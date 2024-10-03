İSKİ'den Baltalimanı'ndaki Atık Su İddialarına Yanıt - Son Dakika
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İSKİ'den Baltalimanı'ndaki Atık Su İddialarına Yanıt

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Baltalimanı'nda boğaza atık su akışı olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, renk değişiminin şiddetli yağışlardan kaynaklandığını açıkladı. İSKİ, tesisten kaynaklanan bir sorun olmadığını ve hukuki girişimlerde bulunacaklarını duyurdu.

03.10.2024 14:42  Güncelleme: 14:46
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Baltalimanı'nda boğaza atık su akışı olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada, haberlere konu olan görüntülerin her şiddetli yağış sonrası oluşan olağan bir durum olduğu, yağmur suyunun taşıdığı alüvyonların sebep olduğu bu renk değişiminin, İSKİ Baltalimanı Atıksu Arıtma Tesisi'nden kaynaklanmadığı, tesisin tam kapasiteyle sorunsuz çalışmaya devam ettiği belirtildi.

İBB'nin kuruluşu İSKİ, Baltalimanı'ndan boğaza atık su akışı olduğu yönünde çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. İSKİ, haberlere konu olan görüntülerin, her şiddetli yağış sonrası oluşan olağan bir durum olduğu, yağmur suyunun taşıdığı alüvyonların sebep olduğu bu renk değişiminin, İSKİ Baltalimanı Atıksu Arıtma Tesisi'nden kaynaklanmadığı, tesisin tam kapasiteyle sorunsuz çalışmaya devam ettiği vurgulandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan tetkikler sonucunda denizde herhangi bir kirliliğinin tespit edilmediği, Boğaz'a atık su girişi olmadığı, renk değişiminin yoğun yağışlarda dereden gelen alüvyon malzemeler nedeniyle yaşandığının tutanakla tespit edildiğini açıklayan İSKİ, maksatlı yalan haberlerle ilgili hukuki girişimlerde bulunulacağını da duyurdu.

İSKİ tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2 Ekim 2024 tarihinde bazı basın yayın organlarında Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yanı başından Boğaza atık su girişi olduğu, İstanbul'da birçok noktadan Marmara Denizine atık su girişine müdahale edilmediği ifade edilmiştir.

"Görüntünün sebebi yağış"

Yağışlı havalarda havzaya düşen yağmur suları, tesisimizin hemen yanından geçen Kanlıkavak Deresi üzerinden İstanbul Boğazı'na ulaşmaktadır.  Özellikle şiddetli yağışlarda artan yağmur suyu debisi nedeniyle, havzada oluşan alüvyon malzemeler Kanlıkavak Deresi üzerinden derenin İstanbul Boğazı ile birleştiği ve bahse konu haber videosunda görülen noktada yağış sonrası renk değişimine sebebiyet vermektedir. Marmara Denizinde oluşan görüntülerin asıl sebebi yağış sonrası, dere vasıtasıyla taşınan alüvyonlar olup, tesisimizden kaynaklı bir husus kesinlikle değildir. Habere konu olan görüntüler her şiddetli yağış sonrası derelerde oluşan olağan durumdur. Yağış kesildikten sonrada havzanın geniş olmasından kaynaklı bir müddet devam etmektedir. Düzenli olarak İdaremizce dere temizlikleri de yapılmaktadır.

"Arıtma tesisi tam kapasiteyle çalışıyor"

Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesislerimizde; Eyüpsultan, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer İlçeleri'nden gelen atık sular arıtma işlemine tabi tutularak derin deniz deşarj hattı vasıtasıyla İstanbul Boğazı'nın -70 metre dip akıntısına deşarj edilmektedir. Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi toplamda 2,4 milyon nüfusa sahip havzaya hizmet vermekte, 7/24 esaslı kesintisiz tam kapasite çalıştırılmaktadır.

"Güncel görüntüler iddiaları yalanlıyor"

Basına ve sosyal medyaya yansıyan haberlerin ardından İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan tetkikler sonucunda denizde herhangi bir kirliliğinin tespit edilmediği, Boğaz'a atık su girişi olmadığı, renk değişiminin yoğun yağışlarda dereden gelen alüvyon malzemeler nedeniyle yaşandığı tutanakla tespit edilmiştir. Bölgeden alınan güncel video ve fotoğraflarda da bölgede herhangi bir atık su sorunu olmadığı görülmektedir.

"Hukuki haklarımız kullanılacak"

Yapılan açıklamalar, 7 gün 24 saat İstanbullulara hizmet veren Kurumumuzun çalışmalarını görmezden gelmek, kamuoyunda hiçbir şey yapılmıyor algısı oluşturmaktadır. Gerçeklerden uzak, mesnetsiz iddialar kamuoyunu yanlış yönlendirmekte ve bilgilendirmektedir. Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır.  Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bilgilerinize sunarız."

İSKİ\'den Baltalimanı\'ndaki Atık Su İddialarına Yanıt
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İSKİ'den Baltalimanı'ndaki Atık Su İddialarına Yanıt - Son Dakika

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