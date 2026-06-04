GAZZE, 4 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in perşembe günü Gazze kentine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, evleri hedef alan saldırılarda 7 kişinin, Şati Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda ise 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Gazze'ye Saldırdı: 8 Ölü - Son Dakika
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