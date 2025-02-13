Isparta\'da Alacak Anlaşmazlığı Nedeniyle Cinayet: Sanık Özür Diledi

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ISPARTA'da alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Ramazan Canlı'yı (55) öldürdüğü iddia edilen sanık Ergün Kaya (51), maktulün ailesinden özür diledi. Sanık Kaya, "Böyle bir olay keşke hiç yaşanmasaydı. Bu olaydan dolayı iki aile de perişan oldu" dedi.

Isparta'da aralarında alacak anlaşmazlığı olan Ramazan Canlı'yı, 22 Ağustos 2024 tarihinde öldüren Ergün Kaya, ilk kez hakim karşısına çıktı. Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklu sanık Ergün Kaya, Ramazan Canlı'nın eşi Özgül, kızı İsmihan Temur ve Yalvaç Cezaevi'nde tutuklu bulunan oğlu Abdurrahman Canlı katıldı. Sanık Ergün Kaya, olay nedeniyle pişman olduğunu, ölen Ramazan Canlı'nın ailesiyle yıllardan beri görüştüklerini söyledi. Canlı'nın ailesinden özür dileyen Ergün Kaya, "Böyle bir olay keşke hiç yaşanmasaydı. Çok pişmanım. Bu olaydan dolayı iki aile de perişan oldu. Başsağlığı diliyorum" dedi.

'BANA İMZALATTIĞI BELGE MEĞERSE BORÇ SENEDİYMİŞ'

Yıllardır Almanya'da çevre düzenleme işiyle uğraştığını, iş insanı olduğunu belirten sanık Ergün Kaya, Şarkikaraağaç ilçesi Arak köyünde bir ev yaptırmak için girişimde bulunduğunu, maktul Ramazan Canlı'yı 2 bin avro karşılığında iş takibi için tuttuğunu, hatta evinde kalmasına müsaade ettiğini kaydetti. Ergün Kaya, "Ev inşaatı başladıktan sonra Ramazan bana haber verdikçe ilçede bulunan kuyumcu arkadaşım vasıtasıyla para gönderiyordum. Ramazan evimde yatıp kalkıyordu. Bir ara bana eşi ile aralarının kötü olduğunu boşanmak istediğini belirtti. 'Üzerimde bulunan malları senin üzerine yapayım da benden bir şey alamasın' dedi. O gün gazinoda alkol almıştık, eve geldikten sonra bana bir belge imzalattı. Ne imzaladığımın farkında bile değildim. İzine gelirken yanımda 10- 15 bin avrodan fazla para getiremediğimden dolayı her gelişimde getirdiğim paraları evime saklıyordum. Daha sonra bu paraların eksildiğini fark ettim ve Ramazan'ı evden çıkardım. Ne olduysa ondan sonra oldu. Bana imzalattığı belge meğerse borç senediymiş ve icraya koymuş. Tüm hesaplarıma bloke konulunca fark ettim. Araya rahmetli annesini, arkadaşım olan kardeşini, daha birçok kişiyi koydum, bu borç senedini iptal etmesi için. Lakin lafa bakmadı" diye konuştu.

'TABANCA ARKA ARKAYA PATLAMAYA BAŞLADI'

Olay günü kendisini Şaban adında bir kişinin aradığını, Ramazan Canlı'nın barışmak için buluşmak istediğini ve Isparta'ya gelmesi gerektiğini söylediğini aktaran Ergün Kaya, buluşma yerine saat 23.30 sıralarında gittiğini anlattı. Yaklaşık yarım saat sonra kamyonuyla olay yerine gelen Ramazan Canlı'nın yanına gittiğini kaydeden Ergün Kaya, "Yanına gidip 'Hem beni çağırıyorsun hem oyalanıyorsun. Madem konuşacaksın ne konuşacaksan konuş' dedim. Bana 'Bekle acelen ne?' dedi ve küfretti. Ardından yumrukla saldırdı. Ben de üzerine yürüyünce silahı çıkardı. Hemen eline yapışıp engel olmaya çalıştım. Yere kadar eğilmiştik ki tabanca arka arkaya patlamaya başladı. Bir anda silah benim elimde kaldı ve silahla arabama koştum. Gözlerim yanmaya başladı. Su bulup yıkadım. Polisi, jandarmayı arayıp, silahı teslim etmek ve olayları anlatmak istiyordum ama telefonu bulamıyordum. Orada düşürdüğümü sandım ve aracımla oradan uzaklaştım. İlçeye gidip teslim olacaktım. Yoldayken dayım arayınca telefonumun koltuk arasında olduğunu fark ettim ve olayı anlattım. Gelendost ilçesine geldiğimde jandarma durdurdu ve teslim oldum. Öldürme kastım yoktu. Keşke hiç yaşanmasaydı" dedi.

CANLI AİLESİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMEDİ

Ramazan Canlı'nın eşi ve çocukları ise sanığın yalan söylediğini öne sürdü. Ailesi, Ramazan Canlı'nın düzenlenen borç senedinde yazılan miktar kadar alacağı bulunduğunu, 2 yıldır ödemediğini, sürekli ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek, şikayetçi olduklarını söyledi. Sanık avukatı da savunmasında olay günü Ergün Kaya'nın bizzat çağrıldığını, çağıran Şaban isimli şahısla gerek telefon görüşmeleri ve baz istasyonlarından alınan sinyaller dikkate alındığında müvekkilinin bunu karşı tarafın isteği üzerine gerçekleştirdiğinin net olduğunu belirterek, "Şayet burada cinayet tasarlanmış olsa sanık bunu yük bekleyen kamyonların olduğu kalabalık bir ortamda değil, maktulün yol güzergahında bulunan Dinar rampalarında bekler ve orada ateş ederdi. Olay belki de faili meçhul olarak kalırdı. Ayrıca olayda kullanılan suç aleti tabancanın yapılan incelemesinde 2022 yılında Serik ilçesinde 'Kasten yaralama' olayında kullanıldığı tespit edilmiştir. O tarihte müvekkilim yurt dışındadır. Dolayısıyla silah kendisine ait değildir" dedi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.