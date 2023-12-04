İsrail'in, hapishanelerde tuttuğu Filistinli esirleri aç bıraktığı ortaya çıktı

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İsrail hapishanelerinde her 12 Filistinli esire 2 kişilik yemek verildiği ve binlerce Filistinlinin açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin 7 Ekim'den sonra yoğunlaşan işkence uygulamalarına maruz kaldıkları belirtildi.

FİLİSTİNLİ ESİRLERİ AÇ BIRAKIYORLAR

Filistinli esirlerin aynı zamanda sistematik açlık tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu durumun hapishanelerdeki çocuk, yaşlı ve hastalar başta olmak üzere binlerce kişinin hayatını tehdit ettiği ifade edildi. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırılar başlattığı günden beri hapishanelerdeki Filistinli esirlere yönelik dayatmaların başında açlık uygulamasının geldiğine işaret edilen açıklamada, hapishane idarelerinin günlük öğünleri azalttığı ve kantinleri kapattığı aktarıldı.

HER 12 FİLİSTİNLİ ESİRE 2 KİŞİLİK YEMEK

İsrail hapishanelerinde her 12 Filistinli esire 2 kişilik yemek verildiğine dikkat çekilen açıklamada, hatta zaman zaman verilen yemeğin tüketilmeye elverişli olmadığı ifade edildi. Açıklamada, İsrail hapishanelerinde çok sayıdaki şeker hastası Filistinli esirin açlık uygulamaları sonucu baygınlık geçirdiği vurgulandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 16 BİNE YAKLAŞTI

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 257 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.