını da öne süren Toprak, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.

'TEKLİFİ NE YAZIKKİ KABUL ETTİM'

Toprak ifadesinde "Başvurularımızın akabinde 2023 Ağustos ayı içerisinde bulunduğumuz sırada Mehmet Zeki Fidandal ruhsat konuları ile başkanın bizzat ilgilendiğini ifade etmesi üzerine başvurumuz ile ilgili görüşmek amacıyla Mehmet Zeki Fidandal ve Mali Müşavirim Kenan Hepsevigen birlikte şüpheli belediye başkanı Erkan Özkan ile görüşmeye gitmişlerdir. Şüpheli başkan, ilçesine hizmet yapıldığı için sevindiğini ve tarafımıza ruhsat verileceğini ama bunun bedeli olacağını mali müşavirim Kenan'a iletmiştir. Beklentinin ne olduğunu sorulduğunda ise bizzat belediye başkanı tarafından Kenan beye 250 bin Dolar olduğunu söylemiş bunun üzerine mali müşavirim Kenan bey bu durumu tarafıma aktarmıştır. Ben de sürecin kolaylaşması için bu teklifi ne yazık ki kabul ettim. Zaten en büyük hatam da bu noktada oldu. İşletme ruhsatının çıkması ve onaylanması sürecinin hızlanması maksadıyla tarafımdan talep edilen ancak ayarlayabildiğim 45.000 Doları tam olarak tarihini hatırlamadığım 2023 Ağustos ayı içerisinde hazırladım ve şirket merkezim olan İstanbul'dan İzmir'e geldim. Hatta parayı teslim etmek üzere gelirken yanımda arkadaşım vardı. İzmir'e geldikten sonra ben, arkadaşım Alpaslan, kuzenim Halil Kıran, mali müşavirim Kenan ve şirket çalışanım Yücel Akın ile birlikte belediyeye gittik. Arkadaşım Alpaslan Kültür ve şirket çalışanı Yücel Akın özel kalemde beklemişler, şüpheli belediye başkanının makam odasına ise kuzenim Halil Kıran ve mali müşavirim Kenan ile birlikte girdik. Odada şüpheli başkan ile başkan danışmanı danışmanı Mehmet Zeki Fidandal bulunmaktaydı. Tarafımca hazırlanan ve siyah bir poşet içinde bulunan 45 bin doları başkanın masasına bıraktım ve şüpheli başkan poşet içindeki paraya bakıp masasının altına koydu" dedi.

TALEPLERİNİ EĞER YERİNE GETİRİRSEK HIZLI BİR ŞEKİLDE BU İŞİ ÇÖZECEKLERİNİ SÖYLEDİLER'

İfadesi sonrası İstanbul Adalet Sarayı önünde konuşan Yakup Toprak, "İş insanıyım. İzmir Menderes ilçesinde çiftlik otel konseptinde özel bir otel açmak için İzmir Menderes Belediyesi'ne 3 yıl önce müracaatta bulunmuştum. Müracaatta bulunduğumuz süreçte izinlerin normal şekilde yürümediğini ve birtakım talepleri olduğunu dile getirdi dönemin belediye başkanı ve mecbur kaldık, sıkıştırılarak 250 bin dolar civarında bir rüşveti vermek zorunda kaldık. Vermekle bitmedi, devamlı talepleri oldu. İmarla ilgili, farklı şeyler, farklı talepleri karşılama noktasında zorluk çekince bunun bu şekilde yürümeyeceğini fark ettik. ve ruhsat başı harçları ödendikten sonra basım aşamasına geçti, o noktada ruhsatımızı vermedi. Artık yargıya müracaat etmemiz gerektiğini, kendi noktamızda uğradığımız haksızlıkları anlatmamız gerektiğini dile getirerek götürüp konuyu Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduk. Ondan sonra seçim dönemi de geldiği için yargı sürecini takip ediyorken, seçimden sonra belediye başkanı değişti. Belediye başkanı değişince, yine kendi içinde, kendi işlerini yürüten insanlar belediye başkanı ya da belediye başkan yardımcısı statüsüne geldi. Bir gün belediye başkan yardımcısı otelime gelerek bu işleri çözeceğini ama bunun partinin vekillerinin ve çevresinin birtakım talepleri olduğunu, eğer yerine getirirseniz hızlı bir şekilde bu işi çözeceklerini dile getirdiler" dedi.

'TUZAK KURDUKLARINI FARKINDA DEĞİLDİM'

Toprak, "Tuzak kurduklarını farkında değildim. 400 bin avro civarında bir talepleri oldu. Biz akşam bunlarla buluştuk ve sabah nasıl yapacağımızı konuştuk. Sabah biz belediyenin karşısındaki kafede bekleyecektik, şoförüne teslim edecektik. Avukatın ve benim müteahhit ve mimarlar çıkıp projeyi onaylayıp alacaklardı. Sistem bu şekilde kurulmuştu. Ama nedense saatler geçmesine rağmen olmadı ve beni çağırdığını söylediler. Belediye başkan yardımcısının yanına gittiğimde tamamen bambaşka bir tabloyla karşılaştım. Belediye başkan yardımcısı, orada görgü tanıkları da buna, dosyalarda yer almakta, hakaret edip üzerime saldırmaya çalıştı. ve bundan dolayı burada değişik bir şey olduğunu fark ederek koşturarak kafeye gidip paranın olup olmadığını fark etmeye çalıştım, herhangi bir temasım olmadı beyefendiye. Gittiğimiz zaman paranın orada olmadığını fark ettik" dedi.

'16 GÜN CEZAEVİNDE YATTIM İKİ TÜRLÜ MAĞDURİYET YAŞATTILAR'

Söz konusu olay nedeniyle kamu görevlisine yönelik darp suçlamasıyla 16 gün cezaevinde kaldığını belirten Toprak, "Karakola ifade vermeye gittiğimde, sırada beklerken belediye başkan yardımcısı kurduğu kurguyla 'darbedildiği, gözünün çıktığı' şeklinde, basında açıklamaları var, ama tabii aldığı raporlar, anlatılanlar, iddia ettikleri hiçbir şeyin olmadığı, tamamen bir iftira, tamamen bir kurgu olduğunu da ortaya çıkarmış oldu. Bu noktada paramı da kaptırmış oldum, çaldırmış oldum. Aynı zamanda da kamu görevlisine darp gerekçesiyle 16 gün cezaevinde yattım. İki türlü mağduriyet yaşattılar, bu konuda da zaten yine gerekli şekilde suç duyurusunda bulunduk kendileri hakkında. Cumhurbaşkanı'ndan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bu dosyanın özellikle incelenmesini, bu mağduriyetin giderilmesi için ricada bulunuyorum. Aşağı yukarı 1-1,5 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Aynı belediye tarafından iki kere dolandırıldım. Kendisine darp uygulamadığımı, şiddet uygulamadığımı hem oradaki görgü tanıkları hem de kameralar karşısında da tespit edilmiş durumdadırö dedi.