İstanbul'da 1 Mayıs İçin Ulaşım Düzenlemeleri

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul genelinde ulaşım hatlarında zorunlu ve geçici düzenlemelere gidildiğini duyurdu.

İBB) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul genelinde ulaşım hatlarında zorunlu ve geçici düzenlemelere gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, İstanbul Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan kararlar doğrultusunda, İstanbul genelinde bazı ulaşım hatlarında zorunlu ve geçici düzenlemelere gidilmiştir. Bu kapsamda; Toplu taşıma, deniz ulaşımı ve otopark alanlarında yapılan düzenlemeler aşağıda detaylı şekilde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Vatandaşlarımızdan, yaşanabilecek olası aksaklıklara karşı gerekli tedbirleri almaları ve alternatif güzergahları değerlendirmeleri önemle rica olunur.

"Toplu taşıma düzenlemeleri

Metro Hatları

M2 Hattı: Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Zincirlikuyu istasyonları 1 Mayıs 2025 saat 05.30'dan itibaren kapalı olacaktır.

M11 Hattı: Gayrettepe istasyonu kapalı olacaktır.

M7 Hattı: Kağıthane–Yıldız arası tüm istasyonlar kapalı olacaktır.

Kadıköy– Sabiha Gökçen Hattı: Kadıköy istasyonunun 4 numaralı çıkışı kapalı olacaktır.

Füniküler ve Tramvay Hatları

Taksim– Kabataş ve Tünel– Karaköy füniküler hatlarında sefer yapılmayacaktır.

İstiklal Caddesi'nde hizmet veren nostalji tramvayı çalışmayacaktır.

T1 (Bağcılar–Kabataş) hattı, sadece Topkapı'ya kadar hizmet verecektir.

T5 (Eminönü–Alibeyköy) hattı, Cibali sonrası sefer yapmayacaktır.

T6 (Yenikapı–Kazlıçeşme) hattı, yalnızca Yenikapı'ya kadar çalışacaktır.

Metrobüs Hatları

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu durakları çift yönlü olarak hizmete kapatılacaktır.

İETT Otobüsleri

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam, Tepebaşı ve Kadıköy Rıhtım çevresindeki duraklarda seferler durdurulacak; bazı duraklar geçici olarak kaldırılacak veya taşınacaktır.

Deniz Ulaşımı

Avrupa–Anadolu geçişleri yalnızca Üsküdar üzerinden yapılacaktır.

Kadıköy İskelesi'ne seferler yapılmayacaktır.

Adalar seferleri devam edecektir.

Balat, Beyoğlu, Hasköy ve Sütlüce sahil hatlarına deniz ulaşımı sağlanamayacaktır.

İSPARK ve otoparklar

Taksim, Kabataş, Şişhane, Beşiktaş, Şişli, Saraçhane, Dolmabahçe ve Kadıköy çevresindeki İSPARK otoparkları boşaltılacak; araç alımı yapılmayacaktır.

Beyoğlu, Şişli, Kadıköy, Kartal ve Fatih ilçelerinde bazı cadde ve sokaklara 30 Nisan gecesinden itibaren araç parkına izin verilmeyecektir.

Ek önlemler

Valilik kararıyla bazı bölgelerdeki çöp konteynerleri geçici olarak kaldırılacaktır.

Seyyar satıcılara karşı Zabıta ekipleri görev başında olacaktır.

Sağlık ekipleri, itfaiye ve iş makineleri ilgili noktalarda hazır bulundurulacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, İstanbul Valiliği tarafından alınan bu kararların uygulayıcısı konumundayız. Toplu ulaşım hizmetlerinin rutin işleyişini değiştiren bu geçici düzenlemelerin, vatandaşlarımızın en az düzeyde etkilenmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İBB'ye ait toplu taşıma araçlarının kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olduğunu hatırlatır, 1 Mayıs'ı kentimizde barış, sağlık ve dayanışma içinde geçmesini temenni eder; tüm İstanbullulara anlayışları için teşekkür ederiz"