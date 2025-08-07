İstanbul\'da 166 Operasyon, Suçlar %9 Azaldı

İSTANBUL Valisi Davut Gül, 2025 yılının ilk 7 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Vali Gül, "Bu yılın ilk yedi ayında 166 operasyonda 110 organize suç çetesi çökertildi. Bin 92 kişi yakalandı, 793 kişi tutuklandı, 226 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. Yaklaşık 42 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sayesinde bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre kurşunlanma olayları yüzde 41 nokta 3 azaldı" ifadelerini kullandı.

Emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un 2025 yılının ilk yedi ayına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki toplantıya Vali Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. M.H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel katıldı.

'RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK, BULUNDURMAK, TİCARETİNİ YAPMAK BİR SUÇTUR'

İstanbul Valisi Davut Gül, "2025'in ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçta olay sayısı yüzde 9 azalmış. Aydınlatma oranı ise yüzde 99 nokta 4'e yükselmiş. Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise olay sayısı yüzde 25 buçuk azalmış. Aydınlatma oranı yüzde 6'ya yakın artarak yüzde 90.4 olarak gerçekleşmiş. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kapkaç ve otodan hırsızlık yüzde 54, yankesicilik yüzde 42, motosiklet hırsızlığı yüzde 50, evden hırsızlık yüzde 39, dolandırıcılık yüzde 11 oranında düştü. Sadece geçen ay hakkında aranma kaydı bulunan 11 bin 814 kişi yakalandı. Mücadelemize kararlılıkla devam ettiğimiz başlıklardan biri de Ruhsatsız silahlar; 2025 yılının ilk yedi ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30, tutuklanan kişi sayısı yüzde 120 arttı. Sizler aracılığıyla şunun altını çizerek söylüyorum: Ruhsatsız silah taşımak, bulundurmak, ticaretini yapmak bir suçtur ve bunun bir cezası vardır. Hassasiyetle takip ettiğimiz, üzerinde önemle durduğumuz başlıklardan biri de izinsiz olarak günübirlik kiralanan konutlar. Geçen senenin aynı dönemine göre cezai işlem uygulanan konut sayısı 20 kat, uygulanan ceza miktarı 60 kat arttı. Şunun altını çizmek istiyorum. Sadece izinsiz günübirlik kiraya verilen konutları denetlemiyoruz. Yasal izinle kiraya verilen konutları da denetliyoruz" şeklinde ifade etti.

'166 OPERASYONDA 110 ORGANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ'

Vali Gül, "Bir diğer önemli mücadele alanımız Organize Suçlar. Bu yılın ilk yedi ayında 166 operasyonda 110 organize suç çetesi çökertildi. Bin 92 kişi yakalandı, 793 kişi tutuklandı, 226 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. Yaklaşık 42 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sayesinde bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre kurşunlanma olayları yüzde 41,3 azaldı. Mücadelemizde önemli alanlardan biri de Kaçakçılık. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucunda bu senenin ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre ele geçirilen sahte ve kaçak alkol miktarı yaklaşık 3 katına çıktı. Alkollü içkiden sigaraya, makarondan emtia ürünlerine ele geçirilen kaçak ürünlerle önlenen vergi kaybı yüzde 90 artışla 1 milyar 105 milyon lira oldu. Büyük başarı ile mücadele ettiğimiz bir diğer alan, Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı. İnsanlığın en büyük düşmanlarından biri olan bu illetle mücadelemiz, her alanda kararlılıkla devam ediyor. Bütün gayemiz, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve vatandaşlarımızı bu illete kaptırmamak. Bu anlayışla yürüttüğümüz mücadelemizde 2025 yılının ilk yedi ayında imal ve ticarete yönelik operasyonlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. Vatandaşlarımızın katkılarıyla bilgiyi güce dönüştüren NARVAS sayesinde ekiplerimiz, sistematik takip ve müdahale imkanına kavuştu. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı yüzde 74 arttı. Kenevir miktarı ise 3 buçuk katına çıktı. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projemizle bilgilendirdiğimiz annelerimizin sayısı geçen senenin aynı dönemine göre 3 katına yaklaştı" dedi.

'USULSÜZ ÇAKAR KULLANIMI KONUSUNDA KARARLILIĞIMIZ VE DURUŞUMUZ NET'

Vali Gül, "Gece gündüz mücadele verdiğimiz başlıklardan biri de Siber Suçlar. Siber güvenlik ekiplerimizle terörden yasa dışı bahse, çocuk istismarından dolandırıcılığa, suç ve suçlulara karşı Siber Vatan'da da operasyonlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Yediden yetmişe hepimizin bir parçası olduğu trafik bir diğer önemli başlığımız. İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri. Dolayısıyla en çok aracın bulunduğu şehir. Böylesi büyük bir hareketliliğe sahip şehrimizin her noktasında denetim ve önlemlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde ölümlü kaza ve can kaybı sayılarının düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Usulsüz çakar kullanımı hızla azalıyor. Bu konuda kararlılığımız ve duruşumuz net. Tespiti halinde ekiplerimiz mutlaka cezai işlem yapıyor. Diğer taraftan ticari taksi denetimlerimiz artarak devam ediyor. Savaşlar ve krizler nedeniyle bütün dünyayı etkileyen göç, verilerini paylaşacağımız bir diğer önemli başlığımız. Hukuk kuralları içinde, milli menfaatlerimiz doğrultusunda, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden kararlılıkla mücadele verdiğimiz düzensiz göçte rakamlar düşmeye devam ediyor. Dikkat ederseniz artık, İstanbul'un gündeminde göç konusu yok. Bu başarıda Mobil Göç Noktalarının payı çok büyük. Üzerinde dikkatle durduğumuz; Yaz mevsimi tedbirleri. Ülkemizin dört bir yanından 6 canımızı acıtan, içimizi yakan yangın haberleri geliyor. Orman yangını riskini en aza indirebilmek amacıyla 23 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri, ateş yakmayı yasakladık. İlave olarak anız, sigara ve benzeri sebeplerle yangınları engellemek için tarlalarımızın etrafında 10 metre genişliğinde bir alanın sürülmesini zorunlu kıldık. Tabiri caizse bir güvenlik bandı oluşturduk. Havai fişek ve benzeri patlayıcı, yangın çıkarıcı, yanıcı eğlence araçlarının satılmasını, kullanılmasını 28 Ekim'e kadar yasakladık. Havadan, karadan denetim ve kontrollerimizi artırdık. Tüm bu tedbirlere rağmen maalesef ormanlık alanlarda yangınlar çıktı. Ekiplerimizin hızlı ve zamanında müdahalesiyle çok şükür büyümeden önlendi" ifadelerini kullandı.