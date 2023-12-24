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İstanbul'da binlerce kişi terörü ve İsrail'i lanetledi

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için İstanbul'da yürüyüş düzenledi.

İstanbul\'da binlerce kişi terörü ve İsrail\'i lanetledi
24.12.2023 - 20:09,
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İstanbul'da binlerce kişi terörü ve İsrail'i lanetledi

İSTANBUL, (DHA)- İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 asker için ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için İstanbul'da yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan binlerce kişi terörü ve İsrail'in saldırılarını lanetledi. Eylemlerde, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Mısır'a da çağrıda bulunuldu.

Binlerce kişi Fındıklı Tramvay Durağından Eminönü Meydanı'na kadar yürüdü. Katılımcılar yürüyüş boyunca ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile İsrail'e tepki gösteren dövizler taşıdı. Yürüyüşte sık sık, 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Kahrolsun PKK, Katil İsrail, İşbirlikçi ABD, Filistin Halkı Yalnız Değildir şeklinde sloganlar atıldı.

'Refah Sınıf Kapısı açılmalı

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin katılımcılara hitap eden Umran Hareketi Temsilcisi Şemsettin Özdemir, Mısır Hükümetine İsrail'e karşı cesur olma çağrısında bulundu. Özdemir, 'Mısır, daha fazla vakit kaybetmeden Refah Sınır Kapısı'nı açmalı ve insani yardımların Gazze'ye geçişini sağlamalı dedi. Özdemir konuşmasında, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimize Allah'tan rahmet diledi. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen İstikamet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Beydemir de, Gazze'de şu ana kadar 20 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Beydemir, 'Ey insan haklarını savunanlar, ey çocuk haklarını savunanlar neredesiniz Şu anda Gazze'ye insani yardım ulaştırılabilecek yalnızca Refah Sınır Kapısı var. Fakat oradan gerekli insani yardımlar Gazze'ye ulaşmıyor. Mısır'a buradan hep birlikte çağrıda bulunuyoruz. Refah Sınır Kapısı'nı bir an önce açın ifadelerini kullandı. İstanbul'daki eylem, yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da binlerce kişi terörü ve İsrail'i lanetledi - Son Dakika
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