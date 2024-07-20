İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu

Geniş Video İzle

İran destekli Husilerin yönetimindeki Yemen'e hava saldırısı düzenleyen İsrail, bu kez de komşusu Lübnan'ı vurdu. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesine hava saldırısı düzenlemesi sonucu bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu saldırıda, patlama nedeniyle saçılan şarapnellerin çevre köylere kadar ulaştığı öğrenildi.

20.07.2024 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Yemen'in ardından Lübnan'ı da vurdu. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesine hava saldırısı düzenlediği ve bölgede güçlü patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. İsrail, 2 bin kilometre uzağındaki Yemen'in Hudeyde Limanı'nı vurdu. Yemen'deki saldırıdan hemen sonra ise alevler bu kez Lübnan'dan yükseldi.

İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu

İSRAİL LÜBNAN'I VURDU

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu Adlun beldesine hava saldırısı düzenledi ve bölgede güçlü patlamalar duyuldu. Patlama nedeniyle saçılan şarapnellerin çevre köylere ulaştığı aktarıldı.

HİZBULLAH'IN SALDIRISI SONRASI MİSİLLEME

İsrail saldırısı, Lübnan Hizbullahı'nın işgal altındaki Golan Tepelerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği ve 2 İsrail askerinin yaralandığı saldırı sonrası geldi.

İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu

İSRAİL YEMEN'E HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail savaş uçakları, İran destekli Husilerin yönetimindeki Yemen'e saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda güçlü patlamalar meydana geldi. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtilirken, bölgeden yükselen alevler ise kameraya yansıdı.

"İSRAİL İLE SAVAŞ BAŞLADI"

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in hava saldırısı sonrası "İsrail ile savaş başladı. Tel Aviv artık güvenli değil." açıklamasını yaptı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Yemen saldırısı sonrası, "İsrail vatandaşlarının kanının bir bedeli var. Bu, Lübnan'da, Gazze'de, Yemen'de ve diğer yerlerde açıkça ortaya kondu. Bize saldırmaya cesaret ederlerse, sonuç aynı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail, Yemen\'in ardından bu kez komşusu Lübnan\'ı vurdu
Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Yemen, İran, Sur, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:23 İsrail, Yemen’in ardından bu kez komşusu Lübnan’ı vurdu İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu
22:36 İsrail savaş uçakları Yemen’e saldırdı, Husilerden korkutan açıklama geldi: Savaş başladı İsrail savaş uçakları Yemen'e saldırdı, Husilerden korkutan açıklama geldi: Savaş başladı
20:48 Erdoğan’ın KKTC’deki sözleri Yunanistan’ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor
18:49 8 bin liraya balık satıyorlar Yunanistan’a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf
15:46 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım
20:49 Hatay’ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece Hatay'ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece
19:14 İsrail savaş uçakları Yemen’i vurdu Bölgeden alevler yükseliyor İsrail savaş uçakları Yemen'i vurdu! Bölgeden alevler yükseliyor
18:57 Ağrı Dağı’na tırmanan 2 kişi sis ve tipide kayboldu Ağrı Dağı'na tırmanan 2 kişi sis ve tipide kayboldu
18:46 Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi
17:26 Başkan müjdeyi verdi Beşiktaş’ta Talisca sesleri Başkan müjdeyi verdi! Beşiktaş'ta Talisca sesleri
17:21 Usta tiyatrocu Şener Kökkaya hayatını kaybetti Usta tiyatrocu Şener Kökkaya hayatını kaybetti
16:26 Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor
16:08 Nedeni daha bomba Wanda Nara’nın babası gözaltına alındı Nedeni daha bomba! Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı
15:37 Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı
15:35 Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu’na tepki Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu! CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu'na tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 00:11:37. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement