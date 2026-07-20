İSKİ'den yerli yapay zeka hamlesi: Veri güvenliğinde milli başarı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İSKİ AI Yapay Zeka Projesi Tanıtım Töreni'nde, "Verisini tamamen kendi bünyesinde tutan bu yerel yapay zeka yaklaşımı veri güvenliğimiz adına tüm Türkiye'ye örnek olacak milli bir başarı hikayesidir" dedi. İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa da "İSKİ AI sayesinde yalnızca bugünü değil, yarını da öngörebileceğiz. Su talebini daha doğru tahmin edecek kayıp-kaçakları daha erken tespit edecek, altyapı arızalarını büyümeden öngörecek ve enerji verimliliğimizi de artıracağız. Böylece sorunlara müdahale eden değil, sorunların oluşmadan önleyen bir yönetim anlayışını İSKİ'de daha da güçlendirmiş olacağız." diye konuştu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) "Dijital Rönesans" ana temasıyla gerçekleştirilen SUKİ Teknoloji Zirvesi'nde ilk adımını attığı ve İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak çalışmalarını tamamladığı "İSKİ AI" projesinin tanıtım töreni gerçekleştirildi. Türkiye'de kendi yapay zeka platformunu geliştiren ilk kamu kurumlarından biri olma unvanını İSKİ'ye kazandıran öncü projenin tanıtımı İSKİ'nin Kağıthane yerleşkesinde bulunan Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu'nda yapıldı.

Burada konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, çok zor zamanlar geçirdiklerini ve geçirmeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Devletimize yıllarca hizmet etmiş ve etmeye devam eden İSKİ Genel Müdürümüz Şafak Başa da 10 ay süreyle bizlerden uzak kaldı. Çok şükür, artık görevinin başında. İstanbul için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Sadece iş akışında var olan yük değil; dostlarımızın yanımızda olmaması, hepimizi duygusal olarak da ağır yükler omuzlarımıza bindiriyor. Bu ağır yükleri taşımaya çalışıyoruz ve bunun da farkındayız aslında. Çok zor zamanlar hepimiz için. Gün içinde onlarca konuyu yaşarken bunun içinde bir de dostlarımızın ağırlıkları var ve onları taşıyoruz. Ben bunun farkındayım, arkadaşlarımız farkında. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu süreci bunca zorluğa rağmen taşımak için elimizden geleni ve elinizden geleni yapıyorsunuz. İnsan, anın içindeyken anlayamıyor aslında yaşananları. Zaman geçtikten sonra daha iyi okuyacağız bu durumu ve diyeceğiz ki, sadece tarihe tanıklık etmedik, bizler tarih yazdık."

"YAPAY ZEKA ŞEHİRLERİN BEYNİ OLACAK"

Yapay zekanın önemine vurgu yapan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka şehirlerin beyni, sinir sistemi olacak. Geleceğin akıllı kentlerinde trafik akışından enerji yönetimine, afet hazırlıklarından kaynakların adil dağıtımına kadar her şey yapay zeka aracılığıyla dinamik olarak yönetilecek. Yapay zeka sayesinde şehirler iklim krizine, nüfus artışına ve beklenmedik sorunlara karşı çok daha dayanıklı, yaşayan birer ekosisteme dönüşecek. İşte biz de İstanbul'u bu geleceğe hazırlıyoruz. Aslında biz bu yolculuğa bugün başlamadık. Bundan tam 3 yıl önce, Mayıs 2024'te, İSKİ'nin dijital dönüşüm lansmanını gerçekleştirmiştik. O gün bu salonda olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na eşlik etmekten ve o tarihi ana ortak olmaktan da büyük onur duyuyorum. Hep söylediğimiz şu, 'Eğer Ekrem İmamoğlu varsa çözüm var, umut var'. Hem İstanbul'da hem de Türkiye'de bütün bu fikirleri o gelene kadar uygulamaya geçirmek için arkadaşlarımızla mücadele edeceğiz. O geldiğinde de kaldığı yerden alıp bir ileriye taşıyacak. Ekrem Başkanımızla birlikte ektiğimiz tohumların bugün nasıl büyük bir dijital devrime dönüştüğünü bizzat görmek benim için ayrı bir gurur vesilesi."

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK"

Hayata geçen projeye ilişkin de bilgi veren Aslan, şöyle konuştu:

"Yine verisini tamamen kendi bünyesinde tutan bu yerel yapay zeka yaklaşımı veri güvenliğimiz adına tüm Türkiye'ye örnek olacak milli bir başarı hikayesidir. İBB'nin milli başarı hikayesi sadece yapay zekayla değil; Haliç Tersanesi'nin ürettiği gemileriyle, Tram34'üyle, şimdi üreteceğimiz metro araçlarımızla olacak. Bir bütün olarak gelişiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem İstanbullulara hizmet ediyor hem hizmeti yaparken teknoloji üretiyor hem de onu kullandırıyor. Üreten, kullanan ve yararlandıran bir belediyeden bahsediyoruz. Bu proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teknoloji üreten vizyoner gücünü kanıtlarken ülkemizdeki diğer tüm kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere de ilham verecek bir kılavuz niteliği taşıyor. Buradan tüm Türkiye'deki belediyelere ve kamu kurumlarına seslenmek istiyorum. Kim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarından, bilgisinden, teknolojisinden yararlanmak istiyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cumhuriyetin tüm kurumlarına destek olmaya, bilgi paylaşmaya, kadro paylaşmaya, teknoloji paylaşmaya hazır olduğunu buradan tekrar Ekrem İmamoğlu adına tüm Türkiye'ye ifade etmek isterim. Bizim bilgimiz Türkiye'nin bilgisidir."

"YENİ DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ"

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa da özetle şunları söyledi:

"Bugün burada yalnızca yeni bir teknoloji platformunun tanıtımı için değil, İstanbul'un su yönetiminde yeni bir dönemi başlatmak için bir aradayız. İklim krizinin derinleştiği, nüfusun hızla arttığı ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının her geçen gün büyüdüğü bir çağda su, artık yalnızca yaşamsal bir ihtiyaç değil, şehirlerin geleceğini belirleyen stratejik bir değer haline gelmiştir. Bu nedenle İSKİ olarak kendimizi yalnızca su ve atık su hizmeti sunan klasik bir kurum olarak görmüyoruz. Veriyi yöneten, riskleri öngören, kaynaklarını akılcı kullanan ve geleceği bugünden planlayan yeni nesil bir kamu kurumu olma hedefiyle çalışıyoruz. Bu dönüşümün en güçlü adımlarından biri de göreve geldiğimiz 2019 yılından bugüne başlattığımız Dijital İSKİ projesi ve bugün onun çok önemli devamı ve önemli bir parçası olan İSKİ AI platformudur. İSKİ AI sayesinde yalnızca bugünü değil, yarını da öngörebileceğiz. Su talebini daha doğru tahmin edecek kayıp-kaçakları daha erken tespit edecek, altyapı arızalarını büyümeden öngörecek ve enerji verimliliğimizi de artıracağız. Böylece sorunlara müdahale eden değil, sorunların oluşmadan önleyen bir yönetim anlayışını İSKİ'de daha da güçlendirmiş olacağız."

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Programda ayrıca İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Tayfun İşbilen, "İSKİ AI Yolculuğu: Suyun Dijital Rönesansı" ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Güney, "İSKİ AI Platformu" sunumları gerçekleştirdi. Projeyi hayata geçirenlere plaket takdiminin ardından program son buldu.