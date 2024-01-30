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İsrail güçleri Batı Şeria'daki hastaneye baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'daki hastaneye baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir hastaneye baskın düzenleyerek tedavi gören 3 Filistinliyi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkı ve sağlık kuruluşlarına yönelik işlediği suçlara son verilmesi ve korumanın sağlanması çağrısında bulundu. İsrail ordusu ise öldürülen Filistinlilerin Hamas mensubu olduğunu iddia etti.

İsrail güçleri Batı Şeria\'daki hastaneye baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürdü
30.01.2024 - 10:27,  Güncelleme: 10:36
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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenleyerek biri tedavi gören 3 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesine baskın gerçekleştirdi.

İsrail askerleri, baskında hastanedeki 3 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Birleşmiş Milletler ile uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına yaptığı çağrıda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkı ile sağlık kuruluşlarına karşı işlediği suçlara son verilmesini, sağlık merkezleri ve ekipleri için gerekli korumanın sağlanmasını istedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, öldürülen 3 Filistinliden ikisinin kardeş olduğu belirtildi.

Öldürülenlerin, Muhammed ve Basil Eymen el-Gazavi ile Muhammed Velid Celamine olduğu kaydedildi.

Basil Eymen el-Gazavi'nin 25 Ekim 2023'ten bu yana hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

Sivil kıyafet ile doktor ve hemşire önlüğü giyen yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubunun hastaneye girdiği ve 3. kata çıkarak susturuculu silahlarla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 381'e yükseldi.

İsrail ordusu, öldürdüğü Filistinlilerin Hamas mensubu olduğunu öne sürdü

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Cenin'deki İbni Sina Hastanesine iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile "ortak operasyon düzenlendiğini" ve Hamas'a mensup olduğunu öne sürdüğü 3 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasında, öldürülen Filistinlilerin, İsrail güvenlik güçlerine daha önce saldırılar düzenlediği, çeşitli saldırıları planladığı ve desteklediği iddia edildi.

Açıklamada, "hastanede bir silahın bulunduğu, hastanelerde aranan kişilerin saklandığı, saldırı planlarının yapıldığı" iddiasında bulunuldu.

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da hastaneleri ve sağlık kuruluşlarını hedef alıyor.

Dün de Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Cenin Devlet Hastanesi çevresinde konuşlanmış ve İsrail askerlerinin açtığı yoğun ateş, hastanenin doğumhanesinin camlarına isabet etmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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