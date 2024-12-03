İşitme Engelli Gencin Gönüllü İşaret Dili Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İşitme Engelli Gencin Gönüllü İşaret Dili Eğitimi

İşitme Engelli Gencin Gönüllü İşaret Dili Eğitimi

İzmir'de işitme engelli ebeveynleri olan Deniz Serin, gönüllü olarak çocuklara işaret dili öğreterek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. 4 yıl önce işaret dili eğitmenliği belgesi alan Serin, okullarda yaptığı etkinliklerle engelliler hakkında bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor.

03.12.2024 15:28  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de, anne ve babası işitme engelli olan Deniz Serin (22), aldığı işaret dili eğitmenliği belgesi ile 4 yıldır gönüllü olarak ilk ve ortaokullarda çocuklara işaret dilini öğretiyor.

Urla ilçesinde işitme engelli annesi Özlem ve babası Tarık Serin'le yaşayan, ailesinin hem kulağı hem dili olan Deniz Serin, 4 yıl önce hayalini gerçekleştirip işaret dili eğitmenliği belgesi aldı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan, Ege Üniversitesi'nde kendi alanında yüksek lisans yapan Serin, işaret dili eğitmeni olduktan sonra gönüllü olarak gittiği okullarda çocuklara işaret dilini öğretip, farkındalık sağlamaya çalışıyor.

'3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, Urla Atatürk İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Sema Eraltuğ ile çocuklara işaret dili alfabesini öğreten Deniz Serin, "Özümü unutmayarak gönüllü olarak farkındalık çalışmaları yapıyorum. İlkokul ve ortaokullara gidiyorum. Bir sınıf seçiyorum ve çocuklara alfabeden başlayarak işaret dilini öğretiyorum. Engellilerin çeşitlerini, ailemin yaşadığı zorlukları anlatıyorum" dedi.

İşaret dili eğitmenliği belgesini 18 yaşına girdiğinde aldığını belirten Serin, "Annem ve babamdan dolayı işaret dilini biliyordum. Beden diline hakimdim ama bunu resmileştirmem gerekiyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurumdan belgemi aldıktan sonra bunu ticarete dökmek yerine gönüllü olarak çalışmayı seçtim. Tanıdığım öğretmenlerin bulunduğu ilkokul ve ortaokullara giderek çalışmalar yaptım" dedi.

'OKUL ZİYARETLERİNE DEVAM EDECEĞİM'

Serin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınıfa girdiğimde çocuklarla tanışıp engellilerle ilgili farkındalıkları olup olmadığını öğreniyorum. Kendimi ve ailemi tanıtıyorum. Alfabeyle başlıyoruz, sınıftan çıktığımda çoğu çocuk en az 20 harf ezberlemiş oluyor. Günlük terimleri öğretiyorum. Bazen körebe oynuyoruz. Oynarken görme engellinin neler yaşadığını hissediyoruz. Eğitimi gerçekleştirdikten sonra çocuklar engellileri daha iyi anladığını, onlara yardım etmek istediklerini söylüyorlar."

Çalışmalarıyla ilgili bilgi de veren Serin, "3 Aralık Engelliler Günü için metin hazırladım. Veli grubuna videolar çekip gönderdim. Çocuklar ben gelmeden çalıştı. Sınıfa girdiğim zaman onları izleyip, yapamadıklarının doğrusunu gösterdim. Okul ziyaretlerini sürdürmeye devam edeceğim. Çalışmalarımı daha da büyütmek istiyorum. Sadece bir sınıfla değil bütün okulla çalışmak istiyorum. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı ve belediyeler tarafından destek gerekiyor ki bu farkındalığı daha çok yayabileyim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşitme Engelli Gencin Gönüllü İşaret Dili Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 İstanbul’da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 16:55:13. #1.12#
SON DAKİKA: İşitme Engelli Gencin Gönüllü İşaret Dili Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.