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İsrail'in saldırılarında ölen 112 gazeteci, Ankara'da anıldı - Son Dakika
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İsrail'in saldırılarında ölen 112 gazeteci, Ankara'da anıldı

Ankara'da gazeteciler ve sivil toplum örgütleri, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 112 gazeteciyi anmak için bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişi, Güvenpark'ta toplanarak sloganlar attı. Açıklamayı yapan gazeteci Tayyar Tercan, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı ve ölen gazetecilere Allah'tan rahmet diledi. Filistinli gazeteci Zaher Albeik ise Gazze'deki gazetecilere destek mesajı verdi.

İsrail\'in saldırılarında ölen 112 gazeteci, Ankara\'da anıldı
10.01.2024 - 21:27,
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İsrail'in saldırılarında ölen 112 gazeteci, Ankara'da anıldı

ANKARA'da gazeteciler ve sivil toplum örgütleri, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 112 gazeteciyi andı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında Güvenpark'ta bir araya geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 112 gazeteciyi anan yaklaşık 100 kişi, "Gazeteci katili, katil İsrail", "Medya duyurdu, medya vuruldu" diye sloganlar attı.

Grup adına açıklamayı gazeteci Tayyar Tercan yaptı. Tercan, "Bu basın açıklaması hazırlandığı sırada Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 110 gazeteci İsrail tarafından hedef gözetilerek katledilmişti. Açıklama tamamlamadan 2 gazeteci daha vahşice görevi esnasında katledildi. Böylece görevi başında İsrail tarafından öldürülen gazeteci sayısı 112'ye ulaştı. 60 milyon insanın öldüğü ve 2 bin 820 gün süren 2'nci Dünya Savaşı'nda 69 gazeteci ölürken, terör örgütü İsrail, 98 günde 112 gazeteci öldürdü ve bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bugün burada, işgalci İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Görevleri başında öldürülen gazeteciler ve aile fertlerine Allah'tan rahmet diliyoruz ve ülkemizde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanan bugünü, Gazze'de öldürülen gazetecilerin aziz hatıralarını onurlandırmak üzere onlara ithafen '10 Ocak Çalışırken Katledilen Gazeteciler Günü' olarak tarihe not düşüyoruz" dedi.

Önceki yıllarda İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinli gazeteci Zaher Albeik, "Gazze'deki gazetecilere destek için toplandık. Gazze'deki bütün meslektaşlarımıza, 'Siz yalnız değilsiniz' demek istiyoruz. Aynı zamanda Filistinli gazeteciler adına bir şey söylemek istiyorum; Gazze'deki gazetecilerimiz katliamlara, soykırıma, tehditlere, soykırıma rağmen vazgeçmeyecekler ve görevlerine devam edecekler" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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