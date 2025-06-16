İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran\'ı boşaltın

İsrail ile İran arasındaki gerilim dördüncü gününde tırmanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan tansiyonu daha da yükseltecek yeni açıklamalar geldi. Tahran'a yönelik askeri hamlelerin sürdüğünü belirten Netanyahu, "Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran'ı boşaltın" sözleriyle dikkat çekti.

"ZAFERE DOĞRU GİDEN YOLDAYIZ"

İsrail'in saldırılarla iki ana hedefi olduğunu vurgulayan Netanyahu, "Zafere doğru giden yoldayız. Nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak üzereyiz" ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER SOYKIRIM" BAHANESİ

Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "nükleer bir soykırımı önlemek" gerekçesiyle başlattığını iddia etmişti. Netanyahu yaptığı açıklamada "Harekete geçmek zorundaydık. Kendimizi kurtarmak için ama aynı zamanda dünyayı bu kışkırtıcı rejimden korumak için" demişti.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

Netanyahu'ya İran'da rejim değişikliği hedeflenip hedeflenmediği de sorulmuştu. Netanyahu bu soruya, "Sonuç kesinlikle bu olabilir, çünkü İran rejimi çok zayıf. İran halkının oksijenini emiyorlar. Bu kez harekete geçme, ayaklanma kararı İran halkının kararıdır" şeklinde yanıt vermişti.

DEVRİM MUHAFIZLARI: İSRAİL DURSA DA BİZ DURMAYACAĞIZ

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Pakpur ise İsrail'in saldırıları dursa da kendilerinin durmayacağını söyledi. İsrail'in saldırılarına karşılık ağır saldırılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Pakpur, İsrail'in kayıplarını gizlediğini öne sürdü. İran devlet medyasında açıklamaları yayımlanan Pakpur, "İsrail saldırıları dursa dahi işi sonuna kadar sürdüreceğiz. İsrail'in önemli bölgelerini yıktık ve devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.