İsrail\'in yardımları engellemesi nedeniyle Gazze\'de gıda güvensizliği artıyor

Güncel

GAZZE, 31 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in yardımların bölgeye girişini engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde 1,1 milyondan fazla insanın "aşırı düzeyde gıda güvensizliği" ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Öte yandan Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı Perşembe günü, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli nüfusa temel yardımların ulaşmasını sağlamak üzere İsrail'in gerekli tüm adımları atması için mahkeme emri çıkarmıştı.