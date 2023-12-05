İsrail Genelkurmay Başkanı: Gazze'deki yeraltı tünellerine deniz suyu basmak iyi bir fikir

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Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in korkunç bir planın hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Gazze'de Hamas'ın en büyük kozu olan yeraltı tünellerini deniz suyuyla doldurmak için bölgeye 5 büyük su pompası yerleştiren İsrail'in bu planının büyük bir felaketle sonuçlanacağına dikkat çeken uzmanlar, deniz suyunun çok sayıda binanın çökmesine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI: TÜNELLERE DENİZ SUYU BASMAK İYİ FİKİR

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait yeraltı tünellerine "deniz suyu basmanın iyi bir fikir olduğunu" belirtti. Halevi, İsrail ordusunun kara harekatını genişletmeye çalıştığı Gazze Şeridi çevresine yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

"TÜNELLERİN KULLANIMINI ÖNLEMEK İÇİN SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Wall Street Journal'ın "İsrail ordusunun Hamas'a ait yeraltı tünellerine deniz suyu basacağı" iddiası hakkında Halevi, "Yer altı tünellerinin kullanımını önlemek için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir. Henüz bu konuda yorum yapmayacağım" dedi.

"PATLATMA, YIKMA GİBİ SEÇENEKLER DE MASADA"

İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze'de birden fazla yeraltı yapısıyla karşılaştıklarını, "Hamas üyelerinin bu yapıları kullanmasını önlemek için patlatma, yıkma gibi seçenekler de dahil farklı yöntemlere sahip olduklarını" ifade etti.

"HAMAS LİDERLERİ İSRAİL İÇİN MEŞRU HEDEF"

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının 60'ıncı gününde Han Yunus'a yöneldiğini belirten Halevi, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar hakkında, "Hamas liderlerinin 7 Ekim saldırılarının sorumlusu ve İsrail için meşru hedef olduğunu, hepsine ulaşacaklarını" dile getirdi.

"GAZZE'DEKİ YIKIMDAN HAMAS SORUMLU"

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin durumundan endişe duyduklarını ve istihbarat toplamak için çalıştıklarını söyleyen Halevi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yol açtığı yıkım hakkındaki soruya ise, "Hamas'ın bu yıkımdan sorumlu olduğu" cevabını verdi.