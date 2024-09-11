Isparta'da Süs Tavukları Şampiyonu - Son Dakika
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Isparta'da Süs Tavukları Şampiyonu

Isparta\'da Süs Tavukları Şampiyonu

Isparta Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Dernek Başkanı Murat Duygu, çocuklukta başlayan kanatlı hayvan sevgisiyle süs tavuğu yetiştiriciliğine yöneldi. Almanya'dan getirdiği 'Australorp' ırkı tavuğuyla Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

11.09.2024 11:10
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ISPARTA Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Dernek Başkanı Murat Duygu (37), çocuklukta başlayan kanatlı hayvan sevgisiyle süs tavuğu yetiştiriciliğine yöneldi. Özellikle son 10 yılı profesyonel olmak üzere yaklaşık 150 farklı ırkta süs tavuğu yetiştiren Murat Duygu, Almanya'dan yumurtasını getirdiği 'Australorp' ırkı tavuğuyla da Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Davraz Mahallesi'nde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan, özel bir orman ürünleri fabrikasında çalışan Murat Duygu'nun çocukluğunda başlayan kanatlı hayvan sevgisi, yarışmalara katıldığı ve dereceler elde ettiği hobiye dönüştü. Aynı zamanda Isparta Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Dernek Başkanı da olan Murat Duygu, evinin bahçesinde oluşturduğu kümeste süs tavuğu yetiştiriciliğine başladı. Bugüne kadar katıldığı çeşitli yarışmalarda 20'yi aşkın kupa kazanan Murat Duygu, son olarak bu yıl 13- 14 Ocak tarihlerinde Isparta'da 7'ncisi düzenlenen Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi'nde yetiştirdiği özel süs tavuğuyla yarıştı. Almanya'da yaşayan ve kendisi gibi kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan birinden yumurtasını özel olarak getirttiği 'Australorp' ırkı cüce süs tavuğuyla yarışmaya giren Murat Duygu, Türkiye şampiyonu oldu. Irkının özelliklerini taşıyıp taşımadığı, ibiği, gagası, tüyü, gözü ve tırnaklarına bakılarak birincinin belirlendiği yarışmada Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Murat Duygu, DHA muhabirine hem hobisini hem de süs tavuğu yetiştiriciliğinin detaylarını anlattı.

'TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUM'

Yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak her türlü tavuk yetiştiriciliği yaptığını aktaran Murat Duygu, çocukken kanatlı hayvan sevgisi olduğunu, bunun için de tavuğu tercih ettiğini söyledi. Murat Duygu, "Şu anda dünyada bildiğim kadarıyla 1000'i aşkın tavuk ırkından bahsediliyor. Benim şu ana kadar beslediğim ırk 150 olmuştur. Süs tavuklarıyla yarışmalara da katılıyorum. 7. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi'nde Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl da şampiyon tavukların yavrularını büyütmeye devam ediyoruz. Üretimde ne kadar az hayvan büyütürsek, o kadar bizim için iyi. Çok hayvan olursa yarışmaya çok hayvan çıkarmak zorunda kalıyoruz. İyi hayvandan iyi yavrular almaya çalıştığımızdan dolayı bunları künyelendiriyoruz. Yarışma için künyelendirmemiz gerekiyor" dedi.

'TAVUKLARLA ÇOCUK GİBİ İLGİLENİYORUZ'

Türkiye şampiyonu tavuğun ırkının 'Australorp' olduğunu kaydeden Murat Duygu, "2024'te Türkiye şampiyonu oldu. Yavrularını büyütüyoruz. İnşallah bunlardan da derece almayı düşünüyoruz. Tavuklarla çocuk gibi ilgileniyoruz. Süs tavuğu olsun ya da olmasın fark etmez. Bunların dışkıları amonyak salındığı için hayvanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu yarattığı için haftada en az bir sefer altlarını temizlemek mecburiyetindesiniz. Temizlerken de ıslatmadan, kireç yapmadan temizliyoruz. Bunun malzemeleri var, kaba talaş ya da pirinç kabuğu dediğimiz maddeler var. Bu hayvan dışkısını kapatıyor. Hayvanların amonyak gazını en aza indiriyor. Tabii Ispartalı olduğumuz için lavanta tohumları kullanmaya çalışıyoruz. Lavanta içeride rahatlık sağladığı için hem hayvanın içgüdüsel olarak rahatlığını sağlıyor hem de güvende hissettiriyor" diye konuştu.

ÇOCUKLARINA DA HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILADI

Şu anda 100'e yakın tavuk büyüttüğünü belirten Murat Duygu, yarışma zamanı bu sayının 10'a kadar düştüğünü kaydetti. Süs tavuklarına 1000 liradan 15 bin liraya kadar fiyat biçildiğini vurgulayan Murat Duygu, bu durumun ırka göre değiştiğini anlattı. Çocuklarına da tavuk sevgisi aşıladığını kaydeden Murat Duygu, şöyle dedi: "Çocuklarımla, eşimle hobimiz. Hepsinin isimleri var. İsmiyle çağırdığın zaman yanına gelebiliyor. Çocuklar, hayvanlarla ilgilendiğimizi görünce onlar da yanımıza gelmeye başladı. Hayvan sevgisi aşıladık. Çocukta hayvan sevgisi ne kadar çok olursa merhametli olur."

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

Kaynak: DHA

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