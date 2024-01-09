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İsrail'de Blinken ve Herzog'un buluşması önünde gösteri düzenlendi - Son Dakika
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İsrail'de Blinken ve Herzog'un buluşması önünde gösteri düzenlendi

İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir araya geldiği otelin önünde onlarca kişi gösteri düzenledi. Gösteride, Gazze ile acil ateşkes ve esir takası anlaşması talep edildi ve ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik pankartlar taşındı. Herzog, Blinken'a ABD'nin desteğinden dolayı teşekkür etti ve İsrail aleyhinde açılan davayı eleştirdi. Blinken ise bölgedeki ziyaretleri sırasında edindiği izlenimlerini paylaşmak için İsrailli yetkililerle görüşmek istediğini belirtti. Blinken'ın İsrail'de diğer yetkililerle de görüşmesi ve Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle buluşması planlanıyor.

İsrail\'de Blinken ve Herzog\'un buluşması önünde gösteri düzenlendi
09.01.2024 - 14:11,  Güncelleme: 14:22
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İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir araya geldiği otelin önünde onlarca kişi gösteri düzenledi.

İsrail medyasına göre, İsrailli ve Amerikalı onlarca kadın ve Gazze'deki esir İsraillilerin yakınlarının katıldığı gösteride, "Gazze ile acil ateşkes ve esir takası anlaşması" yapılmasını talep eden sloganlar ile ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik "Biden, sadece sen onları kurtarabilirsin" yazılarının olduğu pankartlar taşıdı.

Herzog'un görüşmede Blinken'a ABD'nin desteğinden dolayı teşekkür ettiği ve Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesinde İsrail aleyhinde açılan davayı şiddetle eleştirdiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Yunanistan'ın da aralarında olduğu bölgedeki ziyaretleri sırasında edindiği ülkelerinin pozisyonlarına ilişkin izlenimlerini, İsrailli yetkililerle görüşmek istediğini söylediği aktarıldı.

Blinken'ın İsrail'de Herzog'un ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile görüşmesi bekleniyor.

Blinken'ın ayrıca, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle de bir araya gelmesi ve yarın da muhalefet lideri Yair Lapid'le görüşmesi öngörülüyor.

İsrail basını, Blinken'ın ziyaretinde, "Gazze'deki saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmemesi ve Lübnan'daki Hizbullah ile askeri tırmanışın engellenmesinin" hedeflendiğini kaydetti.

Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana, 5. Orta Doğu turuna çıkan Blinken'ın Tel Aviv'in ardından yarın Batı Şeria'da Filistinli yetkililerle görüştükten sonra Mısır'a geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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