İsmail Küçükkaya'nın annesi denizde boğuldu - Son Dakika
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İsmail Küçükkaya'nın annesi denizde boğuldu

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GAZETECİ ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya (75) tatil için geldiği Antalya'da denizde boğuldu. İhbar üzerine otele polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde kalp krizi geçirip boğulduğu belirlendi. İsmail Küçükkaya, annesinin cenazesini teslim alırken gözyaşlarına hakim olamadı.

30.06.2024 14:06
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GAZETECİ ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya (75) tatil için geldiği Antalya'da denizde boğuldu. Annesinin cenazesi alındığı sırada İsmail Küçükkaya'nın ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kundu turizm beldesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, annesi Halise Küçükkaya ve kardeşiyle birlikte tatil için geldikleri otelin sahilinde denize girdi. Bir süre yüzen Halise Küçükkaya'nın suda çırpındığını gören otelin cankurtaranı, duruma hemen müdahale edip, kıyıya çıkardı. Otelin sağlık görevlileri Halise Küçükkaya'ya müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen Küçükkaya kurtarılamadı.

İhbar üzerine otele polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçükkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLK İNCELEMELER KALP KRİZİ OLDUĞU YÖNÜNDE

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ilk incelemede Halise Küçükkaya'nın denizde kalp krizi geçirip, boğulduğu belirlendi. Morgda işlemleri tamamlanan Küçükkaya'nın cenazesi, oğlu İsmail Küçükkaya'ya teslim edildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Morga gelen İsmail Küçükkaya'nın hayli üzgün olduğu gözlendi. Küçükkaya, cenazeyi teslim alırken ayakta durmakta güçlük çekti ve ağladığı görüldü.

Halise Küçükkaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi. Küçükkaya'nın yarın ikindi vakti toprağa verileceği bildirildi.

İsmail Küçükkaya\'nın annesi denizde boğuldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İsmail Küçükkaya'nın annesi denizde boğuldu - Son Dakika

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