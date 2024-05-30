İsrail, UNRWA\'nın Doğu Kudüs\'teki ofislerini boşaltmasını istedi

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İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) "kiralama şartlarını ihlal ettiği" iddiasıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ofislerini boşaltmasını istediği belirtildi.

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre İsrail Toprak Otoritesi, UNRWA'ya gönderdiği mektupta "kiralama şartlarını ihlal ettiği" iddiasıyla 30 gün içinde İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ofislerini tahliye etmesini istedi.

Söz konusu mektubun, İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf'un BM kurumunun "devlet arazisinde" bulunduğunu öne sürerek, tahliye edilmesi kararının ardından gönderildiği kaydedildi.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda bulunan BM kurumuna, son 7 yılda "İsrail'e ait topraklarda izinsiz faaliyet gösterdiği" iddia edilerek 7,3 milyon dolarlık borç ödemesi gerektiği de iletildi.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan Ajansın kapatılması için kampanya yürütmüştü.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 kadar ülke ve kurum, UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) kararlarından dönerek Ajansı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

İsrail'e yeni askeri yardımları onaylayan ve Gazze'ye insani yardımda öncü UNRWA'nın fonunu Mart 2025'e kadar durduran geçici bütçe tasarısı ABD Kongresinden geçmişti.