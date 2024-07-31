İsmail Haniye için Türkiye\'de gıyabi cenaze namazı kılındı

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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da, tören sonrası evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Haniye için Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Bingöl'de, ikindi namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyarbakır'da tarihi Ulu Camii'nde kılınan namazın ardından toplanan kalabalık, sık sık 'Katil İsrail, Kahrolsun ABD' sloganları atıp ve tekbirler getirerek İsrail'i protesto etti. Toplanan kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir-sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, ABD'nin Ortadoğu'dan gitmediği sürece bölgenin güvende olmadığını belirtti.

ŞIRNAK'TA NAMAZ SONRASI İSRAİL PROTESTOSU

Şırnak'ta Merkez Ulu Camii'nde ikindi namazı sonrası, İslami sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı. Toplanan kalabalık, namaz çıkışı İsrail'in saldırılarını basın açıklaması düzenleyerek protesto etti.

BİNGÖL'DE BASIN AÇIKLAMASI

Bingöl'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, İl Müftü Yardımcısı Yunus Bolluk tarafından dualar edildi. Cami çıkışında toplananlar, sık sık 'Şehitlerin izzeti diriltiyor ümmeti' ve 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı. Grup adına konuşan Sadullah Arpa, Filistin meselesinin sadece bir toprak meselesi olmadığını ifade etti.

Batman'da Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Hamidiler Camii'nde, Siirt'te de Bahçelievler Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Fethi Serin Camii'nde, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınarak, dualar edildi.