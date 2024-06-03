İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler

İstanbul\'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslar sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu, Atatürk Kültür Merkezi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Zorlu PSM ve Maximum Uniq Hall gibi mekanlarda çeşitli oyunlar, konserler ve sergiler düzenlenecek. Sanatseverler, bu etkinliklerle dolu haftada birbirinden güzel sanat deneyimleri yaşayacaklar.

03.06.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) 3-7 Haziran'da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı)", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Babamın Kelimeleriyle", Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Çarpışma" oyunları sahnelenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 5-6 Haziran'da "Zorba" bale gösterisi, 6 Haziran'da "Anadolu Ateşi Trump Dans Okulu Gösterisi", 8 Haziran'da ise "Anadolu Ateşi Anatolium Marmara Dans Okulu Gösterisi" gerçekleşecek.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) 7-8 Haziran'da "Barcelona Flamenco Ballet" dans gösterisi sergilenecek.

Zorlu PSM'de bugün "Bernarda", bugün ve yarın "Kel Diva" ve "Cem Yılmaz CMXXIV", 7-9 Haziran'da "Balina", 9 Haziran'da "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" oyunu izlenebilecek.

Maximum Uniq Hall'de bugün "Aydınlıkevler" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

Konserler

AKM'de bugün "Budapeşte Festival Orkestrası, Ivan Fischer ve Francesco Piemontesi", yarın "Güldiyar Tanrıdağlı ve İstanbul Strings Dizi Müzikleri Konseri", 5 Haziran'da "Meşk Akşamı", 6 Haziran'da "Nağmekar", 8 Haziran'da "Madame Butterfly", 9 Haziran'da ise "Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Edgar Moreau" konseri gerçekleşecek.

CRR'de 5 Haziran'da "Theodosii Spassov-Batuhan Aydın", 9 Haziran'da "Büyülü Orkestra" ve "İstanbul Oda Orkestrası" konserlerinde, sevilen eserler yorumlanacak.

Zorlu PSM'de 5 Haziran'da "Kerem Görsev Trio" ve "BadBadNotGood", 7 Haziran'da "Lahza", 8 Haziran'da "Nükhet Duru" konseri dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sergiler

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ilişkin hazırlanan somut ve dijital sanat eserleriyle Filistin'in 100 yılı aşkın süren bağımsızlık mücadelesinin kronolojik olarak anlatıldığı "Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Hattat Abdullah Gün ve talebelerinin, insanın özünde gizli dört unsur olan hava, su, ateş ve toprak temalı çalışmalarının yer aldığı "Anasır-ı Erbaa Hüsn-i Hat Sergisi" İstanbul Tasarım Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Kültürel mirası koruyarak geleceğe aktarmak misyonuyla hayata geçirilen "Osmanlı Saray Çinileri" projesi kapsamında hazırlanan " İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler" sergisi, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsü'nde beğeniye sunuldu.

Meşher'de açılan, küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın üstlendiği "Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar" sergisi, İstanbul silüetini sanatseverlerle buluşturuyor.

Macaristan Ulusal Film Enstitüsünün hazırladığı ve Macar sinemasının 120 yılını anlatan "Geniş Açı" sergisi, Macar Kültür Merkezi'nde görülebilecek.

Küratörlüğünü Burcu Çimen ve Didem Yazıcı'nın üstlendiği "Bugünü Resmetmek" resim sergisi, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Salt'ın disiplinlerararası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından hazırlanan ve Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluşan yeni sergisi "Havaya Dair" ise hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını odağına alıyor.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Mona Mahall, Prof. Dr. Aslı Serbest ve Yelta Köm'ün üstlendiği küresel kültür, ekonomik değişim ve siyasi temas tarihini canlı tutan seramik, ağırlık ve ölçü koleksiyonlarından ilham alan "Ters Yüz Pera: Mekanlar ve Metinlerde Denemeler" sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA

Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İstanbul, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
10:55 Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
09:13 Japonya’da deprem: 5 bina çöktü Japonya'da deprem: 5 bina çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:34:25. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement