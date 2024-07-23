İstanbul'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonu Düzenlendi

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla İstanbul'da "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" başlığıyla resepsiyon düzenlendi.

??????? Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de gerçekleştirilen resepsiyona, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Ayşe Sözen Usluer ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şube Başkanı Zehra Bilge Eray ile gaziler, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Karabulut, Kıbrıs'taki soydaşlara uygulanan zulmü ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçtiğini anımsattı.

Kahraman ordunun, 20 Temmuz 1974'te Ada'daki zorbalığa son veren harekatla hem bölgesel hem de küresel planları aynen bugün olduğu gibi o gün de elinin tersiyle ortadan kaldırdığını vurgulayan Karabulut, şöyle konuştu:

"Mehmetçiğimizin kahramanlığı ve cesareti, aziz milletimizin kararlı duruşu dünya tarafından bir kez daha gözlemlendi. 20 Temmuz tarihi, bu yönüyle yıllar boyunca her türlü acıya, zorbalığa sabırla, cesaretle karşı koyan Kıbrıs Türkü'nün kurtuluş tarihidir. Ada'nın eşit sahibi olarak varlığını sürdürme hakkı için verilen mücadelenin şanlı günüdür. Kıbrıs bizim için sadece bir ada değildir. Kıbrıs, 5 asırdan beri bizim en kıymetli parçamızdır. Anadolu'nun güvenliğinin başladığı nokta ve Doğu Akdeniz'in anahtarıdır. Allah'ın izniyle Kıbrıs Türk halkı asli unsuru olduğu Ada'da hürriyet içerisinde sonsuza kadar yaşamını sürdürecektir. Türkiye, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğimiz sonsuza dek sürecektir."

"Hepimizin ortak davasıdır"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

İmamoğlu, "Kıbrıs meselesi, bugün Türkiye'nin dış politika alanında en önemli gündem maddelerinden biridir. Kıbrıs konusu gerek KKTC için gerekse Türkiye için siyasi çekişmelere, kutuplaşmalara malzeme edilemeyecek kadar hayatidir. Hepimizin ortak davasıdır." dedi.

KKTC'ye olan ilgisinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini belirten İmamoğlu, "En kısa zamanda hem İBB Başkanı olarak hem de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak KKTC'yi ziyaret edip, oradaki yerel yöneticilerle Türkiye'deki yerel yönetimler arasında hangi ilişkileri kurabiliriz, KKTC'nin yerel yönetim noktasındaki gelişmelerine nasıl katkı sunabiliriz, bu görüşmelerimizi yapacağımızı buradan belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin sinevizyonun gösterildiği resepsiyonda protokol üyelerine plaket verildi.