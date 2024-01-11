İsrail\'in Gazze\'deki Suçlarına İlişkin Kanıt Kitabı Sergisi Açıldı

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan "Kanıt" kitabındaki fotoğrafların yer aldığı sergi, Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi'nde açıldı.

İsrail'in Gazze'de işlediği suçlarını kanıtlayan ve Kanıt kitabında yer verilen AA muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan sergi, Tuzla Belediyesinin ev sahipliğinde vatandaşlarla buluştu.

Rumeli Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, aslında 70 yıl gibi uzun bir zamandır var olan İsrail zulmü ve katliamına insanlığın hep beraber şahit olduğunu söyledi.

Vicdanı ve kalbi yerinde olanların ses çıkarttığı, destekçilerin ve insanlık dramına sessiz kalanlarınsa üç maymunu oynadığı bir zaman diliminde yaşanıldığını ifade eden Yazıcı, Türkiye'nin, haber kuruluşları ve gazetecilerinin gayreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda özellikle seslenişleriyle beraber büyük bir tepki gösterdiğini kaydetti.

Yazıcı, 50 fotoğrafın bulunduğu sergide AA'nın Gazze'deki muhabirlerinin çekmiş olduğu insanlık dramının gözler önüne serildiğini dile getirerek, "Belki de uluslararası tepkilere en çok etki eden bu karelerin sergilendiği bir sergideyiz. Olaydan çok hicap duyuyorum ama diğer taraftan bunun duyurulması, yaşatılması ve asla üstünün kapatılmaması açısından bu tür sergilere ev sahipliği yapmaktan da gurur duyuyorum. Dünyaya da haykırmaya devam edeceğiz. İsrail zulmünü ve İsrail'in yapmış olduğu katliamı asla ne unutacağız ne unutturacağız ne de üstünü kapatmaya çalışanlara fırsat vereceğiz. Dünyaya bunu anlatmaya hep birlikte gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sergideki fotoğrafları incelediğinde doğrudan, kasıtlı öldürme ve sivil topluma saldırmayı gördüğünü belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Tamamen insanlık suçu, savaş suçu. Asla bir savaşta görülmeyecek olan, tahrip gücü çok yüksek bombaların kullanılması. Ama daha çok çocukların öldürüldüğü ölümlere şahit olunduğu fotoğraflar var. Zaten ölüm şekline ve bedenin aldığı şekle baktığınızda nasıl bir silah kullanıldığını ve ne amaçla kullanıldığını, bazı mahallelerin ve sokakların, sivil halkın yerle bir edildiğini görüyorsunuz. Savaşırsınız da bir yeri işgal altına almak istersiniz, bu bile kötü bir şeydir ama bunun bile ötesinde, tamamen katliama, soykırıma giden bir hareket olduğu gözler önüne seriliyor."

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise "Gazze'de, Filistin'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta, dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere karşı, orada işlenen suçların tespit edilmesi, arşivlenmesi, tasnif edilmesi, uluslararası mahkemelerde günü geldiğinde hesabının sorulabilmesi için Anadolu Ajansının, TRT'nin ve farklı ajanslarımızın yapmış olduğu faaliyetler son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in işlemediği savaş suçu, ihlal etmediği insan hakkı kalmadı"

AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir de BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda bir dava başladığını, sergide yer alan kanıtların, fotoğrafların, AA'nın tespit ettiği delillerin de dava dosyasına girdiğini söyledi.

İsrail'in bu suçları 76 yıldır işlediğine dikkati çeken İşbilir, 7 Ekim sonrasını "Kanıt" kitabında ve fotoğraflarda tespit ederek, kayıt altına aldıklarını ifade etti.

Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme'nin 73 yıl önce, 12 Ocak'ta kabul edildiğine vurgu yapan İşbilir, "Fakat maalesef uluslararası sistem, adalet ve yaptırım üretmiyor, üretemiyor. Bu soykırıma, katliamlara dur, diyemiyor. Sergimizde ve kitapta göreceksiniz, İsrail'in işlemediği savaş suçu, ihlal etmediği insan hakkı, insanlığa karşı işlemediği suç kalmadı." dedi.

İşbilir, AA'nın insanlığın test edildiği Filistin'in ve Gazze'nin sesi olmak üzere, sadece Filistin'in diğer bölgelerinden değil, bombardıman altındaki Gazze'den de haberler, fotoğraflar ve videoları tüm dünyaya servis ettiğini anlattı.

Bu insanlık dramının dünyaya servis edildiğini aktaran İşbilir, "Dün aldığımız son rakamlara göre 24 bine yaklaştı katlettiği insan sayısı. Bunun yarıdan fazlası çocuk ve kadın. Fakat sadece insanları öldürmüyor İsrail, hakikati de katlediyor. 112 gazeteciyi bugüne kadar katletti. Bir tanesi bizim muhabirimiz, Muntasır es-Savvaf. Şehir ırkçılığı da yapıyor, tarihi eserleri de tahrip ediyor. Tüm bunlar baktığımız zaman fotoğrafların altında ve kitapta detayları gözüktüğü gibi birinci olarak bir soykırım suçuna işaret ediyor." diye konuştu.

"Tüm canlıları adeta katleden bir soykırım makinası işliyor"

Cihangir İşbilir, gazetecilerin bir görevinin "hakikate şahitlik etmek", diğer görevinin de savunuculuk faaliyeti olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basın yayın kuruluşları, medya, Ajansımız savunuculuk faaliyetine destek olur. Kanıtları, tespit eder, ilgili mahkemeler, hukukçular alır, onları sivillerin korunması için delil olarak ortaya koyar. Çünkü aslında bu uluslararası düzen koruma için kurulmuştur. Fakat gelin görün ki ne masumları koruyabiliyor bu düzen ne gazetecileri koruyabiliyor. İnsani yardım çalışanlarını, ibadethaneleri, ayırım gözetmeksizin camileri, kiliseleri, mezarları, tarihi eserleri, ağaçları, tüm canlıları adeta katleden bir soykırım makinası işliyor. İşte tüm bunları tespit edip, kayıt altına alıyoruz ve tarihe not düşüyoruz. Bugün yine eğer uluslararası sistem İsrail'e yaptırım uygulayamazsa, bir gün gelecek bu deliller yine onların peşini bırakmayacak ve bu suçu işleyenleri, sessiz kalarak veya destekleyerek bu suça ortak olanları cezalandıracak. O yüzden Türkiye olarak, bizim medya kuruluşlarımız olarak, Anadolu Ajansı olarak duruşumuz çok kıymetli."

İsrail'in işlediği savaş suçlarından bahseden İşbilir, "Anadolu Ajansının çekmiş olduğu görüntüler, tespit ettiği fotoğraflar, yapmış olduğu haberler bu eli kanlı soykırım yapanların ve ortaklarının peşini bırakmayacak. Er ya da geç bu adalet tesis edilecek." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cihangir İşbilir, Şadi Yazıcı, Ümit Hüseyin Güney ile AA Orta Doğu ve Afrika Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Salih Zeki Fazlıoğlu ve Filistin'de görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Hassona serginin açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra sergiyi gezen Güney ve Yazıcı, Fazlıoğlu'ndan burada bulunan fotoğrafla ilgili bilgi aldı.

Sergi, iki hafta boyunca ziyaret edilebilecek.