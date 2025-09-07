İşiba Şigeru İstifa Etti - Son Dakika
İşiba Şigeru İstifa Etti

07.09.2025 13:41
Japonya Başbakanı İşiba, seçim mağlubiyeti nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, temmuzdaki seçim sonuçlarını gerekçe göstererek Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı. Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre İşiba, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, temmuzda gerçekleştirilen Danışman Meclisi (Sangiin) seçim sonuçlarının Japon hükümetinde oluşturduğu etkiye değindi.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'dan istifa kararı

İSTİFA KARARINI AÇIKLADI

Seçimlerde iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito olarak meclis çoğunluğunu kaybettiklerini anımsatan İşiba, seçim hedeflerinin yakalanamadığını dile getirdi. İşiba, seçimlerde iktidardaki LDP'nin aldığı yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini, sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

İktidar partisinin, seçimdeki mağlubiyete rağmen "halen aynı eski parti olarak kalması ve hiçbir şeyi değiştirmemiş gibi görülmesi halinde" gelecekte var olamayacağını savunan İşiba, "Hala başarmamız gereken şeyler olduğunu düşünsem de istifa etme konusunda zor bir karar aldım." dedi.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'dan istifa kararı

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

LDP lideri olarak seçimde beklentileri karşılayamamasından dolayı derin pişmanlık duyduğunu dile getiren İşiba, istifasıyla iktidardaki LDP içinde "kesin bir bölünmeyi önlemeyi" hedeflediğini vurguladı. İşiba, şunları kaydetti:

"(LDP'de) 'Ben mutlu olduğum sürece sorun yok' diye düşünen bir partiye dönüşmemeli. Hoşgörü ve kapsayıcılığın var olduğu gerçek bir halk partisi olması gerekir. Görevimden bu şekilde istifa etmek zorunda kaldığım için Japonya halkından özür dilerim. Gerçekten üzgünüm. Kamuoyunun özellikle siyaset ve para konularına olan güvensizliğini halen gideremedik. Bu, benim en büyük pişmanlığım."

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'dan istifa kararı

TRUMP KARARNAME İMZALAMIŞTI

ABD ile gümrük vergisi anlaşmasına yönelik müzakere sürecinin, istifasının gerekçeleri arasında yer aldığını kaydeden İşiba, müzakerelerin "bir dönüm noktasına ulaştığını" savundu. Kendisinden sonra seçilecek LDP liderinden, ABD dahil ülkesinin bölgesel ortaklarıyla daha güçlü ilişkiler sürdürmesini isteyen İşiba, hafta içinde yapılması beklenen LDP liderlik seçiminde yarışmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Japon otomobil ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 27,5'ten yüzde 15'e düşüren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'dan istifa kararı

DANIŞMAN MECLİSİ SEÇİMLERİ

Japonya'da seçmen, üst mecliste her 3 yılda bir yapılan seçimlerle, toplam 248 sandalyenin yarısının akıbetini belirlemek üzere 20 Temmuz'da sandık başına gitmişti.

Seçimlerde iktidar ve muhalefetin sahip olduğu 123 sandalye aynı şekilde kalırken diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri belirlenmişti. Sonuçlara göre iktidar koalisyonu, seçimde hedeflediği en az 50 sandalye hedefini yakalayamamış ve üst mecliste çoğunluğu kaybetmişti.

Halihazırda 75 sandalyesi bulunan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etmiş ancak çoğunluk için 125 sandalye hedefine erişememişti.

Böylelikle 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste aynı akıbeti yaşamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Başbakanlık, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

