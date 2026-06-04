İsrail ve Lübnan'dan Ateşkes Mutabakatı - Son Dakika
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İsrail ve Lübnan'dan Ateşkes Mutabakatı

İsrail ve Lübnan\'dan Ateşkes Mutabakatı
04.06.2026 09:36
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Üçlü müzakereler sonucu İsrail ve Lübnan, ateşkes ve pilot bölgeler konusunda anlaştı.

WASHINGTON, 4 Haziran (Xinhua) -- İsrail ve Lübnan, ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin dördüncü turunda ateşkes konusunda mutabakata vardı.

Müzakerelerin salı-çarşamba günleri ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen dördüncü turunun ardından üç ülkenin ortak yayımladığı bildiride, ateşkes uyarınca Hizbullah'ın saldırılarını tamamen sonlandırması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeden çekmesi gerektiği belirtildi.

İsrail ve Lübnan, Hizbullah unsurlarından arındırılmış "pilot bölgeler" oluşturulmasının ilerletilmesi konusunda da anlaştı.

Söz konusu pilot bölgelerde "kontrolün tamamen Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nde olacağı ve devlet dışı hiçbir aktörün bulunmasına izin verilmeyeceği" ifade edildi.

Bildiriye göre, İsrail ile Lübnan arasında "kapsamlı bir anlaşmaya varılması amacıyla" yürütülen üst düzey görüşmelerin beşinci turu, bu ayın ilerleyen günlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail ve Lübnan'dan Ateşkes Mutabakatı - Son Dakika

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