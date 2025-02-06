\'Çekdar\' çetesi çökertildi! Tüyler ürperten işkence yöntemi savcılık yazısında ortaya çıktı

Güncel

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Interpol tarafından aranan "Çekdar" kod adlı firari şüpheli Ömer Baran Kandemir'in elebaşılığını yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik, "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "örgütün faaliyeti çerçevesinde nitelikli yağma, işkence yapma, eziyet etme, kişiyi hürriyetinden yoksul kılma", "konut-iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "canavarca hisle kasten yaralama" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kayıt edilmesi" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 11 şüpheli tutuklandı.

"MÜŞTEKİLERE SİSTEMLİ ŞEKİLDE EZİYET VE İŞKENCE EDİLDİ"

Başsavcılığın, şüphelilerin tutuklanması talebiyle hakimliğe yazdığı sevk yazısında, söz konusu kurşunlamaların örgütün talimatıyla şüpheli Serhat Ö. tarafından gerçekleştirildiği ifade edilerek, müştekilere sistemli şekilde eziyet ve işkence edildiği belirtildi.

CAM PARÇALARIYLA AÇTIKLARI YARALARA KOLONYA DÖKMÜŞLER

Yazıda, suç örgütü üyelerince darbedilen müştekilere, cam parçalarıyla vücutlarında açılan yaralara kolonya dökmek suretiyle eziyet edildiği ve ağızlarına silah sokulduğu kaydedildi. Tüm şüphelilerin yaklaşık 6 saat boyunca müştekilere karşı sistemli biçimde ortak hakimiyet kurarak eziyet ve işkence ettiği vurgulanan yazıda, müştekilerin şikayetçi olmalarını engellemek ve korku salmak amacıyla işkence anlarının kayda alındığı, müştekilerin para, cep telefonu ve ziynet eşyasına el konulduğu belirtildi.

"OLAYLARIN BU KADAR BÜYÜYECEĞİNİ TAHMİN EDEMEDİM"

Tutuklanan şüphelilerden Mehtap Y. hakimlik sorgusunda, hiç kimseyle ve bir örgütle toplu olarak hareket etmediğini öne sürerek, "Kimseyle bağlantım yoktur, kimseyi tanımam. Çekdar isimli örgüt tarafından ben de tehdit edildim. Serhat ve Cihan aracılığıyla sıranın bana geleceğini öğrendim. Ayrıca bu konuda yabancı numaralardan da mesaj aldım. İş yerinin kurşunlanmasını Cihan'dan öğrendim. Yaşananlardan dolayı pişmanım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." diye konuştu.

Şüpheli Cihan Ö. ise ifadesinde yağma gibi bir amacı olmadığını, olayların bu kadar büyüyeceğini tahmin edemediğini savunarak, olay sırasında korkuyla kendisine söyleneni yaptığını ve görüntü kaydı aldığını anlattı. Spa salonunda yaşanan olay sonrasında oradakilerin para ve ziynet eşyasının alındığını, bazı şüphelilerin bunu kendi aralarında paylaştığını kaydeden Cihan Ö, bu olaya dahli olmadığını iddia ederek tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli Serhat Ö. ise erkek kuaförü olduğunu, şüpheli Mehtap Y'yi mahalleden tanıdığını belirterek, "İş yerinin kurşunlanması ve Çekdar isimli örgütle alakam yoktur. Kendilerini kurtarmak için üzerime suç atmaktadırlar." dedi.

SORUŞTURMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ümraniye'de iş hanına, Sancaktepe'de ise iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Saldırıyı gerçekleştirenin kimliğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheli Serhat Ö'yü yakalamıştı.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Şüpheliden ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, yabancı uyruklu kadın ile iki erkeğin Ümraniye'de bir masaj salonunda silahla alıkonulduğu, çıplak vaziyetteki mağdurların cam parçasıyla yaralama, darp ve cinsel taciz gibi eylemlere maruz kaldıkları görüntülere ulaşmıştı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, olaylara karıştıkları belirlenen 10 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.