İsrail askerlerinin anlattıkları Gazze'deki sivil katliamını ortaya koyuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail askerlerinin anlattıkları Gazze'deki sivil katliamını ortaya koyuyor

İsrail askerlerinin anlattıkları Gazze\'deki sivil katliamını ortaya koyuyor
18.09.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'ye yönelik saldırılar 2 yıla süredir devam ederken, çok sayıda askerin zihinsel olarak bitkinlik yaşadığı belirtiliyor. İsrail'in Haaretz gazetesi, soykırıma katılan askerlerin Filistinli sivilleri nasıl katlettiklerine dair itirafları yayınladı. Kaç kişiyi öldürdüğünü bilmediğini belirten bir asker, "Gecede beş altı kez uyanıyorum. Öldürdüğüm herkesi tekrar görüyorum" dedi.

Haaretz gazetesine konuşan İsrailli askerler, Gazze Şeridi'nde sivillerin nasıl katledildiğini, komutanların askerlere Gazze'deki saldırılara katılması için yaptığı baskıları ortaya koyuyor.

Gazze'de 2 yıla yakın süredir devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda askerin çatışma bölgelerinde uzun süre kalmaları nedeniyle zihinsel olarak bitkinlik yaşadığı belirtiliyor. Bazı askerlerin ise Gazze'deki keyfi öldürmelere "artık dayanmadığı" ifade ediliyor. Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, binlerce askerin Gazze'ye dönmemek için geri görevlere geçtiği ya da ordudan ayrıldığı ifade ediliyor.

SİVİLLERİN NASIL KATLEDİLİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Haberde, Gazze'deki soykırıma katılan askerlerin Filistinli sivilleri nasıl katlettiklerine dair bazı itiraflara da yer verildi. İsrail askerlerinin itirafları, Gazze'de çocuklar dahil Filistinli sivillerin nasıl katledildiğini gözler önüne seriyor.

Nahal Tugayında görev yapan ve kimliğini gizlemek için Yoni takma adını kullanan İsrail askeri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde 2 Filistinli çocuğu öldürdüklerini itiraf ediyor. Filistinlilere ait yapıları yıkan iş makinalarını korumakla görevli olduğu söylenen Yoni, Beyt Lahiya'daki yıkım sırasında askerlerden birinin "Terörist var" diye bağırdığını ve bunun üzerine etrafa ağır silahlarla rastgele ateş açtıklarını belirtiyor.

"2 ÇOCUĞUN CESEDİNİ GÖRDÜM"

Yoni, bu saldırıda 2 Filistinli çocuğu öldürdükleri belirterek şunları söylüyor:

"Çılgına dönüşmüştük ve makineli tüfekle ateş etmeye başladım, yüzlerce mermi attım. İleri baktığımızda orada (terörist olmadığını) ve hata olduğunu anladık. Belki 8-10 yaşlarında 2 çocuğunun cesedini gördüm. Her yerde kan vardı, çok sayıda mermi izi. Her şeyin benim yüzümden olduğunu, bunu benim yaptığımı biliyordum. Kusmak istiyordum. Birkaç dakika sonra bölük komutanı geldi ve sanki insan değilmiş gibi soğuk bir şekilde, 'Bir imha bölgesine girdiler, bu onların suçu, savaş böyle bir şey' dedi."

"YÜZLERİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE CANLANIYOR"

Bu saldırıdan sonra Yoni, askeri psikologla görüştükten sonra muharebe görevinden geri destek veren bir birime geçmiş. Filistinli 2 çocuğu öldürdükleri anı unutamadığını söyleyen Yoni, "O olaya dair anılarım canlanıyor. (Öldürdükleri 2 Filistinli çocuğun) Yüzleri gözümün önünde canlanıyor ve onları asla unutabileceğimi sanmıyorum." diyor.

Yine Nahal Tugayı'ndan Benny takma adını kullanan bir keskin nişancı ise kıtlıkla mücadele eden Filistinlileri yardım almaya çalışırken nasıl katlettiklerini anlatıyor. Gazze'nin kuzeyine gönderilen yardım tırlarını "korumakla görevli" olduğunu söyleyen Benny, İsrail askerlerince belirlenen çizgiyi geçmeleri halinde yardım almak için mücadele eden Filistinlilere ateş açma izinlerinin olduğunu belirtiyor.

"KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜMÜ BİLMİYORUM"

Açlıkla mücadele eden ve yardım almak için ölümü göze alan Filistinlilerin keskin nişancılar tarafından nasıl öldürüldüğünü Benny şöyle anlatıyor:

"(Yarım tırlarını bekleyen Filistinlilerin) Aştıkları takdirde onları vurma iznimin olduğu bir çizgi var. Kedi fare oyunu gibi. Her seferinde farklı bir yönden gelmeye çalışıyorlar ve ben keskin nişancı tüfeğiyle oradayım, komutanlar bana 'Onu vurun, onu vurun' diye bağırıyor. Her gün 50-60 mermi atıyorum, artık öldürdüklerimi saymıyorum. Kaç kişiyi öldürdüğümü bilmiyorum, çok sayıda. Çocuklar."

Çoğu kez ateş etmek istemediğini ancak komutanlarının kendilerine baskı yaptığını söyleyen Benny, "Tabur komutanı telsizden, 'Neden onları indirmiyorsunuz? Bize doğru geliyorlar. Bu tehlikeli. diye bağırırdı. Komutanlar, çocukların ölmesini umursamıyor, ruhuma ne yaptığını da umursamıyorlar. Onlar için ben sadece bir aracım." diyor.

"ÖLDÜRDÜĞÜM HERKESİ TEKRAR GÖRÜYORUM"

Filistinlileri öldürdükten birkaç gün sonra psikolojik etkiler hissettiğini ve bunun zamanla daha da yoğunlaştığını kaydeden Benny, şunları söylüyor:

"Beni öldürüyor, hayatımı mahvediyor. Tüm bu ölüm düşünceleri aklımdan çıkmıyor. Kötü bir koku alıyorum ve zihnim bunu hemen ceset kokusu olarak yorumluyor. Üç kez dört yaşında bir çocuk gibi altıma işedim. Bir keresinde kendi ailemi öldürdüğümü bile rüyamda gördüm. Gecede beş altı kez uyanıyorum. Öldürdüğüm herkesi tekrar görüyorum. Anlamalısınız ki, bir keskin nişancı pilot gibi değildir; kurbanlarını dürbünle görür. Bu korkunç, açıklaması imkansız."

"HÜKÜMETE İNANMIYORUM"

Benny, İsrail ordusundan ayrılmak için girişimlere başladığını belirterek, "Orada bir dakika bile kalamam, bunu (Gazze'deki saldırılar) arkadaşlarımı ve ailemi koruduğumu düşündüğüm için yaptım ama bu bir hataydı. Subaylara inanmıyorum, hükümete inanmıyorum. Tek istediğim ordudan ayrılıp hayatıma başlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Haaretz, İsrail, Güncel, Çocuk, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin anlattıkları Gazze'deki sivil katliamını ortaya koyuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • OSMANLI TORUNU:
    itrail askerleri Kendi kafalarına sıksın problem ortadan kalksın 2 0 Yanıtla
  • Denizli&:
    Suç makinasını Vicdanı rahat vermiyo 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi
Fatih Terim o görüşmeyi açıkladı: Kerem Aktürkoğlu beni aradı Fatih Terim o görüşmeyi açıkladı: Kerem Aktürkoğlu beni aradı
Ali Koç’u daha önce hiç böyle görmediniz Ali Koç'u daha önce hiç böyle görmediniz
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu apar topar hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Ahu Yağtu apar topar hastaneye kaldırıldı
Kraliyet törenine damgasını vurdu First Lady’yi tanıyabilene aşk olsun Kraliyet törenine damgasını vurdu! First Lady'yi tanıyabilene aşk olsun
Diyanet İşleri Başkanlığı’na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı
Merkez Bankası’ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim Merkez Bankası'ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim
Ali Koç maç sonu çıldırdı Futbolcuları yanına alıp ’’Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner’’ dedi Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp ''Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner'' dedi
Pensilvanya’da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
İngiltere, Filistin devletini tanıyacak İngiltere, Filistin devletini tanıyacak

20:14
Gazze’den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa’ya ulaştı
Gazze'den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştı
20:04
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
19:46
Ali Koç’tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler
Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler
17:48
İlber Ortaylı’dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
17:44
YSK yarın CHP’de Olağanüstü Kurultay gündemiyle toplanacak
YSK yarın CHP'de Olağanüstü Kurultay gündemiyle toplanacak
17:42
Jose Mourinho, Benfica’da İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak
Jose Mourinho, Benfica'da! İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak
17:37
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün! Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
17:29
ABD Başkanı Trump’tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
ABD Başkanı Trump'tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
17:16
AK Parti’de iki il başkanı istifa etti
AK Parti'de iki il başkanı istifa etti
17:15
Frankfurt’tan Galatasaray maçı öncesi skandal karar
Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi skandal karar
16:00
Yurt odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı
Yurt odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 20:33:52. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail askerlerinin anlattıkları Gazze'deki sivil katliamını ortaya koyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.